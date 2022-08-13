نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الياباني تويوتا يارس 2023 تتصدر الترند السعودي بمواصفات حديثة كليا toyota yaris 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوحش الياباني تويوتا يارس 2023 حيث تعتبر شركة تويتا اليابانية واحدة من أهم الشركات التي تقوم بتصنيع السيارات المنافسة بالأسواق، حيث قامت الشركة في الفترة الأخيرة بإصدار سيارة تويتا يارس 2023 وعرضها في مختلف الأسواق بالدول العربية.

مواصفات سيارة تويتا يارس 2023 toyota yars

تعتبر سيارة تويوتا ياريس 2023 واحدة من أهم السيارات المتميزة ويتم بيعها في الكثير من معارض المملكة العربية السعودية، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

إن السيار لها شكل جذاب للغاية ورياضي رائع مناسب للجميع.

كما أن السيارة فيها محرك بنزين بسعة لتر ونصف اللتر تتحمل القيادة والسير لمسافات طويلة.

كذلك تصل سرعة السيارة إلى أكثر من 105 حصان، ومعدل السرعة يصل حوالي 180 كيلو متر بالساعة.

إلى جانب أن السيارة بها إضاءة عالية من الأمام وواضحة.

أيضًا يوجد بالسيارة من الداخل شاشة عرض لمشاهدة الأفلام والبرامج الرياضية.

إلى جانب أن السيارة يوجد بها كل أساليب الأمان والحماية عند التعرض لأي حوادث.

يارس 2023 كم سعرها

الكثير من المواطنين يهتم بالبحث عن سعر سيارة تويوتا ياريس 2023 بالسعودية من أجل شراء تلك السيارة، وأسعارها كما يلي:

58 ألف ريال سعودي للسيارة من النوع الأول التي تعمل بمحرك يدوي.

و 62 ألف ريال سعودي للنوع الثاني وهو الذي يعمل بشكل أوتوماتيكي.

أما النوع الثالث يصل 72 ألف ريال سعودي، كما أن به الكثير من المميزات ويعتبر الأعلى سعرًا.

مزايا سيارة تويوتا يارس 2023

توجد بهذه السيارة الكثير من المميزات ومنها ما يلي:

يوجد بها الكثير من المعدات القياسية.

كما يوجد بها متعة عالية جدًا في القيادة.

كذلك تتميز تويتا يارس 2023 بأنها ذات درجة كبيرة جدًا من الذاتية.

أيضًا تعتبر من السيارات الاقتصادية والموفرة جدًا في استهلاك الوقود.

عيوب سيارة toyota yaris 2023

يوجد بتلك السيارة عيوب أيضًا وهي كما يلي:

إن تلك السيارة تعتبر ذات أداء ضعيف إذا قارنتها بما ينافسها.

كما انها بطيئة في التسارع.

كذلك لا يوجد بها عزل قوي للضوضاء.

إلى جانب أن مساحة المقعد الخلفي بها والصندوق الخلفي أيضًا ليس الأفضل من هذا النوع من السيارات.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن مواصفات سيارة تويوتا يارس 2023، وقد ذكرنا لكم كل العيوب والمميزات الخاصة بها والأسعار أيضًا.