نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج جداره 1444 اسماء المرشحين المقبولين في الوظائف التعليمية ١٤٤٤ عبر مسار بالرمز المرئي وموعد المطابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج جداره الوظائف التعليمية 1444 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن نتائج جدارة أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية ، حث أعلنت وزارة التعليم السعودية منذ فترة عن عدد 11547 وظيفة تعليمية شاغرة للرجال والنساء بنظام التعاقد الرسمي، وهناك الكثير من عمليات البحث الآن عن نتائج جداره أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1444 ، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال تسجيل دخول جدارة مسار 1444.

جداره الوظائف التعليمية 1444

جداره مسار اسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية 1444 ، هو ما يهتم بمعرفة جميع المتقدمين على الوظائف التعليمية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رجال ونساء رتبة معلم ممارس. وذلك وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ونرفق لكم أدناه رابط استعلام نتائج جدارة مسار 1444 اسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

جداره الوظائف التعليمية ١٤٤٤ ، كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت عن فتح باب التقديم على عدد 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء على رتبة معلم ممارس بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية للعام الدراسي الجديد في المملكة السعودية 1444.

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كما أوضحت وزارة التعليم السعودية موعد التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة مسار ، حيث بدأ التقدم يوم الأحد الموافق 1444/01/02 هجري الموافق 2022/07/31 ميلادي ، وانتهى التقديم يوم الأحد الموافق 1444/01/09هـ الموافق 2022/08/07م (12 صباحاً). تجدون أدناه رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية جدارة.

وجاءت شروط التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة كما يلي: أن يكون المتقدم ممن تنطبق عليه ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية. أن يكون على الأقل حاصلا على الشهادة الجامعية في مجال التخصص. أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. معادلة الشهادة الجامعية من خارج المملكة من وزارة التعليم.

نتائج جدارة الوظائف التعليمية 1444 بوابة مسار

من خلال الدخول عبر رابط منصة جدارة مسار ، سيتمكن الجميع من الإطلاع على اسماء المرشحين المقبولين في الوظائف التعليمية ، وأوضحت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم إرسال رسالة نصية لجميع المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية تحتوي على قبولهم وكافة التفاصيل التي تخص مواعيد ومقرات المقابلات الشخصية، كما أكدت وزارة التعليم أنه يُمكن نتيجة الترشيح من خلال مسح الرمز المرئي المرفق داخل الصورة بعاليه.

وفي ذات السياق فقد نشر حساب على منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة تويتر تغريدة مفادها أن تاريخ موعد المطابقة للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية سيكون بداية من يوم السادس عشر 16 من شهر محرم الحالي حتى تنتهي المطابقة في يوم السابع والعشرين 27 من نفس الشهر، مع العالم أن المستندات المطلوب إحضارها هي: أصل الهوية الوطنية، أصل وثيقة التخرج + نسخه منها، السجل الأكاديمي + نسخة منه، أصل وثيقة الدبلوم التربوي + نسخة منه.