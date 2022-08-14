رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد sbis hrsd الشروط وخطوات التقديم 1444

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عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444 للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد إعلان الوزارة بدء تفعيل الضمان الاجتماعي الجديد واستقبال طلبات التقديم عبر منصة الدعم، حيث يتاح الآن من خلال موقع الضمان الاجتماعي المطور إمكانية التقديم على الضمان المطور أو الاستعلام عن حالة الطلب لمعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق، فمن يرغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان الاجتماعي والتعرف على طريقة تقديم جديد في الضمان المطور، والحصول على رقم الضمان الاجتماعي المجاني، يمكننه ذلك من خلال المقال.

رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور الذي يستهدف الفئات المجتمعية الأشد حاجة للمال، ولا ينظر البرنامج الجديد إلى التصنيف السابق مثل المرأة المطلقة والوصول لسن الشيخوخة وغيرهم، وإنما ينظر إلى ضرورة وصول المعاش الضماني للمستحقين ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط مع تمكينهم من السعي من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

حيث يستهدف النظام المطور للضمان الاجتماعي جميع الأفراد المحتاجين للإعانات المالية لسد احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم في العيش حياة لائقة، حيث أصبح يعتمد عند إضفاء صفة الأهلية على المتقدم على حالته المادية فقط دون النظر لأي اعتبارات أخرى كما كان بالسابق.

كما يعمل برنامج الضمان الجديد على دعم الأفراد للتحول من أفراد محتاجين إلى منتجين، مع توفير رقابة عالية ومتابعة بشكل مستمر لتحقيق أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وقد تم تفعيل نظام الضمان الاجتماعي وإطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور والاستعلام عن حالة الضمان.

حيث يتم إعلان نتائج القبول أو أهلية الضمان الاجتماعي بعد الانتهاء من تعبئة الملف الموحد ودراسة الحالة تمهيداً لصدور القرار النهائي من قبل اللجنة، ويمكن الإطلاع على “حالة الطلب” من أيقونة الطلبات، كما يتاح تسجيل طلب جديد في الضمان المطور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تم التأكيد على نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان المطور الإلكترونية، فمن يرغب في تقديم ضمان اجتماعي جديد، فيجب عليه إنشاء حساب مستخدم جديد في منصة الدعم عن طريق النت، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي للدعم.

تعبئة بيانات المتقدم (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – كلمة المرور).

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

كتابة كلمة المرور المؤقتة المرسلة على الجوال لتفعيل الهاتف، ثم أنقر على “توثيق”.

تعبئة رقم الهوية وكلمة المرور للمستفيد، ثم تسجيل الدخول.

النقر على الصفحة الرئيسية لتعبئة بيانات الملف الموحد بشكل كامل.

الذهاب إلى الملف الموحد لإكمال المعلومات بنسبة 100%.

سيطلب البرنامج تعبئة كافة بيانات المتقدم الشخصية، وبيانات السكن والدخل والتابعين والممتلكات والترخيص والتعليم وغيرهم.

تكوين المنزل وإضافة التابعين أو تسكينهم كل تابع في المنزل التابع له.

تأكيد المعلومات المسجلة والتأكد من اكتمال نسبة الملف (100%).

ومن يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم الإلكترونية بعد اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي المرفق، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

أهداف الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 1444

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن نظام الضمان المطور يختلف اختلافاً كبيراً عن برنامج الضمان الاجتماعي القديم، حيث أصبح نظام الضمان الجديد يعتمد على ما يحققه المتقدم من دخل شهري محتسب مقارنةً بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي، وبذلك فقد أصبح يشتمل على العديد من الفئات التي لم تكن موجودة من قبل، ويمكن إجمال أهداف برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بالنقاط التالية:

الأول: تمكين المستحقين لتحقيق الاستقلال المادي أو النقدي من خلال تقديم مساعدات مالية يتم تحويلها للحساب البنكي مباشرةً.

الثاني: توفير ما يعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة والفرد المستقل لضمان العيش معيشة لائقة في كافة الأوقات وخاصةً أوقات الأزمات والكوارث.

الثالث: تقديم دعم مادي وحماية اجتماعية للمستحق المنطبق عليه شروط الأهلية والاستحقاق الجديدة.

الرابع: وضع آليات من شأنها أن تضمن وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين، وإيجاد التدابير اللازمة لدعم الفئات الأكثر حاجة.

كيف أسجل ضمان اجتماعي جديد؟

يجب على المتقدمين عند تعبئة بيانات الملف الموحد أن يتقدموا ببيانات صحيحة في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، لأن الاستحقاق يعتمد على المعلومات المسجلة في الضمان الاجتماعي، كما أصدرت الوزارة عقوبات على من يخالف تعليمات التسجيل حتى لا يحصل على أموال عامة دون وجه حق.

وذلك بعد رصدها لحالات عديدة تعمدت إدخال بيانات غير صحيحة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد، ويجب العلم أن اللجنة تعتمد في قرار الأهلية أو عدم التأهل على البيانات المسجلة في الملف الموحد إلى جانب البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، لذلك يجب تحري الدقة عند تعبئة المعلومات المطلوبة، كما يجب ربط الجوال بالحساب لتفعيله وتوثيقه.

وفي حال عدم استطاعة المتقدم من تسجيل دخول منصة الدعم بواسطة بيانات الدخول “الهوية وكلمة المرور”، فيمكن تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ” من خلال النقر على أيقونة بوابة النفاذ، ثم تعبئة بيانات أبشر للمستفيد الرئيسي، ثم إدخال كلمة المؤقتة، وسيتم التحويل إلى الصفحة الرئيسية لنظام بعد اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق.

الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة 1444

تم التأكيد من جانب برنامج الضمان الاجتماعي الجديد على اعتبار كافة أفراد الأسرة المتواجدين في منزل واحد أو مسكن واحد على أنهم أسرة واحدة لديها عائل واحد واحتساب باقي الأفراد تابعين له، فالمعيار هنا هو الإقامة في المسكن الواحد، وهذا يترتب عليه حصول العائل على مبلغ 1100 ريال، بينما يحصل التابع على معاش قدره 550 ريال.

وهنا ظهرت مشكلة المطلقات وأبنائهن المضافين كتابعين لولي الأمر أو عائل الأسرة المقيمين معها، وقد أكد برنامج الضمان الاجتماعي المطور فيما يتعلق بهذا الشأن أن هناك فارقاً بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والمطلقة التي بدون أبناء،فمن ترغب في التعرف على تفاصيل الحالتين وكيفية تسجيلهن في البرنامج الجديد، يمكنه ذلك من خلال التالي

في حال وجود ابن أو أكثر للمرأة المطلقة ، فسوف يتم احتسابها أسرة مستقلة بصرف النظر عما إن كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، كما لا يشترط استقلالها في المسكن، ويجب عليها إضافة تابعيها الساكنين معها في ذات المسكن ضمن بيانات الملف الموحد من خلال خانة بيانات التابعين.

، فسوف يتم احتسابها أسرة مستقلة بصرف النظر عما إن كانت تسكن في منزل والدها أو غيره، كما لا يشترط استقلالها في المسكن، ويجب عليها إضافة تابعيها الساكنين معها في ذات المسكن ضمن بيانات الملف الموحد من خلال خانة بيانات التابعين. المطلقة التي ليس لديها أبناء ينظر لها برنامج الضمان الاجتماعي المطور على أنها تابع لعائل الأسرة، ويتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها وفق معايير الاستحقاق في النظام المطور لمعرفة هل تستحق الحصول على مبالغ الدعم أم لا، وفي حال قبولها ضمن أفراد الأسرة، فيتم حصولها على مبلغ المعاش المقدر للتابع وهو 550 ريال.

ويجب العلم أنه في حال تم إضافة التابع من جانب المطلقة التي لديها ابن أو أكثر، فلا بد من الإفصاح عن الدخل في حال كان لديه نفقة، ويتم احتساب الدخل هنا ضمن المساعدات المنتظمة، حيث يتم اختيار نوع الدعم “مساعدة منتظمة”، وسيتم احتساب كافة المبلغ ضمن الدخل الشهري المحتسب “دخل غير مكتسب”، ويتم التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق.

خطوات تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444

تبدأ أولى خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد بتعبئة خانة المعلومات الشخصية ضمن الملف الموحد، ثم تعبئة معلومات السكن، وفي الخانة الثالثة ستجد المطلوب هو أن يتم إدخال بيانات الدخل “هي المبالغ النقدية التي تم الحصول عليها من قبل المستقل أو أفراد الأسرة خلال العام الذي يسبق طلب المعاش من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها”.

وهنا يجب تعبئة كافة البيانات المتعلقة بالدخل الشهري للمتقدم وكافة أفراد أسرته من التابعين له، حيث يتم تعبئة دخل العائل والزوجة والابن والابنة في حال وجد دخلاً للتابعين، وهذا يعني أن يتم إدخال مجموع إجمالي الدخل الشهري المكتسب لكافة أفراد الأسرة من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443، ويمكنكم التعرف على كم استحقاق الفرد من الضمان الآن.

وبعد تعبئة بيانات الدخل المكتسب للمستفيد، سيتم اعتماد نصف الراتب أو الدخل الشهري 50% فقط، وتتنوع مصادر الدخل الذي يتطلب تسجيله في الملف الخاص بالمتقدم، حيث يجب على المتقدم عند تعبئة الملف الموحد للضمان، أن يقوم بإدخال كافة أنواع الدخل الموضحة بالتالي:

الدخل الشهري: وهي الأجور المالية والعينية وتشتمل على الأجور الإضافية والبدلات والمكافآت. دعم حكومي: المساعدات المالية أو العينية من البرامج الحكومية. مشاريع خاصة: وهي المشاريع داخل المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدمية. الأعمال الحرة: وهي الأعمال التي ليس لها مكان ثابت مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة. العقارات والأصول: وهو الدخل من إيجارات الممتلكات العقارية من مبان وأراضي غير زراعية. الحوالات الدائمة: وهي المساعدات من الأفراد والأقارب والنفقة الشرعية وسجل الزكاة.

كيفية إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور 1444

في حال كان لديك تابع وتريد إضافته في ملفك الموحد، فيجب التوجه إلى الملف الموحد والنقر على خانة التابعين، ثم الضغط على إضافة تابع جديد وتحديد نوعه سواء كان (قريب – موصى عليه – شريك سكن) كخطوة أولى.

وعند تحديد نوع التابع “قريب”، فيجب تحديد صلة القرابة وتعبئة بياناته التي تتمثل في الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم النقر على خيار إضافة، وسيتم التحقق من صحة البيانات، حيث يقوم النظام بإدراج التابع ضمن القائمة في حال كانت البيانات المدخلة صحيحة، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات.

وعند تحديد نوع التابع موصى عليه، فيتاح إضافة التابع الموكل تحت رعاية المتقدم من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد بشرط أن يكون ضمن الفئات المستهدفة بالدعم وهم (المواطن – ابن المواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة المواطن -أم المواطن)، وسوف يتأكد النظام من صحة الوكالة الشرعية، وتتم إضافته من خلال اتباع التالي:

تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد.

اختيار نوع الصك، وكتابة رقمه وتاريخ انتهاءه، ورقم الجوال.

رفع المرفق من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل من خلال الضغط على تحميل وثيقة.

النقر على أيقونة “إضافة”، وفي حال كانت المعلومات المسجلة صحيحة، فيدرج التابع ضمن قائمة تابعيك.

وعند تحديد نوع التابع “شريك سكن“، فيمكن إضافته بشرط أن يكون ضمن الفئات المستهدفة، وسيتم التحقق من صحة البيانات المسجلة، وتتم إضافته من خلال تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم علامة صح في المربع بجانب سؤال هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة، وهل مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار، ثم الضغط على إضافة، وسيتم إدراجه ضمن التابعين.

لمن الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

من منطلق بأن لكل مواطن الحق في الحصول على مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولتابعيه بما يشتمل على التغذية والملبس والمسكن والرعاية الصحية، إلى جانب الحصول على الخدمات الاجتماعية اللازمة، كما له الحق أيضاً في تأمين معيشته حال البطالة والعجز والمرض والشيخوخة والترمل وغيره من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف تخرج عن إرادته.

فقد أطلقت الموارد البشرية نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بناء على الأمر السامي، وقد اشترطت الوزارة للحصول على الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي إقامة المتقدم إقامة كاملة في المملكة على مدار عام سابق على تاريخ التقديم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى يكون مؤهلاً للحصول على المعاش.

وقد تم استثناء بعض الفئات من شرط الجنسية، حيث خصص برنامج الضمان المطور في الأصل لجميع المواطنين والمواطنات بالمملكة، ولكن أوضحت الوزارة أن لبعض الفئات الحق في التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على معاش الضمان المطور بعد إنهاء عملية تسجيل ضمان اجتماعي جديد عن طريق النت 1443، ويمكن إجمال هذه الفئات بالنقاط التالية:

زوجة المواطن وأرملته ومطلقته، ويشترط لقبولها في البرنامج وجود أبناء سعوديين لديهم.

أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

يضاف إلى ما سبق ذكره بأن يقل دخل المتقدم وتابعيه المحتسب للأسرة أو الفرد المستقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش أو الحد المانع للضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد تابع للعائل، وهنا يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بما فيهم دعم حساب المواطن، إلى جانب ضرورة الالتزام باستيفاء المتطلبات المتعلقة بتقديم خدمات الصحة “استكمال لقاح كورونا – تطعيمات الأبناء الأساسية” والتعليم للأبناء بإدخالهم المدارس.

بالإضافة إلى الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة على العمل، كما يجب ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها، وألا يمتلك أصولاً ذات قيمة عالية، لأن الثروات والأصول المملوكة تعد من العوامل المؤثرة على استحقق الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

وعند تعدد الأسر للعائل بأن كان له أكثر من زوجة على سبيل المثال، فينظر الضمان الاجتماعي المطور إليهم على أن كل أسرة منهم مستقلة بذاتها وتستحق معاشاً مستقلاً، ويتيح الضمان الاجتماعي الجديد إمكانية إنشاء أكثر من منزل من خلال الضغط على تكوين منزل، ومن ثم إضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، وبعد الانتهاء من تكوين المنزل الأول، قم بالنقر مرة أخرى على تكوين المنزل وإضافة التابعين الآخرين.

كما يجب العلم أنه لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش الضماني أن يكون أحد أفرادها مقيماً خارج المسكن أو خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، ولكن بشرط أن تكون الإقامة لغرض الدراسة، وأن يكون عمر الطالب ما بين 18 إلى 25 عام، ويتم تقديم على الضمان من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي عبر منصة الدعم والحماية الإلكترونية عن طريق النت.

ويرجى العلم أنه في حال تم إضافة تابعين للمتقدم ويتعدى أحدهم سن الثمانية عشر عام سواء الزوجة أو أحد الأبناء، فيجب على التابع تأكيد الارتباط وقبول الطلب من حساب التابع، حيث تظهر رسالة في حساب التابع تفيد بضرورة تأكيد الارتباط كتابع وتتضمن هوية مقدم الطلب واسم المتقدم ونوع التبعية وتاريخ الطلب وحالته، قم بالنقر على تأكيد الطلب ومن ثم إكمال بيانات الملف الشخصي.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد 1443؟

هل يشملني الضمان الاجتماعي الجديد أم لا؟ وكيف يحسب معاش الضمان الاجتماعي بعد التسجيل وصدور قرار القبول؟ وهل تم توفير حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد من عدمه عبر منصة الدعم الاجتماعي؟

تعد هذه الأسئلة يتم البحث عن إجابات لها من قبل الراغبين في التقديم على الضمان المطور من أهم الأسلة المتداولة في الوقت الحالي، حيث يحتسب الضمان الجديد التي تعتمد على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، وإجمالي الدخل الشهري لهم على مدار عام سابق على تاريخ التقديم، كما يؤخذ في الاعتبار النفقات والأصول والثروات التي يملكها المتقدم، حيث يتم تحديد المعاش للفرد المستقل أو الأسرة وفقاً للتالي:

جمع إجمالي الدخل المكتسب “راتب شهري – نشاط تجاري – مشاريع خاصة” لجميع أفراد الأسرة.

خصم نسبة 50% من قيمة الدخل، بمعنى أنه يتم احتساب نصف الراتب فقط.

يضاف نصف الدخل الشهري إلى مجموع الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي باستثناء (الأشخاص ذوي الإعاقة – دعم البرامج المساندة).

مقارنة إجمالي الدخل المحتسب (نصف الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى للضمان الاجتماعي وفق الاستحقاق الشهري المعتمد.

وتتيح منصة الدعم أمام المستوفين شروط الاستحقاق إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي من رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد للاستفادة من المعاش في حال انطباق معايير وشروط الاستحقاق وفق النظام الجديد، وسيتم دراسة حالة كل متقدم للوقوف على مدى الاستحقاق من عدمه بناءً على المعلومات المسجلة.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضحت الموارد البشرية طريقة حساب الضمان الاجتماعي لمعرفة القيمة المستحقة من الدعم وفق الآلية المطورة التي تعتمد على عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل الشهري المحتسب لكافة أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، ولكنها لم توفر حاسبة الضمان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني كما هو الحال في برنامج حساب المواطن.

حيث يرغب العديد من المتقدمين على برنامج الضمان في معرفة قيمة الضمان الاجتماعي المستحقة حال القبول في البرنامج، إلى جانب معرفة هل يشمله الضمان المطور من عدمه، فمن يريد معرفة القيمة المستحقة وهل يشمله الضمان أم لا، يمكنه ذلك من خلال كتابة مجموع إجمالي الدخل الشهري (الدخل المكتسب + غير المكتسب) للعائل وتابعيه المقيمين في نفس المسكن، وعدد أفراد الأسرة بالتعليقات أسفل المقال.

كما يمكن الآن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للحصول على إجابة للاستفسار الخاص بك من خلال رابط حساب الضمان الاجتماعي تويتر الرسمي، حيث يمكن إرسال المشكلة التي تواجهك خلال عملية تسجيل ضمان اجتماعي جديد عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية وطرحها للمساعدة في الحصول على الإجابة المؤكدة من خلال القناة الرسمية للوزارة.

كيف أعدل بياناتي في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

تتاح إمكانية التعديل على حالة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي عن طريق موقع الضمان المطور الإلكتروني، وذلك في حال كانت البيانات المسجلة ناقصة أو بها أخطاء أو غيره، ويتم هذا عن طريق الدخول إلى منصة الدعم، ثم إنشاء تذكرة جديدة، ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ثم اختيار التصنيف الرئيسي للتذكرة سواء التسجيل أو رفع الطلب أو التواصل مع خدمة العملاء أو استفسارات.

ثم اختيار التصنيف الفرعي للتذكرة وكتابة وصف المشكلة التي تواجهك أثناء عملية التسجيل أو في حال الرغبة في التعديل على الطلب المقدم، ثم الضغط على إرسال، وستجد أن حالة التذكرة “قيد المعالجة”، ويجب العلم أن ليس هناك خياراً للتعديل على حالة الطلب، وإنما يتم تعديل الطلب من خلال النقر على التذاكر فقط.

