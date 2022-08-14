نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم لوظائف الحراسات الأمنية في المدارس 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الحراسات الأمنية في المدارس 1444, تعتبر وظيفة الحراسة الأمنية واحده من العديد من الوظائف التي توفرها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية, أتاحت وزارة التعليم وظيفة الحراسات الأمنية لكلا من الرجال والنساء حيث يكون الهدف من هذه الوظيفة حماية الطلاب وتامين وحماية المنشآت التعليمية في السعودية, عند القبول في وظيفة الحراسات الأمنية يتم توكيل الموظفين بمجموعة من المهام والوظائف التي يجب عليهم تنفذيها التي تسعى في النهاية إلى حماية وتامين الطلاب والمنشآت التعليمية في السعودية, وفيما يلي سيتم التعرف على كافة التفاصيل التي تخص وظيفة الحراسات الأمنية.

طريقة التسجيل في وظيفة الحراسات الأمنية 1444

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التقديم في الوظيفة وهى:

الذهاب إلى الدخول للمنصة التالية: الموقع الإلكتروني لمنصة مسار.

أدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والجنس ثم تسجيل الدخول.

يجب أدخال رمز التحقق ثم النقر على “الدخول”.

مهام ووظائف الحراسات الأمنية في المدارس

وضعت وزارة التعليم بعض المهام والوظائف التي يجب على الحراسات الأمنية تنفيذها إذا تم قبولهم, ومن اهم هذه المهام:

يجب رؤية هوية ولى الأمر أولا قبل السماح له بالدخول إلى المدرسة.

أن يكون المتقدم على معرفة جيدة بجميع أجهزة ومعدات السلامة.

المتابعة والأشراف على أجراءات الأمن والسلامة والتحقق بوجود مخالفات بها أم لا.

التأكد من تسجيل بيانات هوية الزائر ومعرفة سبب الزيارة قبل الدخول إلى المدرسة.

في حال حدوث أي مشكلة أو مخالفة تتعلق بسلامة الطلاب يجب تبليغ المسؤولين بالأمر بأسرع وقت.

فحص المنشأة بعد خروج الطلاب للتأكد من خلوها من جميع الطلاب وخروجهم منها.

شروط التقديم لوظيفة الحراسات الأمنية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل التقديم في وظيفة الحراسات الأمنية في المدارس, واهم هذه الشروط: