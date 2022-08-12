نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين على الوظائف التعليمية عبر منصة مسار نظام جدارة3 وأسماء المقبولين بالوظائف التعليميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم مساء الخميس عن نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين على الوظائف التعليمية بعدد 11547 وظيفة تعليمية، وكانت الوزارة قد أعلنت في الفترة السابقة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التعليمية في العديد من الإدارات التعليمية بالمملكة، وتم فتح باب التقديم على شغل الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة منصة مسار، وتم إغلاق باب التقديم على هذه الوظائف في يوم الأحد الماضي التاسع من محرم 1444 الموافق السابع من أغسطس الجاري، وكان من المقرر وفق الجدول الزمني لشغل الوظائف التعليمية أن يتم إعلان أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية يوم السبت القادم الخامس عشر من محرم 1444 الموافق الثالث عشر من أغسطس 2022، ولكن ما حدث أن الوزارة أعلنت النتائج مساء الأمس في مفاجأة كبيرة، كما أعلنت الوزارة عن رحلة المتقدم على الوظيفة.

نتائج الترشيح المبدئي للمتقدمين على الوظائف التعليمية

ووفقا لرحلة المتقدم على الوظيفة فإنه بعد إعلان النتائج سوف يتسلم المترشحين رسالة نصية تفيد بقبولهم في الوظائف التعليمية، كما يمكنهم الاستعلام عن نتائج الترشح في الوظائف التعليمية عبر رابط منصة مسار نظام جدارة3، وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط نظام جداره منصة مسار.

اختيار رابط نتائج شغل الوظائف التعليمية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية.

منصة مسار نظام جدارة 3

كما يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية والذين تم قبول ترشحهم للوظائف التعليمة أن يقوموا بخطوات استكما ترشحهم، وذلك عن طريق الخطوات الثلاثة التي حددتها، وذلك عن طريق استكمال مسوغات الالتحاق بالوظائف التعليمية، وهذه الخطوات هي:

اجتياز المقابلة الشخصية والتي تشمل كشف الوثائق الخاصة بالمتقدم.

كذلك اجتياز الفحص الطبي الخاص بالمتقدمين والذي لابد أن يكون معتمدا من وزارة التعليم بالمملكة.

يجب استيفاء المتطلبات التي تطلبتها الوزارة من المتقدمين في المدة من 1444/1/16 الموافق 2022/8/14 وحتى يوم 1444/1/27 الموافق 2022/8/25.

الوثائق المطلوبة يوم المطابقة

وكشفت وزارة التعليم عن الوثائق المطلوبة يوم المطابقة، والتي يجب الجهر بها من المتقدمين، وهي أصل الوثائق التي قام المتقدم بإرفاقها مع طلب التقدم الإلكتروني الذي قام المتقدم بتقديمها عبر نظام جداره منصة مسار، وهذه الوثائق المطلوبة هي: