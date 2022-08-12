نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية.. masar.sa جدارة نتائج الوظائف التعليمية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية توضيحا مهما بشأن الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية البالغ عددها 11547 وظيفة التي تم الإعلان عنها سابقا، حيث أكدت الوزارة أنها ظهرت بالفعل عبر حساب مقدم الطلب عبر منصة جدارة مسار وأوضحت الوزارة كافة الخطوات اللازمة لإكمالها من قبول كل فرد مرشح ف نتائج القبول المبدئي للوظائف التعليمية، وذلك لاستكمال تثبيته وشغل المنصب في أحد التخصصات المشار إليها في إعلان الطلب الجديد للعام الهجري الحالي 1444، ونتابع معكم في السطور القامة طريقة الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية 1444جدارة .

أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية

أشارت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى طريقة الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية التي ظهرت مساء يوم الاربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس، وأكدت الوزارة أن جميع العمليات المتعلقة بالتقديم والقبول والنتائج ستكون من خلال الموقع الالكتروني جدارة مسار ، ويمكنكم اتباع خطوات الاستعلام عن أسماء المرشحين في الوظائف التعليمية 1444 عبر جدارة.

● تسجيل الدخول المباشر إلى رابط منصة جدارة من خلال رابط مسار الإلكترونية.

● بعد ذلك يتم إدخال اسم المستخدم، مع كلمة المرور الخاصة به، ورمز التحقق المرئي.

● ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

● ثم بعد ذلك الضغط على ايقونة الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 هجرية.

● بعد الانتهاء من تلك هذه الخطوات سيتم عرض نتائج الوظائف التعليمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه لكي يتم قبولك في الوظائف التعليمية بعد ظهور اسمك في القبول المبدئي، يجب الالتزام باستيفاء مبررات ومتطلبات القبول النهائي، وفقا للإجراءات المعتمدة من إدارات التعليم في المملكة، والتي تجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي، علما بأنه سيتم إرسال خطاب للمقابلة الشخصية مع تحديد مكان وتاريخ وموعد المقابلة، وفي حالة القبول النهائي سيتم الإعلان عن النتائج القبول النهائي.