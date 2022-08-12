نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا تعرف عن الحصول على قروض يوم الدفع أو سلفة الراتب أثناء التضخم وهل يجب طلبها؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلغ التضخم في المملكة أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في يونيو . وبينما تباطأ معدل التضخم بشكل طفيف في يوليو، يشعر المستهلكون بضغوط ارتفاع الأسعار، ولا يوجد ضمان بأن مشكلة التضخم الحالية قد وصلت إلى ذروتها. بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، يبحث العديد من السعوديين عن تمويل شخصي بدون كفيل ، كما أن الإقراض المفترس آخذ في الارتفاع . قروض يوم الدفع للراتب هي قروض قصيرة الأجل وذات فائدة عالية والتي من المفترض أن يتم سدادها في يوم دفع الراتب التالي. من السهل الحصول عليها ولكن من الصعب سدادها، وغالبًا ما تأتي برسوم خفية وأسعار فائدة مرتفعة للغاية. من المعروف أن مقرضي يوم الدفع ينشئون واجهات متاجر في المناطق منخفضة الدخل ويمكنهم دفع المواطنين إلى دائرة الديون.

بينما ليس كل مقرضي يوم الدفع مفترسين مثل منصة سلفة يجب عليك التفكير في الخيارات البديلة قبل الحصول على قرض يوم الدفع. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الحصول على قرض يوم الدفع أثناء التضخم.

السعوديين والقروض الشخصية

كان ثلثا السعوديين يعيشون في الفترة ما بين الراتب إلى الراتب التالي بطريقة مناسبة ومريحة حتى مارس. وفي الوقت نفسه، فإن ديون القروض الشخصية بين المستهلكين السعوديين أعلى من أي وقت مضى. بالنظر إلى أن معدل البطالة هو الأدنى حاليًا منذ عام 1990، فمن الواضح أن ارتفاع التضخم يضع ضغوطًا مالية كبيرة على المستهلكين.

هل يجب أن أحصل على تمويل الراتب؟

قد تكون قروض يوم الدفع مغرية للغاية إذا كنت تعاني من ضائقة مالية بسبب التضخم وتحتاج إلى المال بسرعة. إذا تمكنت من العثور على مقرض يوم دفع يقدم أسعارًا مناسبة وكنت واثقًا تمامًا من أنك ستتمكن من سداده عندما يأتي موعد راتبك التالي، فقد يكون خيارًا قابلاً للتطبيق. ومع ذلك، هناك العديد من المخاطر التي قد تواجهك للحصول على قرض يوم الدفع، ويجب عليك القيام بذلك فقط كملاذ أخير.

تأتي قروض يوم الدفع مع معدلات فائدة ثابتة، مما يعني أن السعر الذي تدفعه لا يتغير على مدار مدة القرض. وهي مصممة لتكون قروض قصيرة .. تساعد الناس على الدفع للنفقات الضرورية أو نفقات الطوارئ. عادة ما تكون قروض يوم الدفع لمبالغ صغيرة، 500 ريال إلى 5000 ريال أو أقل في المتوسط. ومع ذلك، فإنها تأتي بأسعار فائدة مرتفعة للغاية. يأتي متوسط ​​قرض يوم الدفع لمدة أسبوعين مع معدل APR يقارب 400 بالمائة. وبالمقارنة، فإن متوسط ​​معدل الفائدة السنوية للقرض الشخصي العادي يزيد قليلاً عن 10 بالمائة.

مخاطر قروض يوم الدفع

يمكن أن تغري قروض يوم الدفع المقترضين بسوء الائتمان لأن معظم مقرضي يوم الدفع لا يجرون فحصًا للائتمان. ومع ذلك، فإن الحصول على قرض يوم دفع قد يؤدي إلى مزيد من الضرر لائتمانك ويضعك في دائرة من الديون التي قد يكون من الصعب الهروب منها. البحث عن بدائل قرض الراتب هو الخيار الذي نشجعك عليه. من الشائع للغاية أن يواجه مقترضو قروض يوم الدفع مشكلة في سداد القرض بحلول نهاية مدة القرض التي تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مما يتسبب في حصولهم على تمويل إضافي للوفاء بالدين في الموعد النهائي للدفع.