نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف التعليمية 1444 ورابط الاستعلام عن نتائج اسماء المرشحين بوظائف التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة الوظائف التعليمية 1444 ، حيث كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل الترشيحات الأولية لشغل 11،547 وظيفة تعليمية من الذكور والإناث، وذلك من خلال منصة جدارة الالكترونية، إلى جانب منصة مسار التعليمية، وبحسب الوزارة فإن العدد الإجمالي للوظائف التعليمية تجاوز 11.500 وظيفة شاغرة، وفي هذا الصدد أعلنت الوزارة تفاصيل المفاضلة والشروط اللازمة والمستندات التي يجب على الواردة أسماءهم تأمينها.

جدارة الوظائف التعليمية 1444

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن المرشحين للوظائف التعليمية عام 1444 هـ مبدئيًا من خلال نظام جدارة الإلكتروني عبر منصة مسار، باتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لنظام جدارة. أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك. أدخل كلمة المرور. تحديد الجنس. املأ رمز التحقق المرئي. انقر فوق رمز تسجيل الدخول. أكمل خطوات الاستعلام واعرض نتائج الترشيح الخاصة بك.

ماهي معايير القبول في وظائف جدارة

شروط الحصول على وظيفة تعليمية في جدارة 1444 هـ هي كالتالي:

يجب أن تجتاز مقابلة شخصية. يشترط فحص طبي معتمد من وزارة التعليم لمكان العمل. استيفاء المتطلبات بين 16 محرم و27 يناير 1444. يجب أن يكون المتقدمون سعوديين. قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة وقت استعراض اسمك.

الأوراق المطلوبة من الأسماء المرشحة في جدارة

أعلن نظام جدارة أنه يتعين على جميع المتقدمين من الذكور والإناث لوظائف التعليم العامة، إحضار المستندات التالية في يوم المطابقة، وهي:

أصل الهوية الوطنية. أصل وصورة من شهادة التخرج. كشوف الدرجات الأصلية (السجلات الأكاديمية) ونسخ منها. أصل ونسخ من وثائق دبلوم التربية والتعليم.

نتائج وظائف جدارة التعليمية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أمس الخميس، 13/01/1444 هـ ، قائمة المرشحين الابتدائيين لملء 11.547 وظيفة تعليمية من الذكور والإناث، حيث سيتم إخطار الترشيحات النهائية وإرسالها إلى هواتف الأسماء المرشحة، لإنهاء عملية ملء الوظيفة وفقًا لما صدر من قبل وزارة التعليم، وفي السياق ذاته ، أعلنت وزارة التعليم فتح باب التقدم لوظائف تعليمية لملء والتي بلغ عددها كما أسلفنا، 11547 وظيفة تعليمية للذكور والإناث اليوم الجمعة، والتي شملت التخصصات التالية: (رياضيات ، لغة إنجليزية ، إدارة أعمال ، مهارات رقمية ، فيزياء ، كيمياء). ، علم الأحياء) لجميع قطاعات التعليم في المملكة.