نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدائل قروض الراتب والتي يجب النظر عليها تعرف عليها من داخل المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من البدائل لقروض يوم الدفع، حتى إذا لم يكن لديك ائتمان قوي. على سبيل المثال بطاقات الائتمان لا يوجد حد أدنى لدرجة الائتمان للتأهل للحصول على بطاقة ائتمان، على الرغم من وجود متطلبات للبطاقات . في حين أنه لا يجب عليك التعود على تراكم ديون بطاقة الائتمان، فإن استخدام بطاقة الائتمان لتغطية النفقات يعد خيارًا أفضل من الحصول على قرض يوم الدفع. تتمتع بطاقات الائتمان بمعدلات فائدة أقل بكثير من قروض يوم الدفع، ولديك 30 يومًا لسداد رصيد بطاقتك الائتمانية قبل أن تحصل على فائدة. عندما نشير إلى قروض يوم الدفع فإننا نقصد بذلك هي القروض التي يتم أخذها وسدادها في فترة شهر واحد لحين صدور موعد الراتب القادمن من القطاع الويفي الذي تعمل به.

الاقتراض من اتحاد ائتماني

إذا كان لديك وقت للانضمام إلى اتحاد ائتماني مثل التنمية الاجتماعي والمضي في عملية تقديم الطلب، فقد يكون الاقتراض من اتحاد ائتماني خيارًا ممتازًا. تميل الاتحادات الائتمانية إلى الحصول على معدلات فائدة أقل من المقرضين التقليديين، ويقدم العديد منها قروضًا بديلة ليوم الدفع ( تتيح لك اقتراض 200 ريال إلى 5000 ريال لمدة شهر إلى ستة أشهر. هذه القروض لديها سقف في النسبة السنوية وهي 28 في المئة.

تمويل شخصي للمقترضين الذين يعانون من سوء الائتمان

يميل مقرضو القروض الشخصية عبر الإنترنت إلى الحصول على موافقة سريعة على التمويل وأوقات تسليم الأموال تصل إلى يوم عمل. والعديد من المقرضين عبر الإنترنت منفتحون على العمل مع المقترضين ذوي الائتمان السيئ. في حين أنه من المرجح أن يحصل المقترضون ذوو الائتمان السيئ على أعلى أسعار فائدة للمقرض، فإن معظم المقترضين يضعون حدًا أقصى لمعدلات الفائدة السنوية بنحو 35 في المائة، ولا يزال هذا أقل بكثير من قروض يوم الدفع.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على قرض شخصي، فيجب عليك مقارنة كبار المقرضين والتأهيل المسبق أو المبكر مع عدد قليل منهم قبل اتخاذ أي قرار. يجدر أيضًا النظر في قروض شخصية صغيرة، خاصة إذا كنت لا تحتاج إلى اقتراض مبلغ كبير من المال.

خدمات الإغاثة في حالات الطوارئ

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة على الفور، فهناك برامج اتحادية ومحلية متاحة للمساعدة. على سبيل المثال، تم إعداد برنامج مساعدة الإيجار في حالات الطوارئ لمساعدة العائلات على تغطية تكاليف الإيجار والمرافق في أوقات الحاجة. إذا كانت تكاليف الطعام مصدر قلق، فقد يكون من المفيد زيارة بنك الطعام المحلي لتخفيف العبء. يجدر أيضًا التحقق مما إذا كان لدى مجتمعك المحلي أي وكالات خدمة مجتمعية تقدم المساعدة في النفقات مثل الإيجار ونفقات العودة إلى المدرسة للأطفال. واذا كنت تحتاج إلى سداد الديون فلديك منصة إحسان وهكذا.

طرق بديلة لكسب الدخل

إذا كانت لديك عناصر ترغب في التخلي عنها وتحتاج إلى المال مقابل الضروريات، فقد يكون من المفيد بيع أشياء مثل الملابس والمجوهرات . ويمكن تعلم حرفة على الانترنت تكون كوظيفة اضافية لك. يمكن لقرض يوم الدفع أن يدفعك إلى الديون ويدمر ائتمانك. إذا كنت تكافح ماليًا وتفكر في الحصول على قرض يوم دفع، ففكر في الحلول البديلة المذكورة أعلاه ومعرفة ما إذا كانت ستكون مناسبة لك قبل اتخاذ هذا القرار.