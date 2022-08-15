نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية وخطوات الإلغاء عبر بوابة absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجلت المملكة العربية السعودية المدة الماضية شكاوى كثيرة بوجود هاربين مقيمين بالمملكة، لذلك قامت بتقديم خدمة من شأنها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية وقد تعمل تحت متابعة من وزارة الداخلية السعودية، حتى تحد من هذه المشكلة كما تتيح للمواطنين إجراء العديد من المعاملات الخاصة دون الرجوع للإدارات، والربط بين القطاعات الحكومية الإلكترونية ويعمل على مدار 24 ساعة.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية

تقدم وزارة العمل العديد من الخدمات وجميعها لا تستلزم الذهاب إلى مكتب وزارة العمل وتتاح جميع هذه الخدمات عبر الإنترنت فقط بتتبع الخطوات التالية:

أدخل عبر الموقع الخاص إلى بوابة أبشر الإلكترونية، من خلال رابط وزارة الداخلية السعودية.

بعد ذلك يتم الدخول خدمات أبشر للأفراد.

ثم أكتب اسم المستخدم، كلمة السر حتى يتم تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة وزارة الداخلية، وانقر على المربع الخاص للاستعلام عن هارب.

ثم سجل جميع البيانات التي يحددها لك الموقع حتى يبدأ في الاستعلام، ومن بينها رقم الإقامة الخاص بالهارب.

بعد ذلك يتم الدخول على خيار بحث للبدء في عملية الاستعلام.

بعدها سيعرض الموقع بعد ذلك. كافة البيانات عن الهارب.

خطوات إلغاء بلاغ الهروب

يرغب الكثير من الأشخاص في تقديم بلاغ هروب ضد عامل، وبعد حل الخلاف يرغب في إلغاء البلاغ، ولذلك يجب عليه معرفة الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي:

يتم تحديد مدة لإلغاء البلاغ تصل إلى 15 يوم، وإذا تم الصلح تقوم بالغلاء البلاغ قبل مرور 15 يوم.

بعد ذلك التوجه إلى الجهات المهتمة بشؤون الوافدين خلال 15 يوم من تقديم البلاغ.

ثم يأخذ صاحب العمل جميع الأوراق مع نموذج البلاغ.

بعد ذلك يتوجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية، ويقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالدخول على كلمة خدماتي ثم قم باختيار على كلمة الخدمات العامة.

بعد ذلك يتم الدخول على كلمة رسائل وخدمات اختر صاحب العمل، قم بالدخول على كلمة الجوازات.

اضغط على كلمة إلغاء بلاغ هروب.

من خلال مقال الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية نرجو أن نكون رصدنا لكم كافة جوانب بلاغ الهروب، حتى لا يكون في المملكة العربية أحد ممن يخالف القانون، كما وضحنا لكم طريقة إلغاء البلاغ عند حدوث أي أخطاء، وهذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية السعودية وهو القضاء على مخالفة القانون.