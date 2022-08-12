نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على أفضل تمويل شخصي اذا كنت تعيش داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يعتمد أفضل تمويل شخصي لك على درجة الائتمان الخاصة بك، حيث قد يقدم أحد المقرضين صفقة أفضل من الآخر. لقد جمعنا أفضل المقرضين السعوديين للأشخاص الذين لديهم مجموعة من الدرجات الائتمانية، مع التركيز بشكل خاص على إيجاد الشركات التي تقدم معدلات فائدة أو هامش ربح منخفضة.

كيف أختار أفضل قرض شخصي لي؟

لاختيار أفضل تمويل شخصي لك، قم بتقييم العوامل الأكثر أهمية بالنسبة لك. العديد من الشركات السعودية لا يمثلون أدنى معدل فائدة، ولكنهم ينظرون أيضًا إلى أي رسوم، والحد الأدنى من درجة الائتمان المطلوبة، وإمكانية الوصول إلى خدمة عملاء المُقرض.

انظر أيضًا إلى الأنواع المختلفة للمقرضين الذين قد تقترض معهم. قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة مع المقرض عبر الإنترنت، بينما قد يفضل البعض الآخر اتحادًا ائتمانيًا أو بنكًا. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من قدرتك على تحديد المدة التي تناسبك وأن الغرض من قرضك مسموح به من قبل المُقرض الذي تختاره.

ستساعدك أدلة مثل هذه على مقارنة العديد من المقرضين في نفس المدينة السعودية لموازنة إيجابياتهم وسلبياتهم. ضع في اعتبارك أنه يجب عليك أيضًا قراءة المراجعات الفردية لأي مقرض تفكر فيه.

في أي مكان آخر يمكن العثور على القروض الشخصية؟

إذا كنت عضوًا في اتحاد ائتماني محلي مثل بنك التنمية الاجتماعي السعودي أو لديك قريب منضم إليه، فقد يكون من المفيد التحقق من أسعار التمويل الشخصي هناك. في كثير من الأحيان، يمكن أن يقدم المقرضون الأصغر مثل الاتحادات الائتمانية معدلات فائدة أقل بكثير من البنوك والمقرضين الأكبر. كما أنها تميل إلى أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بمتطلبات الائتمان. قد يكون من المفيد التحقق من معدلاتهم وشروطهم كجزء من بحثك.

هل القرض الشخصي مناسب لي؟

القروض الشخصية ليست مناسبة لكل حالة ولا لكل شخص. في كثير من الأحيان، قد يكون من الصعب التأهل للحصول على القروض الشخصية، مع متطلبات درجة ائتمان عالية. يمكن أن تحمل أيضًا أسعار فائدة عالية، مما قد يعني أن هناك خيارات أفضل هناك.

تتميز القروض الشخصية بمعدلات فائدة أعلى مما قد تراه على تمويل السيارة أو قرض الطالب. بالنسبة للمشتريات الكبيرة التي لا تتناسب مع حد الائتمان، قد يكون القرض الشخصي هو الخيار الصحيح. من الجدير حساب الفائدة التي ستدفعها، والتفكير بعناية في الخيارات مثل القرض المضمون لخفض معدل الفائدة. ومع ذلك، يجب استخدام القروض الشخصية بحكمة، حيث أن لها معدلات فائدة مرتفعة ويمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر عند وجود ضمانات.