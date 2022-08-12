نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 2023 السعودية متى يبدأ العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي 2023 السعودية متى يبدأ العام الدراسي الجديد ، بدأ الطلبة والطالبات الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد سواء للمدارس أو الجامعات الخاصة والحكومية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية منذ الآن، حيث لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة على أول يوم دراسي لذلك بدأ الملايين من السعوديين الاتجاه لمحركات البحث لمعرفة ما هو التقويم الدراسي الجديد لعام 1444-2023، واليوم سوف نتعرف عليه بالتفصيل من خلال هذا المقال على موقع ثقفني.

التقويم الدراسي 2023 السعودية

بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي السعودي الجديد، الذي يتكون من ثلاث فصول دراسية بعد التعديلات التي أجرتها المملكة العربية السعودية مؤخراً في العام الماضي حيث لاقت نجاح كبير في أول عام يتم استبدال الفصلين بثلاث فصول، والآن يبدأ عام جديد بنفس النظام للاستمرار في النجاح، ولكافة الطلبة والطالبات الراغبين في معرفة تقويمهم القادم للإستعداد جيداً سوف نعرضه فيما يلي:

تاريخ بداية الفصل الدراسي الأول: الموافق للتاريخ الهجري 01/02/144 ، والتاريخ الميلادي 28/08/2022.

تاريخ إجازة الفصل الدراسي الأول: الموافق للتاريخ الهجري 30/04/1444 ، والتاريخ الميلادي 24/11/2022.

التاريخ الخاص بالفصل الدراسي الثاني: التاريخ الهجري 10/05/1444 ، التاريخ الميلادي 04/12/2022.

بإجازة الفصل الدراسي الثاني: تبدأ في التاريخ الهجري 10/08/1444 ، والتاريخ الميلادي 02/03/2023.

تاريخ الفصل الدراسي الثالث: يبدأ في التاريخ الهجري 20/08/1444 ، والتاريخ الميلادي 12/03/2023.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي: في التاريخ الهجري الموافق 04/12/1444 ، والتاريخ الميلادي 22/06/2023.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية خاصة وزارة التربية والتعليم السعودية تسعى دائماً لتوفير كل ما يسهل على الطلاب العملية الدراسية مما دفعهم إلى إنشاء منصات تعليمية تقوم بتوفير الكثير من الخدمات للطلاب الذين يتعلمون في المدارس داخل المملكة مثل منصة مدرستي التي تقدم العديد من الخدمات للطلاب والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، وكان هدف منصة مدرستي هو المحافظة على صحة الطلاب في أثناء الوقت الذي اجتاحت البلاد فيروسات وأوبئة كثيرة دفعتهم إلى الجلوس في المنزل.

ونظراً لسعي الدولة والوزارة إلى سير العملية التعليمية بشكل صحيح وعدم انقطاعها اتجهت الى التدريس من خلال الإنترنت وإقامة المنصات المختلفة، وذلك ليس في المجال التعليمي فقط بل في مختلف المجالات الأخرى الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة.

وفي نهاية المقال لقد قمنا بعرض الكثير من المعلومات حلو المجال التعليمي السعودي وعرض كافة تفاصيل التي تتعلق بالتقويم الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ في العام الهجري الجديد 1444 وسيكون بين العام الميلادي 2022م و2023م.