ويتاح استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني من خلال تسجيل الدخول إلى منصة ضمان الاجتماعي، ثم النقر على الطلبات من القائمة الرئيسية، ثم حالة الطلب، وفي الغالب ستجد أن الطلب المقدم تحت التدقيق الآن أو قيد الدراسة، وفور صدور قرار نهائي بالقبول أو الرفض سيتم إشعار المتقدم برسالة نصية على الجوال، كما يمكن الإطلاع على الحالة من خلال “الطلبات”.

ولكن يجب العلم أنه في حال تم الانتهاء من تقديم طلب جديد في الضمان الاجتماعي المطور ووجدت خطأً في إضافة التابعين أو نسيان إضافة تابع أو لم تقم بإضافة أي معال، فهنا لا يتم رفع تذكرة، وإنما يتم حذف الطلب المقدم من جانبك، ثم إعادة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد بعد مرور 24 ساعة من وقت حذف الطلب.

نتائج قبول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد إتمام التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يتم دراسة الطلب، ثم إبلاغ مُقدم الطلب خلال 25 يوماً من تاريخ تسجيله بالقرار (القبول وفق شروط الاستحقاق – الرفض مع التسبيب)، ففي حال القبول فسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمستفيد، وفي حال الرفض سيرفق أسباب الرفض ضمن حالة الطلب المُقدم، ويحق للمتقدم تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية.

وينزل معاش الضمان الاجتماعي المستحق في الحساب البنكي اعتباراً من الشهر التالي لصدور القرار بالموافقة، وفي حال صدور حكم قضائي يقضي بعدم أهلية العائل، فيجوز لأفراد الأسرة اختيار من تجد فيه الأهلية لكي يكون هو العائل،

تحديث الضمان الاجتماعي

على مُقدم الطلب الأصيل والمستحق إبلاغ الوزارة بأي تغيير قد يحدث في أوضاع أي منهما مما يؤثر على الاستحقاق خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير من خلال رفع تذكرة عبر موقع الضمان الاجتماعي باتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444 المرفق.

ويتم إضافة البيانات الجديدة من قبيل تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات حتى لا يتم إسقاط المستفيد أو استبعاده من الضمان الاجتماعي المطور 1443، وقد أكد البرنامج بشكل رسمي على أنه سيتم إعلان نتائج الاستحقاق بشكل تدريجي لكافة المقبولين والمرفوضين من القبول في الضمان، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع الحالات المتقدمة أصحاب الطلبات المكتملة.

وقد تم التأكيد على دراسة أهلية المستحقين بشكل شهري، ففي حال كنت مستفيداً من الدفعة السابقة، وتم صرف المستحقات لك، ووجدت بعد ذلك حالة الطلب لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً أو غير مؤهل، فهذا يعني أن طلبك خضع للدراسة مرة أخرى، ويجب العلم أن الصرف سيكون بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق لديك بعد دراسة أهليتك.

عقوبة امتناع العائل عن صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

أكد برنامج الضمان الاجتماعي الجديد على إيداع المبالغ المستحقة في الحساب المصرفي المسجل باسم المستحق “عائل الأسرة” أثناء تعبئة الملف الموحد، وتعمل الوزارة بشكل دائم على التأكد من وصول المبلغ المستحق لمستحقيه النهائيين، وهل تم صرفه على التابعين أم لا، حيث لاحظت الوزارة عدداً من التجاوزات في هذا الخصوص.

ففي حال كان التابع مقيماً في ذات المسكن مع العائل ولم يلتزم الأخير بالإنفاق على احتياجات المسكن وأفراده، فهذه جريمة يعاقب عليها النظام المعمول به، ولمواجهة مثل هذه الأمور تقوم الجهة المعنية بالتالي:

التحقق من ذلك عن طريق إعداد تقارير بشكل دوري من خلال الباحثين للكشف عن وجود مخالفات تتعلق بهذا الشأن.

في حال الامتناع عن الإنفاق يجب على التابع إبلاغ الوزارة.

ولكن ما هو الوضع القانوني للعائل في هاتين الحالتين، وهنا أوضحت الوزارة أنه في حال ثبوت وتحقق الحالتين السابقتين، فتقوم الوزارة بتعيين عائل أخر للأسرة، وإحالة العائل السابق للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية في مواجهته، ويتاح التسجيل في البرنامج عن طريق رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 المرفق، ثم اتباع طريقة التسجيل في النظام المطور الموضحة بالمقال.

تسجيل ضمان اجتماعي جديد في منصة الدعم

بعد تفعيل موقع الضمان الاجتماعي الجديد لاستقبال طلبات الانضمام إلى الضمان الاجتماعي، فيجب العلم أن هناك بعض الملاحظات الواردة عند تعبئة نموذج التسجيل في موقع الضمان لإنشاء حساب جديد باسم المستفيد للحصول على المعاش، حيث ستجد رسالة نصية في بداية التسجيل تفيد بأنه قد تم التسجيل في النظام بنجاح، وهذه الرسالة تعني أنه قد تم إنشاء حساب جديد فقط.

وإنما يتم التقديم بتعبئة بيانات الملف الموحد بشكل كامل، كما يجب تسجيل رقم الجوال الخاص بالمتقدم لاستلام رمز التفعيل برسالة نصية sms من خلاله، حيث سيطلب نظام الضمان إدخال وتعبئة رمز التوثيق المستلم على الجوال قبل البدء في تسجيل دخول الضمان الجديد من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق.

ثم سيطلب تعبئة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور للدخول إلى الملف الموحد في الضمان الاجتماعي، كما يجب أن يلتزم المتقدم عند تعيين كلمة المرور بألا تحتوي على إحدى الكلمات الممنوعة، وعدم تكرار أكثر من حرفين أو رقمين متتاليين، وأن تحتوي على رقم وحرف صغير أخر كبير على الأقل، وأن تحتوي على رمز من الرموز المتوفرة، وأن تتكون من 8 خانات أو أكثر.

رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإعلان رسمياً عن إجراء كافة التحديثات والتطويرات على موقع الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع الآلية الجديدة للنظام المعلن عن تفعيله، وقدمت الوزارة دعوتها للمستحقين المتوافر لديهم شروط استحقاق الضمان بضرورة التقديم على الضمان وتعبئة نموذج التسجيل أو طلب التقديم، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب من قبل الوزارة.

ويجب العلم أن الموارد البشرية أكدت على استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على كافة المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ وسريان النظام المطور لمدة لا تزيد عن عامين، وسيتم تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل في الضمان الحديث بشكل تدريجي عبر منصة الضمان المطور التي يمكن دخولها من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المتوفر.

ويجب العلم أن راتب التقاعد يتم احتسابه ضمن الدخل المكتسب، حيث يتم اعتماد نسبة 50% منه فقط، أما عن نفقة الأب على أولاده المطلقة أمهم، فيتم حسابه ضمن أنواع الدخل غير المكتسب الذي يتم احتسابه بشكل كامل ضمن إجمالي الدخل للأسرة.

عوامل تؤثر على قيمة معاش الضمان الاجتماعي الجديد

هناك عوامل من شأنها أن تؤثر على قيمة الاستحقاق من مبالغ المعاشات الضمانية، لذلك وضعت الحد المانع للضمان الاجتماعي والحد الأعلى لقيمة المعاش المحتسب للمستحق، وقد تم إيضاح أن هناك أربعة عوامل قد تؤثر على القيمة المستحقة من المعاش وهم كالتالي:

(عدد أفردا الأسرة المعالين “التابعين” – إجمالي الدخل المحتسب لأفراد الأسرة – الأصول المملوكة للمتقدم – النفقات).

ويتميز معاش الضمان الاجتماعي بأنه متغير وليس ثابتاً، وذلك بناءً على العوامل المؤثرة والبيانات المسجلة في موقع الضمان الاجتماعي المطور أثناء تقديم في الضمان من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق، ويجب العلم أن برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي يتم احتسابه بناءً على عدد أفراد الأسرة المتواجدة في السكن الواحد ممن يعولهم المتقدم الأساسي أو العائل.

حيث يتم حساب عدد الأفراد وقيمة الدخل الشهري للتعرف على قيمة الضمان المستحقة، ولا فرق بين الضمان الاجتماعي للموظف أو المطلقة أو غيره، ومن خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق، ثم النقر على أيقونة الطلبات يمكن عرض الطلبات الخاصة بك، واستعراض تفاصيلها، إلى جانب إتاحة إمكانية سحب الطلب.

رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443

يستقبل الدعم الفني للضمان الاجتماعي اتصالات المستفيدين لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات عن طريق العديد من وسائل التواصل، حيث يتم توفير إمكانية التواصل مع الدعم عن طريق النت من خلال خدمة صوتك مسموع أو من خلال البوابة الإلكترونية خلال ساعات العمل الرسمية الموضحة بالتالي:

يتم استقبال الطلبات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:20م.

ويمكن أيضاً التواصل من خلال حساب الوزارة أو الحساب الخاص بالرد على العملاء “العناية بالعملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما يمكن التواصل مع الوزارة عن طريق الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد (19911) المجاني، ومن يرغب في إصدار مشهد الضمان الاجتماعي أو معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تعتبر بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة هي امتداد إيجابي لخدمات وجهود الموارد البشرية، حيث قدمت برنامج الضمان الاجتماعي من قبيل سعيها الدؤوب والمستمر لضمان حياة كريمة للأسر الضمانية من خلال برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تقدم الوزارة الدعم النقدي عن طريق نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين ممن لم يتجاوز دخلهم الشهري للحد المانع للضمان.

لذلك تحرص على تقديم أفضل الحلول للمستفيدين والمستفيدات، وترغب بشكل مستمر في أن تضع خدمات فعالة وذات جودة عالية بين أيدي المستحقين والمستحقات مستخدمي موقع الضمان الاجتماعي بإجراءات آمنة ويسيرة، ويتم تقديم الضمان من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق، ثم تسجيل حساب على منصة الدعم والإعانات الاجتماعية واتباع الخطوات الموضحة بالمقال.

ويجب العلم أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور قد راعى كبار السن وذوي الإعاقة، ففي حال كان دخل الأسرة أقل من الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي، فيتم شمولها ضمن البرنامج ولا يخرج من النظام، ولكن يتم شمولهم تابعين مع أسرهم وليس بشكل مستقل كما كان بالنظام القديم.

وقد أكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي على أن هناك برامج تتعامل مع بعض الفئات مثل كبار السن وأصحاب الإعاقة بشكل خاص، حيث يتم دعمهم من برامج مستقلة تابعة للوزارة، ففي حال وجود أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة يقيم مع أسرته، فيتم شموله بالطلب المقدم ويتم دراسة حالته مع الأسرة، حيث يُضاف كتابع للعائل ويحصل على المبلغ المقرر للتابع وهو 550 ريال حال صدور قرار التأهل والاستحقاق.

تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد تسجيل الدخول إلى واجهة برنامج الضمان الاجتماعي ستجد تنبيهاً من النظام بأن البيانات المعروضة قد تم توفيرها من قبل الجهات المسؤولة ذات العلاقة، ويجب على المتقدم تعبئة البيانات والمعلومات الناقصة، وإدخال بيانات الدخل الخاصة به، وسيتم التحقق من مصادر الدخل في وقتٍ لاحق من قبل الجهة المعنية، لذلك يجب تعبئة كافة بيانات الدخل لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن.

كما يجب مراجعة البيانات المسجلة والمعروضة بموقع الدعم والحماية الاجتماعية، وفي حال عدم صحة البيانات المعروضة والمتوفرة من قبل الجهات المعنية، فيجب على المتقدم إدخال القيمة الصحيح في الخانات المخصصة لذلك، ثم إكمال الملف لكي تتمكن من التقديم على المعاش، أما عن أنواع البيانات في ملف الدعم للضمان الاجتماعي المطور، فتتكون من التالي:

ثابتة: غير قابلة للتعديل مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

مسترجعة: وهي بياناتك من الجهات الحكومية المختصة التي يجب مراجعتها مع إمكانية التعديل عليها.

جديدة: وهي البيانات التي يجب إضافتها لكي تتمكن من إكمال الملف، ويتم التقديم من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي.

عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

تم وضع عقوبات على مخالفي أحكام الضمان الاجتماعي لحماية أموال الزكاة والأموال العامة من الاستيلاء عليها بغير وجه حق، حيث يُعاقب كل عائل أسرة لم يقم بإنفاق المستحقات على تابعيه، كما أوضحت العقوبات الواردة على من يحصل على أموال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، ويمكنكم معرفة عقوبات الضمان الاجتماعي المطور من خلال النقاط التالية:

في حال حصول عائل الأسرة على مستحقات الضمان ولم بصرفها على المعالين، فيُعاقب بغرامة لا تزيد عن 5000 ريال أو السجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بهما معاً.

من يحصل على أموال الضمان الاجتماعي الجديد بغير وجه حق يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ألاف ريال أو السجن مدة لا تزيد عن سنة أو بهما معاً.

وتم إقرار هذه العقوبات لحماية الأموال الخاصة بالضمان الاجتماعي من الاستيلاء عليها بدون وجه حق، حيث هناك من يرغب في الحصول على المعاش وهو لا تتوفر لديه شروط الضمان الاجتماعي، فيقوم بالتلاعب مثل تزوير تقرير طبي وعدم الإبلاغ عن وفاة عائل الأسرة للاستيلاء على مستحقاته، وعدم تسجيل الزواج للمرأة المطلقة أو الأرملة.

بالإضافة إلى العمل دون التسجيل في التأمينات الاجتماعية لاستمرار الحصول على الضمان 1443، وادعاء الهجران، وعدم الإبلاغ عن التغييرات التي تحدث للمستفيد ومن شأنها الإسقاط من الضمان الاجتماعي وغيرهم، ويتاح إنشاء حساب من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد بموقع الدعم.

ماهو تصنيف المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور؟

يختلف تصنيف المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد على حسب نوع المستحق وظروفه الطبية، حيث يتم التصنيف بعد القبول للحصول على المعاش إلى الفئات التالية:

مستحق غير قابل للتأهيل ويشمل كلاً من الأفراد كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا يستطيع صاحبها العمل.

ويشمل كلاً من الأفراد كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا يستطيع صاحبها العمل. المستحق القابل للتأهيل ويشمل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل.

ويشمل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل. مستحق قادر على العمل وهذه الفئة يتم تقديم خدمات البحث عن عمل لها لإعدادها وتأهيلها وتوظيفها في الوظيفة المناسبة.

وبذلك تهدف الوزارة إلى خلق بيئة مناسبة لهذه الفئة للحصول على فرصة عمل تتناسب معه، بالإضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب له، وتكون نتيجة ذلك أنه بدلاً من أن يكون مواطناً محتاجاً للدعم، فسوف يصبح مواطناً منتجاً محققاً النفع لنفسه ومجتمعه.

تسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تم التأكيد من جانب وكيل الضمان الاجتماعي “سلطان الجريس” على أن النظام الجديد سوف يشتمل على فئات لم تكن مشمولة بالنظام السابق الذي كان لا يشتمل على الذكور القادرين على العمل حتى لو كانوا محتاجين، بحيث يشمل الأسرة إذا كان الدخل أقل من الحد المانع حتى وإن كان موظفاً ولديه دخل بسيط وعدد أفراد المعالين كثير فيتم شموله بالضمان الجديد حتى يتوفر له دخل يلبي احتياجاته الأساسية.

ويكون هناك سجل موحد على منصة الدعم لبناء وتكوين الأسرة المستحقة للدعم، وسيتم مراعاة احتياجات هذه الأسرة بشكل عام، ويمكن التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد الآن من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي المرفق، ثم إنشاء مستخدم جديد على المنصة يتاح من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقد تم التأكيد على أنه أصبح ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة يتم دراسة استحقاقهم سوياً، وهنا تتضح مشكلة المرأة المطلقة أو الأرملة التي تسكن مع أسرتها، ففي حال الإقامة في منزل الأسرة، فيتم التسجيل في البرنامج كتابع لعائل الأسرة، وبإمكانها التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد بصورة مستقلة لتحصل على المبلغ المقرر للعائل في حال إثبات استقلالية السكن.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

ما هي الفئات المستهدفة التي سيشملها المعاش في النظام الجديد المطور، وهل سيقتصر فقط على فئات محددة كما كان في السابق؟

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد كافة الأفراد المحتاجين فقط دون النظر إلى جنس المتقدم أو حالته الاجتماعية طالما شروط التسجيل والمعايير متحققة بالمتقدم، ولا فرق بين الموظف أو العاطل، ولا بين المطلقة والمتزوجة والأرملة، لا يعتد بالسن عند التقديم على البرنامج، ولكن هناك فرق بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والمطلقة التي ليس لديها أبناء.

وجدير بالذكر أن منصة الدعم تهدف إلى تقديم الدعم المناسب لمستفيدي برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتسهيل معالجة الطلبات للمواطنين، والمحافظة على الملفات الشخصية لهم، والتقييم العادل للأهلية والاستحقاق بعد اكتمال تقديم الطلب عبر منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور 1443 بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، حيث أرسلت رسائل نصية لمن صدر لهم قراراً نهائياً بالقبول أو الرفض في البرنامج مع ذكر أسباب عدم الأهلية ضمن الملف الخاص بهم، ويجب العلم أنها قد تكون تحت التدقيق أي قيد الدراسة في الوقت الحالي، وقد تضمن الرسائل موعد الصرف للمقبولين المؤهلين في البرنامج.

وقد تكون حالة الطلب “تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق”، وهذا يتعلق برقم الحساب البنكي المسجل في الملف، حيث يجب أن يتم تسجيله بشكل صحيح وأن يكون باسم المستفيد المتقدم بالطلب، وقد أوضحت الجهة المختصة موعد نزول الضمان الاجتماعي للمقبولين نهائياً في الضمان المطور، حيث صرحت بأنه سيتم الصرف خلال الأسبوع القادم، وقد تم إيداع المستحقات وفق الموعد المحدد في الحسابات البنكية للمستحقين.

ويرجى العلم أنه في حال الرغبة في الإطلاع على تفاصيل الدفعات للمؤهلين أو التعرف على حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور أو حالة الأهلية مؤهل أو غير مؤهل، فيتم ذلك من خلال الدخول إلى حسابك في منصة الدعم، ثم الدخول إلى “برامج الدعم الخاصة بي” والنقر على حالة الحساب البنكي، وستظهر حالة الطلب ويليها الدفعات المالية التي تحتوي على قيمة المعاش المستحق.

شروط وأحكام الضمان الاجتماعي المطور 1443

أثناء تسجيل ضمان اجتماعي جديد يجب التأشير في مربع الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بعملية التسجيل، حيث يلتزم المتقدم بالموافقة على شروط وأحكام التسجيل للبدء في عملية التقديم، حيث يقر المتقدم بالتزامه الكامل بأن كافة المعلومات المفصح عنها التي قام بإدخالها صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخ التسجيل من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق.

وعند الرغبة في رفع وثائق أو مستندات، فيجب التحري من دقتها وصحتها قبل رفعها على منصة الضمان، كما يجب أيضاً تجنب إخفاء أي معلومة يتطلب النظام الإفصاح عنها في أي وقت، وفي حال إخفاء أي معلومة عند التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت، فيتحمل التبعات القانونية كاملةً، لذلك يجب الحرص على عدم إخفاء أي بيانات مطلوبة عند التقديم.

وفي حال حدث أي تغيير على حالة المستفيد من الضمان الاجتماعي 1443، فيجب تحديث الضمان الاجتماعي بتعديل البيانات التي تغيرت خلال المدة المحددة وهي ثلاثون يوماً من تاريخ التغيير، ويعد ذلك التزام على المتقدم، فعند تغير الحالة الاجتماعية بأن تزوج بعد أن كان أعزباً أو مطلقاً أو على حالته الاقتصادية والصحية، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا التغيير.

والإبلاغ أيضاً عند حصول المستفيد على دخل شهري جديد من أي مصدر من مصادر الدخل المتنوعة، ويتم إجراء تحديث بيانات الضمان الاجتماعي أو الاستعلام عن حالة الطلب أو التقديم من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي المرفق.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي وأحكامه

إلى جانب الأحكام المذكور بالنقاط السابقة، فيلتزم المتقدم بعلمه التام بأن للموارد البشرية الحق الكامل في استبعاد طلب الضمان الخاص بك واسترداد جميع ما تم نزوله وصرفه من معاش الضمان الاجتماعي الجديد، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتقدم حال ظهر للجهة المختصة القيام بتقديم معلومات غير صحيحة.

وكذلك الحال في حال تم إخفاء بعض المعلومات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي، لذلك يجب إدخال بيانات صحيحة ودقيقة حتى لا يتم توقيع العقوبة المتقدم القائم بذلك، ويجب العلم أنه عند تعبئة معلومات أو رفع مستندات ووثائق تخالف الواقع أو عند الامتناع عن إدخال المعلومات والمستندات اللازمة أو إخفاء أياً منهما، فهذا يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه وفقاً للنظام الجزائي.

ومن يفعل مثل هذه الأمور أوضحت الوزارة بأنها ستقوم بتوقيع العقوبة المقررة عليه، وهنا يتوجب العلم أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 500.000 ريال، لذلك يجب تفادي هذه الأمور عند التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويتاح التقديم من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد الرسمي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور

أتاحت الموارد البشرية إمكانية التسجيل في الضمان المطور منذ أن تم نفاذه وحتى الآن، حيث من المقرر أن تستقبل منصة الضمان الاجتماعي المطور الطلبات على مدار ستة أشهر من تاريخ نفاذ الضمان الاجتماعي الجديد، وفيما بعد أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور للمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم.

وبعد تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، فقد أصبح موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لهذه الفئة في تاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد، فيتاح تسجيل ضمان اجتماعي جديد لهم في أي وقت على مدار العام، حيث لم تضع الوزارة حداً لنهاية تسجيلهم في البرنامج.

وقد تم التأكيد على عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين الحاليين، وذلك لاختلاف البيانات المطلوب تعبئتها في النظام المطور عن البيانات الموجودة بالضمان الاجتماعي القديم، لذلك يتوجب التسجيل من خلال منصة الدعم عن طريق النت، وعدم انتظار الانتقال التلقائي لهم، وسيتم مساعدة من تعذر تسجيلهم في الضمان المطور حتى يتم الانتقال إلى البرنامج بشكل يسير.

وهناك من يخشى انقطاع معاش الضمان الاجتماعي السابق عند التقديم على المطور، وهنا تم التأكيد على عدم توقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين خلال فترة دراسة الطلب الخاص بهم، حيث لن يتوقف أن ينقص لأي مستفيد مسجل بالضمان القديم، وذلك حال ثبوت حاجته خلال فترة دراسة الطلب المقدم أو بعد الانتقال إلى نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

تسجيل ضمان الاجتماعي الجديد 1443

أكد البرنامج على ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وإضافة جميع أفراد الأسرة في ذات المسكن مع المستفيد الحالي، ويجب على التابع البالغ من العمر ثمانية عشر عام فأكثر، أن يقوم بتسجيل حساب جديد في المنصة لقبول الارتباط وتأكيده لاعتماده كتابع للمتقدم من خلال إكمال البيانات عبر منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

ويجب العلم أن المبلغ المودع في الحساب البنكي أو الموجود في الدفعات المالية عبر منصة الدعم هو المبلغ المستحق بعد دراسة الحالة المتقدمة، فقد يقل المبلغ المستحق عن الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المحدد من جانب الوزارة، فمبالغ المعاش متغيرة وليست ثابتة كما هو الحال بالنسبة لكافة الأفراد، وهذا يتوقف على مدى توافر العوامل المؤثرة في الاحتساب من عدمه.

حيث يتوقف الاستحقاق على عدد الأفراد المقيمين سوياً في ذات المسكن، ومجموع إجمالي الدخل الشهري لجميع الأفراد، بالإضافة إلى الثروات والأصول وعدد المركبات المملوكة للمستفيد ونفقاته، ويعتبر مبلغ 1100 ريال للعائل والـ550 ريال للتابع هما الحد الأعلى للمعاش وليس المستحق بشكل ثابت، حيث قد يتغير مبلغ المعاش من أسرة لأخرى بناء على حالة كل أسرة وما تمتلكه من ثروات وأصول وممتلكات.

فمن الممكن أن تجد أسرة استحقت الحد الأعلى للمعاش، بينما هناك أسرة أخرى لم تستحق الحد الأعلى وإنما استحقت فقط المبلغ المودع لسد الاحتياجات الأساسية لهم، وهذا هو هدف برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، ومن يرغب في إنشاء مستخدم جديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو استعلام حالة الطلب في الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد المرفق.

اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد دراسة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي الجديد، يتم صدور قرار الأهلية إما بالرفض أو القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وعند عدم التأهل فيتاح إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق الضغط على أيقونة تقديم اعتراض، هنا وجب علينا التنويه بضرورة انتظار اللجنة حتى تنتهي من دراسة طلب الاعتراض.

حيث ورد إلينا العديد من الاستفسارات التي تتعلق بتقديم طلب جديد أثناء الفترة التي يتم دراسة الاعتراض بها، ومن ثم سحب الطلب محل الاعتراض، ثم يصدر قرار قبول الاعتراض النهائي “يعني قبول الاعتراض، ومن ثم تحويل حالة الأهلية إلى مؤهل مع صدور دفعة جديدة”، لذلك يجب تقديم الاعتراض وانتظار قرار اللجنة بعد دراسة الاعتراض المقدم.

وقد حددت الوزارة مدة يجب خلالها تقديم التظلم أو الاعتراض على نتيجة الأهلية، حيث أوضحت بأنه للمستحق الحق في التظلم من القرارات التي أصدرتها اللجنة بشأن الأهلية والاستحقاق خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض وعدم الأهلية، ويجب على المتقدم ألا يتجاوز هذه المدة الزمنية حتى يتم قبول اعتراضه.

وستقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من جانب المستفيد خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وفي حال تم صدور القرار بقبول الاعتراض، ثم يكون الطلب مقبول نهائي، وبعد ذلك يتم إدراج المستفيد ضمن قائمة الأسر المؤهلة التي يعلن عنها شهرياً، ثم تقوم بعد ذلك بتحويل معاش الضمان الاجتماعي المطور لحسابات المستفيدين آلياً، ويتاح التقديم من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444.

سبب نقص الضمان الاجتماعي الجديد

أوضحت الوزارة سبب النقصان في الدفعات المالية لبرنامج دعم الضمان الاجتماعي، حيث يتم احتساب قيمة الاستحقاق للمستفيد بشكل شهري، ويتم تحديد القيمة بعد مراجعة مجموع الدخل الشهري المسجل في منصة الدعم من قبل المستفيد.

ومن ثم مطابقته مع البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعند ثبوت وجود نقص أو زيادة في معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد، فيمكن تقديم شكوى مالية عن طريق منصة الضمان الاجتماعي الجديد، مع مراعاة إضافة وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة.

تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443

يجب التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة في منصة الضمان الاجتماعي، حيث يتوقف الحصول على المعاش على المعلومات المدخلة بالملف، إلى جانب البيانات الواردة من الجهات ذات العلاقة، كما يجب الإفصاح عن معلومات صحيحة مطابقة للواقع دون تزيف للحصول على مبالغ الدعم بدون وجه حق.

ومثال على ذلك تسجيل الزوجة بدون إضافة زوجها لتلاشي الإفصاح عن راتبه الشهري، ففي حال رغبة الزوجة في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، فيجب عليها إضافة أفراد أسرتها بشكل كامل والإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري لهم، حيث يجب عليها إضافة الزوج تابع لها، وفي حال مخالفة ذلك فيتم توقيع العقوبة التي أقرها النظام على المخالف وهي كالتالي:

عقوبة المخالف: 10000 ريال غرامة أو السجن لمدة عام أو بهما معاً.

وتتضح حالة تقديم الزوجة في الضمان المطور دون إضافة الزوج جليةً عندما يكون للزوج دخل شهري، ففي هذه الحالة يتم التهرب من الإفصاح عن دخل الزوج الشهري حتى لا يتم الاستبعاد من الضمان الاجتماعي الجديد، فيتم تسجيل الزوجة والأبناء دون إضافة الزوج، وتصدر نتائج الأهلية “مؤهل” في حال توفرت معايير الاستحقاق، ولكن لا يجب نسيان أن هناك عقوبة لمثل هذه الحالة.

عاجل الضمان الاجتماعي الجديد اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس الأخبار الملكية عن صدور أمر ملكي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقاً لما تم رفعه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله ورعاهما- يوم الاثنين بتاريخ 5 ذي الحجة 1443هـ عن صرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم كإعانة مالية لشهر واحد فقط.

وقد تم التأكيد من قبل ولي العهد على ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة للدعم بالمملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من مواجهة التطورات الدولية التي خلفت ارتفاعاً كبيراً في تكاليف العديد من الاحتياجات الأساسية على المستوى العالمي.

ومن المقرر حصول المؤهلين بالدفعة السابعة لشهر يونيه 2022م على معاش الضمان الاجتماعي الإضافي الموجه بصرفه بأمر ملكي، ويمكن الآن التعرف على إجابة سؤال متى يتوقف صرف الضمان الاجتماعي، ومعرفة شروط الضمان الاجتماعي للموظفين الضمان الاجتماعي للموظفين من خلال موقع ثقفني.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

عند تعبئة البيانات للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم، يجب الانتباه إلى صحة البيانات المسجلة، وذلك لأنه سيتم مراجعتها للتحقق من صحتها ومطابقتها بالمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة بيانات كافة التابعين في الملف الموحد، فعند تقديم الزوجة كعائل أسرة، فيجب عليها إضافة زوجها تابعاً لها.

حيث أكدت الوزارة على ضرورة إضافة جميع الأفراد المقيمين في ذات المسكن بملف عائل الأسرة الذي تم اختياره ليتقدم بطلب جديد في البرنامج، وقد سحبت الموارد البشرية كافة الطلبات المقدمة على البرنامج دون إضافة الزوج أو الزوجة حتى وإن كان مؤهلاً، وقد اتخذت هذا الإجراء من أجل إعادة التقديم مرة أخرى لإضافة الزوج بالملف الموحد والكشف عن دخله الشهري إن وجد.

ويجب العلم أنه في حال ظهرت حالة أحد التابعين “تحت التدقيق” فهذا يعني أن التابع المضاف يتجاوز عمره الثمانية عشر عاماً، وهنا يتوجب عليه قبول الارتباط كتابع لعائل الأسرة من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم تعبئة بيانات أبشر الخاصة به، ومن ثم إكمال البيانات المطلوبة في حسابه بالضمان المطور.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت الموارد البشرية نتائج أهلية الدفعة الثامنة من الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2022م، وبذلك فقد أصبح بإمكان مستفيدي الدفعات السابقة أو المتقدمين الجدد الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور، والإطلاع على المبلغ المستحق من الدفعات المالية الآن من حسابهم في الضمان الاجتماعي.

كما تم نزول معاش الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة ممن تم التحقق من حسابهم البنكي بنجاح، وفي حال تم تعليق الدفعات المالية، فهذا يرجع إلى وجود خطأ بالرقم أو عدم اكتمال الربط بهوية المستفيد من جانب البنك، ويتاح الإطلاع على المبلغ المستحق من الدفعات المالية والتقديم من خلال رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444.

وينبغي العلم أنه بعد الانتهاء من التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، ووجدت الحالة بجانب أحد التابعين بأنه “تحت التدقيق”، فهذا يعني أن هذا التابع يتجاوز عمره سن الثمانية عشر عام ويلزمه تسجيل الدخول إلى منصة دعم الضمان الاجتماعي لقبول الارتباط وإكمال البيانات اللازمة.