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عمر شويل - جدة كم سعر استقدام العمالة اندونيسيا وشروط الاستقدام من الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطن السعودي الراغب في استجلاب عاملين من دولة إندونيسيا بعد الاتفاقية الأخير التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجبها بالموافقة الفورية على عودة استقدام العمالة من إندونيسيا بعد توقف استمر عدة سنوات بسبب فيروس كرونا، ويتم تحديد اسعر وشروط الاستقدام والتقديم الإلكتروني عبر منصة مساند، كما يمكن توفير عدد من النفقات واستقدام بعض العمالة بدون مكتب، إليكم التفاصيل.

اتفاقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ضمن مشروع القناة الواحدة قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتوقيع مع جزيرة بالي الإندونيسية على عودة استقدام العمالة من الدولة الإندونيسية إلى الأراضي السعودية في العديد من المجالات، ويتم تقديم الطلبات عبر منصة مساند الإلكترونية وفق عدد من المعايير التي تضمن حقوق صاحب العمل والعامل أيضا.

[كم سعر استقدام العمالة اندونيسيا] musaned.com.sa شروط الاستقدام وكيفية التقديم بدون مكتب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخميس 11 أغسطس 2022 الموافق 13 محرم 1444 الاتفاق على عودة العمالة إلى الأراضي السعودية في كافة المجالات، على أن تكون الاتفاقية سارية منذ توقيعها، ويتم التقديم الإلكتروني لطلب العمالة في المجالات المطلوبة وفق الشروط والمعايير التي تقوم الوزارة بإقرارها لكل من المتقدم بالطلب والمستقدم إلى المملكة.

شروط استقدام العمالة إلى الأراضي السعودية

يجب أن يكون الدخل الشهري للمستقدم لا يقل عن 5000 ريال شهريا.

يتم تقديم بيان لأخر ستة اشر من الراتب على أن يكون بحد أدنى 35 ألف ريال.

يكون صاحب الطلب مسجلا عبر منصة أبشر الإلكترونية.

يتم تقديم الطلب عبر منصة مساند الإلكترونية .

. يقوم بسداد المبالغ المطلوبة منه إلكترونيا، والتي تقدر من 17 ألف ريال إلى 23 ألف ريال.

يكون راتب العامل بحد أدنى 1500 ريال.

يتم الالتزام بقانون العمل واحترام حقوق العامل وألا يكون لديه شكاوى مقدمة ضده من قبل.

يصل العامل إليه في خلال أسبوعين.

شروط العمل بالمملكة للإندونيسيين

يكون الحد الأدنى للعمر 24 عام أو يزيد ويكون حسب نوع العمل.

يقوم بإرفاق المؤهل الدراسي مترجم مع طلب التشغيل.

يتم سداد رسوم التأشيرة.

يقوم بإرفاق بطاقة إقامة سارية ونسخة من جواز السفر.

كم سعر استقدام العمالة اندونيسيا

يكون سعر العمل بحد أدنى 1500 ريال يتم سدادهم كما يتم السداد الإلكتروني للمصروفات الخاصة بالاستقدام إلكترونيا، وذلك من خلال طرق الدفع المقدمة عبر منصة مساند الإلكترونية.

كيفية استقدام خادمة بدون مكتب استقدام داخل المملكة

يمكن توفير حوالي 9000 ريال في حال تم استقدام عمالة بدون مكتب عمل، ويتم من خلال ترشيح أحد المواطنين لأحدهم أو الاتصال المباشر بمكتب العمل الإندونيسي وتوفير تأشيرة للعامل وإرسالها غليه، ويمون في هذا النوع من العمل توفير إلا أنه لا يضمن حقوق العامل أو صاحب العمل.