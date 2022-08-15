نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث العنوان الوطني بابشر وطريقة طباعته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر العنوان الوطني بمثابة الهوية الجغرافية للمستخدم، فهذا العنوان يعمل على تطوير الكثير من الأهداف التي تنوي الحكومة السعودية تحقيقها في الفترة المقبلة، ومن أهم تلك الأهداف هي التحول الإلكتروني لكل التعاملات الحكومية والتي تتم بصورة إلكترونية، فعملية تحديث العنوان يجب أن تتم من فترة لأخرى، حتى يستفاد منها المواطن بالشكل الأمثل، لذلك سنقوم بعرض طريقة تحديث العنوان الوطني بابشر وطباعته داخل هذا المقال.

طريقة تحديث العنوان الوطني بابشر

تتم عملية التحديث الإلكتروني للعنوان الوطني في أبشر من خلال اتباع تلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى النفاذ الوطني الموحد، وذلك يتم من خلال الذهاب إلى البريد السعودي.

وبعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة أبدأ الخدمة، ومنها يقوم بتعديل الخدمة .

ومن هنا تبدأ خطوة تغيير البيانات الخاصة بالموقع الخاص به.

وبعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة تم التحقق، ومنها يقوم بالذهاب على أيقونة التالي.

فيجب أن يتم التأكد من العنوان الوطني الجديد، ومن هنا يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة إنهاء وإرسال.

فعملية التحديث ستتم بعد يوم واحد من مدة تقديم الطلب، وسيتم قبول أو رفض عملية التحديث، وذلك من خلال الاطلاع على العنوان الجديد المدخل عبر تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي داخل منصة أبشر.

طريقة طباعة العنوان الوطني

إن البريد السعودي يقدم لنا خدمة مميزة، وهي عبارة عن طباعة العنوان الوطني بصورة إلكترونية بشكل بسيط، وذلك عن طريق الالتزام بتلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى صفحة العنوان الوطني عبر الإنترنت، وذلك من خلال موقع سبل الرسمي.

وبعدها يقوم المتقدم بتسجيل دخوله إلى منصة النفاذ الوطني الموحد.

ومن هنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة إدارة العناوين من داخل القائمة الرئيسية بالصفحة.

ثم يقوم المتقدم بتحديد العنوان الوطني داخل قائمة إدارة العناوين.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة إشارة طباعة العنوان الوطني، وبشكل مباشر سيتم طباعة العنوان الوطني بالشكل الصحيح.

وفي النهاية نكون قد تناولنا بشكل تفصيلي عن طريقة تحديث العنوان الوطني بابشر، فلاحظنا أن العنوان الوطني سيعود بالنفع على تطور المؤسسات داخل السعودية بهدف التوصل إلى أي موقع جغرافي بكل سهولة.