نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 15 أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 15 أغسطس 2022 والتي يبحث عنها الالاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي، وننقل لكم كافة التغيرات اليومية في سعر جرام الذهب داخل المملكة وسعر اوقية الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي وتشهد أسعار الذهب في السعودية الفترة الأخيرة حالة من الثبات والاستقرار ويمكنك الاطلاع علي سعر جرام الذهب في السعودية من خلال الجدول التالي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

يشمل تقرير أسعار الذهب اليوم في السعودية سعر جميع عيارات الذهب حيث نوفر لكم سعر عيار الذهب 24 وعيار 22 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 12 ونوفر لكم الأسعار بالريال السعودي والدولار الأمريكي وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين كالتالي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين عيار 24 سجل نحو 217.93 ريال وبالدولار نحو 58.04 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية 15 أغسطس 2022 عيار 22 نحو 199.77 ريال وبالدولار نحو 53.20 دولار.

أسعار الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الاثنين سجل نحو 190.70 ريال وبالدولار نحو 50.78 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 15 أغسطس 2022 عيار 18 بلغ نحو 163.45 ريال وبالدولار الأمريكي 43.53 دولار.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 14 بلغ نحو 127.13 ريال وبالدولار 33.86 دولار.

كم سعر جرام الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 12 بلغ نحو 108.97 ريال وبالدولار نحو 29.02 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15 أغسطس سجل سعر أوقية الذهب 6,778 ريال ونحو 1,805 دولار.

سعر الذهب اليوم في السعودية

مقارنة بالأيام الماضية فان سعر الذهب في السعودية لم يشهد الكثير من التغيرات بل هناك حالة من الثبات في أسعار الذهب لجميع العيارات وسجلت الأسعار أمس الاحد في السوق السعودي نحو 217.93 عيار 24 وسجل عيار 21 سعر 190.70 بينما سجل عيار 18 أمس الاحد سعر 163.45 ريال وكذلك الأيام الماضية لم تشهد تغيرات ملحوظة في سعر الذهب.

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