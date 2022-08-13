نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط الحاسبة sbis hrsd والحد المانع وشروط استحقاق المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 تعد من أكثر الأشياء التي يبحث ويتساءل عنها عدد كبير جداً من الأسر المستفيدة والمتقدمة في الضمان الاجتماعي المطور وهذا بغرض معرفة قيمة الدعم المادي الذي يستحقه الفرد من الضمان الاجتماعي المطور، ويختلف قيمة الدعم من أسرة إلي اسرة أخري وهذا باختلاف قيمة الراتب الشهري التي تقضيه الأسرة وعدد الأفراد، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على التسهيل على المواطنين وإنشاء حاسبة الكترونية يتم من خلال معرفة قيمة الدعم التي سوف يحصل عليها الفرد، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من البرامج الاجتماعية التي تقدم دعم مادي شهري للأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

يحرص الضمان الاجتماعي المطور على تقديم الدعم لمستحقيه والأسر الأشد احتياجا للدعم، لذلك فقد وضعت الوزارة ضوابط مخصصة يتم عن طريقة تحديد إذا كان المتقدم يستحق الدعم أم لا من خلال شروط الأهلية، كما يختلف قيمة الدعم من فرد إلي آخر باختلاف عدد الأفراد والدخل الشهري، ويتم ويتم حساب رواتب الضمان الاجتماعي على أسس محددة وهي:

اولا يتم احتساب إجمالي الدخل الشهري التي تقضيه ويحصل عليه جميع أفراد الأسرة وجميع الأفراد دون استثناء أحد سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص.

ثم يحدد قيمة الراتب يخصم منه قرابة 50% من الإجمالي، ثم يضاف إليه مجموع الدعم الحكومي المتمثل في دعم ساند أو حساب المواطن أو أي دعم آخر يُقدم إلى الأسرة.

يقارن قيمة الدخل الذي تم احتسابه بالحد الأدنى لحساب راتب الضمان الاجتماعي وفقا لعدد أفراد الأسرة.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الالكترونية

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونية ليتم احتساب الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنك ذلك بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى رابط حسابه الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بالضغط على أيقونة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بإدخال الراتب الشهري برب الأسرة و الدخل المتقاعدين.

ثم قم بإدخال الدخل الحكومي والخاص وكذلك الدعم المماثل مثل حساب المواطن.

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

ثم النقر على أحسب.

الحد المانع راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن الحد المانع لسلم رواتب الضمان الاجتماعي، بحيث أن زاد الدخل الشهري عن هذا الحد فيعد غير مستحق للدعم أي غير مؤهل، الحد المانع هو:

الحد المانع للفرد 2001 ريال سعودي. الأسرة المكونة من فردين 2570 ريال سعودي. إما الأسرة المكونة من 3 أفراد 3140 ريال سعودي. الأسرة مكونة من 4 أفراد 3710 ريال.

الحد المانع للأسرة المكونة من 5 أفراد 4280 ريال. الأسرة المكونة من 6 أفراد 4840 ريال. للأسره المكونة من 7 أفراد 5420 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 8 أفراد 6000 ريال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها لقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، شروط الأهلية هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 550 للفرد، وللأسرة لا يزيد عن 1100 ريال سعودي.

امتلاك المتقدم حساب بنكي خاص به ساري.

ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجون.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

بعد مراجعة شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يمكن التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية و تاريخ الميلاد ورقم الجوال.

ثم قم بإدخال رمز التحقق، الذي سيتم إرساله في رسالة نصية على جهازك المحمول.

قم بإستكمال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم الضعط على تسجيل.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تقديم كافة وسائل الدعم لتوفير حياة كريمة للأسر المحتاجة، ولذلك عندما تم إطلاق الضمان الاجتماعي المطور كان هناك بعض الفئات التي تستهدفها البرنامج وهم:

المواطنين العاطلين عن العمل ولا يتوفر لديهم دخل شهري ثابت.

الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل.

الأرامل والمطلقات.

المواطنين السعوديين الذين يخطوا سن 60 عام.

الذين يعانون من إعاقة خلقية أو جسدية.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين العسكريين؟

يسمح برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد بتقديم الدعم للمتقاعدين العسكريين ولكن بشروط وهي:

يشترط أن يكون سعودي الجنسية.

مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون المتقدم تخطي عمر 60 عام.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة.

إلا يكون لدية سجل تجاري.

أن يكون الفرد المتقدم من محدودي الدخل.

يشترط أن يكون المتقاعد العسكري طلبا الحصول على المساعدة المقطوعة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر احتجاجاً.

تقديم اعتراض بالضمان الاجتماعي المطور

يمكنك تقديم طلب اعتراض على الضمان الاجتماعي المطور من خلال تطبيق الخطوات التالية: