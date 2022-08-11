نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا… رابط نتائج حركة النقل الداخلي في جميع المناطق بالمملكة 1444 noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين، حيث زاد البحث بشكل كبير منذ ساعات القليلة الأخيرة بين السادة والسيدات المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس وزارة التعليم السعودية عن نتائج حركة النقل الداخلية وهذا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهذا في المناطق (الرياض، جدة، القصيم، الشرقية، عسير، مكة، إلخ)، حيث تم الإعلان في الجدول الزمني لمراحل النقل الداخلي عبر نظام نور أنه سيتم إعلان نتيجة النقل الداخلي على النظام اليوم الخميس 13 محرم 1444 هـ، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية عمل الاستعلام، وتقديم الاعتراض إلكترونيا على النتيجة في حال لم تعجبكم، فتابعوا في ثقفني.

نظام نور حركة النقل

وقد فتحت وزارة التعليم السعودية باب إخال الرغبات للنقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في الممكلة من يوم 25 ذو الحجة 1443 هجرية، وهذا عبر نظام نور الإلكتروني وليس عبر نظام فارس في وزارة التربية والتعليم، وسيتم الإعلنا عن النتائج بخصوص الحركة للنقل الداخلي في يوم موعد الخميس 13 محرم للعام 1444 هجري، والموافق 11 أغسطس 2022 ميلادية.

حيث أعلنت العديد من المديريات التعليمية في المملكة حتى الآن ساعة كتابة المقال عن حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الجديد 1444، حيث أن المناطق التي أعلنت حتى لحظة كتابة المقال هي جازان، صبيا، القصيم، عفيف، والمحافظات الباقية سيتم الإعلان عنها في الدقائق والساعات التالية، وسنتابع معكم رابط الاستخراج، فتابع حتى النهاية.

تويتر حركة النقل الداخلي

وقد زاد الجدل بين المواطنين والمواطنات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن نتائج الحركة، حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذي يعترضون على النتائج الخاصة بهم، والجزء الآخر من الآلاف ينتظرها لم تظهر نتائجهم بعد، وسنتعرف معكم على كيفية استخراج النتيجة وتقدمي الاعتراض، مع العلم أن الاعتراض يبدأ من اليوم حتى يوم 15 محرم فسارعوا بالاعتراض في حالة وجوده.

رابط نتائج حركة النقل الداخلي 1444 هـ

يعتبر المعلمين هذه الفترة مهمة، ولهذا تستعد المعلمات والمعلمين لظهور نتائجهم وذلك في خلال ساعات وربما دقائق، حيث من المقرر أن يتم الاعلان عنها اليوم، وهي من الأشياء المهمة لدى المعلم، حيث يرغبون في النقل من مدرسة إلى مدرسة أخرى لأسباب شخصية أو مهنية تختلف من شخص إلى آخر، ويمكنكم متابعة هذه الخطوات وذلك عبر النظام نور، فتابع:

اذهب إلى موقع نظام نور الإلكتروني عبر الرابط noor.moe.gov.sa.

اكتب رقم هوية المعلم وكلمة السر، ثم ادخل رمز التحقق.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

انقر على الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

ستظهر لك النتيجة.

طريقة تقديم الاعتراض

وفي حالة اذا كانت النتيجة التي ظهرت لك في مدرسة لا تريد الانتقال لها، فيمكنك تقديم الاعتراض، في خلال هذه الأيام حتى يوم 15 هجري كما ذكرنا والتي بدأت من الخميس، وهذا عبر هذه الخطوات:

في الصفحة الخاصة بنتيجة النقل اضغط على لتقديم طلب الاعتراض انقر هنا.

ثم اكتب سبب الاعتراض وانقر على إرسال.

مع العلم أنه سيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي بعد الاعتراضات بيوم واحد مباشرة، وهذا ما سنتابعه معكم في موقع ثقفني، فكونوا معنا.