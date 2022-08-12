نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسكين الطالب في المسار 1444و ماهي نتائج تسكين المسارات نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تسكين الطالب في المسار أعلنت وزارة التعليم السعودية نتائج ترشيح تسكين الطلاب في نظام المسارات، ويتم الاستعلام عن النتيجة عبر نظام نور، كما تسعى الوزارة لجعل التعليم ضمن المرحلة التعليمية الواحدة بشكل متكامل ومرتبط مع بعضه البعض، وتعد مرحلة التعليم الثانوي من أهم المراحل التعليمية بالمملكة، فهي المرحلة الفاصلة بين المرحلة المتوسطة ومرحلة التعليم الجامعي، وتتألف هذه المرحلة من ثلاثة أعوام، يتلقى الطالب في العام الأول كافة المواد الدراسية بشكل مبسط، وعليه يمكنه اختيار مساره المناسب لقدراته وميوله للعامين التاليين، إذ يضاف مواد جديدة خلال هذين العامين وفق المسار الذي اختاره الطالب، كما يمكن التعرف علي الاستعلام بالسجل المدني عن نتائج طلاب المراحل المختلفة من خلال نظام نور 1443 في السعودية.

شروط تسكين الطالب في المسار نظام نور

تتمثل شروط تسكين الطالب في نظام المسارات في النقاط التالية:

تحقيق مكونات النسبة الموزونة المطلوبة، وفق التالي: حصول الطالب على معدل 60% في السنة الأولى المشتركة. ثم حصول الطالب على درجة 20% في مقياس الميول. حصول الطالب على درجة 20% في مواد أول ثانوي المرتبطة بالتخصص. ثم يتم اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة لمن يرغبون في مسار معين. درجات الطالب في أول ثانوي بهذه المواد مهمة في تحديد المسار الذي يرغب فيه. ثم يتم القبول وفق عدد المقاعد المتاحة في المسار التخصصي. نجاح الطالب في كافة المواد الدراسية التي لها امتداد في المسار التخصصي.

خطوات الاستعلام نتائج تسكين المسارات نظام نور

أعلنت وزارة التعليم أنه يمكن الاطلاع على نَتائج التَسكين في المَسارات التخصصية من خلال نظام نور الإلكتروني، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نظام نور. ثم تسجيل الدخول إلى حساب الطالب. الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. ثم الضغط على خيار تسكين المسارات. الاطلاع على إرشادات التسكين ثم الضغط على التالي. ثم الاطلاع على رغبات الطالب ثم الضغط على التالي. الاطلاع على الميول المهنية ثم الضغط على التالي. ثم الاطلاع على المعدل الموزون ثم الضغط على التالي. اختيار المسار العام ثم النقر على أيقونة التالي. ستظهر نتيجة تسكين المسار الخاصة بالطالب المستعلم.

ما هي أنواع المسارات

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج رغبات تحديد مسارات الثانوية لطلاب وطالبات السنة الأولى المشتركة 1444، وتشمل هذه المسارات ما يلي:

مسار الصحة والحياة. ثم مسار علوم الحاسب والهندسة. مسار إدارة الأعمال. ثم مسار الصحة والحياة. المسار العام.

نتائج تسكين المسارات 1444 نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن نتائج التسكين في المسارات التخصصية للعام 1444هـ، ودعت الوزارة جميع الطلاب والطالبات إلى الاستعلام عن النتائج عبر حسابهم في نظام نور الإلكتروني، كما ونوهت الوزارة أنه يتوجب عليهم اتخاذ القرار المناسب خلال الفترة من تاريخ 12 محرم حتى 19 محرم 1444هـ.