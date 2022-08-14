نتائج الكليات التقنية 1444 القبول الموحد بنين / بنات عبر بوابة قبولي

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عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن اعلان نتائج الكليات التقنية 1444 القبول الموحد . جاء هذا عن بعد إغلاق باب التقديم والتسجيل الإلكتروني للراغبين في الالتحاق ببرامج الكلية التقنية. وذلك لمرحلة الدبلوم للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة والتشييد للفصل الدراسي الأول من التدريب للعام 1444.

وأوضحت المؤسسة أن باب التقديم كان مفتوحًا لاستقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد 25 ذي الحجة 1443. وحتى نهاية التسجيلات يوم 29 ذي الحجة ونوضح عبر الفقرات التالية رابط الاستعلام عن نتائج الكليات التقنية 1444 عبر بوابة قبولي بالإضافي إلي رابط التسجيل في الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد 1444 / 1445.

التسجيل في الكلية التقنية 1444

تلتزم مؤسسة التدريب بتطبيق اتفاقية على جميع المتقدمين للقبول في كليات التقنية الحديثة. حيث يجب على جميع المرشحين إلزامهم بكافة الشروط والفحوصات واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل الوحدات التدريبية. ويتم تقديم طلب الالتحاق بالكلية التقنية إلكترونيًا للقبول المركزي الموحد للطلاب عبر بوابة القبول بالمملكة العربية السعودية.

نتائج الكليات التقنية 1444 القبول الموحد

يمكن للطلاب والطالبات الذين يتقدمون لأي من الجامعات والكليات التقنية بالمملكة العربية السعودية الاطلاع على نتائج الكليات التقنية 1444 القبول الموحد المعلن عنه رسميًا ، ويمكن أن يتم ذلك من خلال سلسلة من الخطوات ، وهي كالتالي:

يرجى تسجيل الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد للطلاب بنين من هنـــا / بنات من هنـــا.

انقر فوق الخيار “تقديم او إرسال طلب سابق”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور المسجل بها عند التقديم.

ستظهر نتائج الكليات التقنية 1444.

انقر فوق خيار “تأكيد النتيجة” لقبول الطلب وتأكيده.

والجدير بالذكر أن القبول الموحد يقوم بأرسال رسالة نصية عبر الجوال للأعلام الطالب عن نتيجة قبوله في الكلية التقنية لعام 1444 / 1445.

مواعيد التسجيل للفصل الدراسي الأول للتدريب 1444

أوضح مدير عام التدريب الفني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي. أن مواعيد التقديم التي بدأت اليوم وذلك للتسجيل على برامج دبلوم الكليات التقنية ( بنين /بنات) ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد. فترتي الصباح وبعد الظهر من خلال بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شروط التقديم للكلية التقنية

يجب استيفاء مجموعة من الشروط وقت بدء التقديم بالكلية التقنية، وهذه الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب ألا يكون المتقدم خريج جامعة في المملكة العربية السعودية. ومن شروط التسجيل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. بالإضافة إلى ما سبق فإنه يجب إرفاق موافقة صاحب العمل إذا كان مقدم الطلب يعمل لدى أي جهة. يجب ألا يكون المتقدم قد تم تسريحه من أي كلية تقنية في آخر فصلين دراسيين. تقييد التسجيل من خلال عدم التقديم على البرامج الأخرى التي تطابق نفس الفترة الزمنية. يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا. يجب ألا يزيد تاريخ الحصول على اللقب الأكاديمي عن 5 سنوات.

رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444

يتم تسجيل القبول في الكلية التقنية باتباع تعليمات القبول على النحو التالي: