أفضل تمويل أونلاين 30 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب

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عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل، يبحث العديد من المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة عن أفضل تمويل شخصي بقيمة ضعف رواتبهم تقريبًا، حيث أعلنت شركة التمويل إكسترا عن توفير التمويل الشخصي من خلال برنامج المرابحة وفقًا لأنظمة الشريعة الإسلامية، ويتم تحديد تمويل اكسترا على أساس فردي وفقًا للأقساط الشهرية المناسبة لكل مواطن وبشروط ميسرة لجميع المواطنين، وفي السطور أدناه عبر موقع ثقفني الإخباري سنزودكم بأفضل تمويل أونلاين 30 ألف ريال بدون كفيل.

مزايا ومميزات التمويل من إكسترا

التمويل من اكسترا لها لعديد من المزايا والميزات لجعل التمويل أمرًا سهلاً لجميع المواطنين وأهم هاته المزايا هي:

أول ميزة وهي أن التمويل متوافق معا الشريعة الإسلامية.

مبلغ القرض يصل إلى ضعف راتبك.

تتمثل إحدى مزايا هذا التمويل في مرونته، مع شروط سداد تصل إلى 24 شهرًا.

التمويل الإضافي سهل وسريع لإتمام المعاملة.

تتراوح مبالغ القروض من 4،000 ريال سعودي إلى 30،000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على القرض بدون كفيل وبدون تحويل راتب.

تمويل بدون كفيل اونلاين 30 ألف ريال

نقدم لكم تمويل شخصي سريع من شركة اكسترا لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين والمتقاعدين وهو تمويل شخصي لجميع فئات هوامش الربح المنخفضة وبشروط بسيطة وغير معقدة بقروض تتراوح من 4000 ريال سعودي إلى 30 ألف ريال سعودي مع فترة طويلة للسداد، وتهدف الشركة إلى توفير جميع احتياجات المواطنين، حيث أصبح من الممكن الآن الحصول على قرض في وقت قياسي، لكن الشروط والإجراءات هي العوائق الوحيدة أمام المواطنين للحصول على القرض بسرعة.

شروط صرف التمويل الإضافي

حددت اكسترا مجموعة من الشروط المطلوبة للحصول على قروض إضافية، ويجب على المواطنين المتقدمين للحصول على قروض إضافية الامتثال للشروط التالية:

ألا يقل الراتب الشهري بين سن 21 و25 عامًا عن 12000 ريال سعودي.

ألا تقل الرواتب بين سن 25و60 عن 5000 ريال سعودي.

3 أشهر للسعوديين وسنة للعملاء الوافدين لفترة العمل الفعلية.

يجب أن يتراوح مبلغ القرض بين 4000 ريال سعودي و30000 ريال سعودي.

يجب أن يكون صاحب العمل معتمد من قبل اكسترا.

كيفية الحصول على تمويل إضافي

يقدم التمويل الشخصي الإضافي أفضل الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني ويمكن للمواطنين السعوديين بسهولة الحصول على التمويل باتباع الخطوات التالية: