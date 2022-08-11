نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج تسكين المسارات للثانوية 1444 عبر نظام نور وأفضل مسارات الثانوي وطريقة اختيار المسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج تسكين المسارات للثانوية 1444 عبر نظام نور وأفضل مسارات الثانوي وطريقة اختيار المسار وشروط تسكين الطالب في المسار ونبذة عن نظام مسارات الثانوية العامة حيث تم الإعلان عن نظام المسار للثانوية في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية ومن اجل ان يختار الطالب المواد التي يرغب في دراستها في المرحلة الثانوية وفق قدراته ويتكون المسار من تسع فصول دراسية علي مدار ثلاث سنوات وتكون الدراسة في السنه الاولي في مجالات متنوعة وتخصص المواد الدراسية بداية من السنة الثانية وحتي الثالثة وفق نظام المسارات الجديد للثانوية 1444. افضل مسارات الطالب فى الثانوي 1444 مسار علوم الحاسب والهندسة مادة علم البيانات. ثم التحكم ارقمي. ايضا الامن السيبراني. كذلك هندسة الذكاء الاصطناعي. ثم انترنت الأشياء. ايضا الهندسة. بالإضافة الى مشروع التخرج.

المسار الشرعي مادة تطبيق القانون. ثم مادة مصطلح الحديث. كذلك المواطنة الرقمية. ايضا علوم القرآن الكريم. ثم أصول الفقه. أخيرا القانون بالإضافة الى مشروع التخرج.

مسار إدارة الاعمال مادة التسويق. ثم مادة الإدارة. كذلك مادة الاقتصاد. ايضا تطبيقات فى الإحصاء. ثم القانون. كذلك المحاسبة. ايضا ريادة الاعمال. وأخيرا مشروع التخرج.

المسار العام مادة التقنية الرقمية. ثم مادة الفنون. كذلك علوم الفضاء. ايضا المجال الاختياري. ثم مادة علوم الأرض والفضاء. كذلك مادة اللياقة والثقافة الصحية. أخيرا مشروع التخرج.

مسار الصحة والحياة مادة تطبيقات فى الاحساء. ثم الابتكار فى العلوم الصحية. كذلك العلوم الصحية وتطبيقاتها. ايضا مادة أنظمة جسم الانسان. أخيرا مشروع التخرج.

الاستعلام عن نتائج تسكين المسارات للثانوية 1444 أولا يجب الدخول على رابط تسكين المسار فى موقع نظام نور الرسمي.

ثم تسجيل الدخول الى نظام نور بحساب الطالب. كتابة اسم المستخدم. ثم كلمة المرور. وبعد ذلك ادخال رمز التحقق المرئي. وأخيرا الضغط على خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك الضغط على خيار تسكين المسارات.

ثم يجب الاطلاع على شروط وارشادات التسكين والنقر على خيار التالي.

ايضا يجب الاطلاع على رغبات الطالب والضغط على خيار التالي.

كذلك يجب الاطلاع على الميول المهنية للطالب والنقر على خيار التالي.

ثم يجب الاطلاع على المعدل الموزون والنقر على التالي.

وبعد ذلك يتم تحديد المسار العام والضغط على خيار التالي.

أخيرا ستظهر نتيجة تسكين المسار لطلاب الثانوية 1444.

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