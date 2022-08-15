نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط بنك التسليف للاستفادة من قرض الأسرة الجديد بقيمة 100 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف بنك التنمية الاجتماعية عن شروط بنك التسليف الجديدة وذلك للاستفادة من تمويل الأسرة الجديد الذي تم الإعلان عنه في الأيام السابقة، والذي يتيح للمستفيدين الذين تنطبق عليهم اشتراطات بنك التسليف في الاستفادة من قيمة التمةيل الذي يقدر بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، ويستطيع المتقدمةن على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية الاستفادة من قيمة القرض في غضون أيام قليلة لا تتطلب مجهودا كبيرا ولا وقتا طويلا، وتأتي هذه الخدمة من بنك التنمية الاجتماعية بهدف التمويل غير الربحي لتقديم التمويل الاجتماعي الهادف والعادل وذلك حتى يقوم البنك بخدمة الشرائح المستفيدة، وقد بلغت قيمة التمويل المصروف من بنك التنمية الاجتماعية 2817757 ريال سعودي منذ تأسيس البنك.

شروط بنك التسليف

وحدد بنك التنمية الاجتماعية هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم للاستفادة من تمويل الأسرة سن السبعين عاما.

يشترط البنك أيضا أن يكون السجل المدني للمتقدم سليما.

وبما أن هذا التمويل يستهدف الأسر محدودة الدخل فإنه يجب ألا يتعدى الدخل الشهري للأسرة المستفيدة من التمويل 14500 ريال سعودي.

لا يكون نصيب الفرد الواحد داخل الأسرة المستفيدة من قرض الأسرة أكثر من 3000 ريال شهريا من إجمالي دخل الأسرة الشهري.

هل يقبل البنك صرف تمويل الأسرة للنساء؟

وتسهيلا على جميع المواطنين والمواطنات فقد سمح البنك للمرأة أن تتقدم بطلب الحصول على تمويل الأسرة في حالات محددة، وهذه الحالات هي:

إذا كانت المرأة مهجورة لمدة تزيد عن 90 يوما مع تقديم ما يثبت ذلك.

كما يمكن للمرأة المطلقة التقدم على قرض الأسرة.

وكذلك المأة الأرملة التي تعول طفلا أو أكثر من طفل يمكنها الاستفادة من تمويل الأسرة من بنك التسليف.

متطلبات التقديم في بنك التسليف تمويل الأسرة

وحدد بنك التنمية الاجتماعية المتطلبات الأساسية للمتقدمين للاستفادة من قؤض 100 ريال من بنك التسليف، وهذه المتطلبات هي:

بطاقة الهوية الوطنية سارية التاريخ.

العنوان الوطني الخاص بالمواطن أو المواطنة المتقدمين للاستفادة من التمويل.

يجب أن يقدم المتقدم أو المتقدمة رقم حساب الأيبان الخاص به.

رابعا وأخيرا رقم الهاتف الجوال الشخصي للمتقدم شريطة أن يكون هذا الرقم مسجلا عبر منصة ابشر.

خطوات التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

وحدد البنك وفق دليل المستخدم خطوات التقديم للحصول على التمويل: