نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار تبليغ ولاده عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومعرفه المتطلبات وشروط الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار تبليغ ولاده من اهم الخدمات الإلكترونية التي يستخدمها المواطنين لإثبات حديثي الولادة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثيرا في الآونة الأخيرة عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية من قبل المستفيدين. ومن اهم هذه الخدمات خدمه التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه اصدار جواز سفر سعودي جديد لجميع المواطنين وتعرف علي الشروط والخطوات الصحيحة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم المتطلبات تجاه هذه الخدمه. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.

اصدار تبليغ ولاده

أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من المواقع الرسمية والتي من ضمنها خدمه اصدار تبليغ ولاده الكترونيا. والتي تقدمها وزاره الصحة السعودية والتي تمكن جميع مستفيديها من تسجيل جميع حالات الولادة والتحقق من البيانات ويتم إرسالها إلي مركز المعلومات الوطني بالمملكة. بالاضافه إلي ذلك أيضا أشارت المملكة إلي رسوم الخدمه وهي مجانيه لجميع مستفيديها. كما أوضحت الوزارة أيضا عن اهم شروط ومتطلبات الخدمه وهي التواصل مع مستشفي الولادة لتقديم الطلب عبر النظام. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة.

خطوات تسجيل المواليد

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه اصدار تبليغ ولاده وتنفيذها الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :