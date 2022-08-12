نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفحة الدخول الى نظام جدارة مسار الوظائف التعليمية 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر دخول نظام جدارة هو الخطوة الأولى من أجل عمل استعلام نتائج الوظائف التعليمية عبر منصة مسار في وزارة الموارد البشرية. ويتم دخول جدارة بأكثر من طريقة أشهرها وأسهلها حساب النفاذ الوطني الموحد NIC في منصة أبشر. كما يمكن الوصول إلى منصة مسار عبر نفس الحساب أيضا. وقبل دخول جدارة يمكنك الاطلاع على عدد من الأقسام العامة في الموقع مثل الصفحة الرئيسية وصفحة الخدمات الإلكترونية. والأسئلة الأكثر تكرارًا أو الشائعة إضافة إلى رقم جدارة ووسيلة التواصل مع منصة مسار وغيرها من الخدمات.

تسجيل نظام جدارة منصة مسار

ويمكن إجراء تسجيل جديد في جدارة أو مسار عبر الموقع الرسمي للمنصة من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع جدارة والوصول إلى منصة مسار .

. اختر تسجيل مستخدم جديد.

تعبئة الحقول بالبيانات المطلوبة خاصة الحقول الإلزامية المميزة بعلامة ( * ).

إضافة رقم الهوية الوطنية .

تسجيل تاريخ الميلاد.

كتابة رمز التحقق

تحديد الجنس من القائمة.

يجب التأكيد على أن البيانات لابد أن تكون سليمة ومطابقة للسجلات الرسمية.

بعد الضغط على كلمة دخول سيتم نقلك إلى منصة النفاذ الوطني أبشر للأفراد لاستكمال التسجيل.

موعد التسجيل في جدارة

الجدير بالذكر أن موعد التسجيل في جدارة متاح على مدار العام ومتاح على مدى 24 ساعة في اليوم. حيث يمكن في أي وقت إنشاء حساب ليتم من خلاله التقديم على الوظائف العامة. أما التقديم على الوظائف فهو مرتبط بموعد الوظائف التي تم الإعلان عنها. بمعنى آخر فإن التسجيل في منصة مسار هو أمر منفصل عن التسجيل في الوظائف التعليمية أو غيرها من الوظائف.

الاستعلام عن الوظائف التعليمية

يمكن لكل من يمتلك حساب في جدارة وسبق له التقديم على الوظائف التعليمية الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولية. يتم الاستعلام من خلال الدخول على منصة مسار عبر جدارة ثم الانتقال إلى الملف الشخصي. وبعد ذلك استعراض نتائج الوظائف التعليمية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم.

إجراءات الوظائف التعليمية

وفي حال تم قبول الطلب وظهرت نتيجة القبول سيتعين على كل شخص استكمال مسوغات التعيين والتي من بينها الخضوع للكشف الطبي. إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. ومن ثم استكمال المستندات اللازمة في المدة المحددة.