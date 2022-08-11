نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 عبر نظام نور قريبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترقب موعد فتح الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات من المتقدمين على طلبات النقل أو لم الشمل للعام الدراسي 1444، وسيكون الاستعلام عن أسماء المعلمين المنقولين والمقبول طلباتهم حلال الساعات القادمة وبالأرجح في ساعة لاحقة اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، الموافق 13 محرم 1444، والتي تأتي بعد إعلان الوزارة لنتائج التسكين عبر رابط نظام نور من حساب الطالب، ليتم الحديث عن قرب التعرف على من تم شمولهم في الحركة ومستنداتهم مكتملة.

نتائج حركة النقل الداخلي

الترجيحات تؤكد على أن إدارات التعليم سوف تكوم بالكشف عن النتيجة اليوم الخميس، وتوضيح رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي لعام 1444، على حسب ما جاء في الخطة الزمنية لأعمال حركتي النقل الداخلي والخارجي، والتي تبين مواعيد التقديم وإرسال الرغبات، ومواعيد ظهور النتائج وتقديم الاعتراض عليها، ثم البنت في حالة الطلب المرسل.

الخطة الزمنية لحركة النقل الداخلي

بدأت الخطة الزمنية لحركة النقل الداخلي منذ فتح النظام لإدخال الرغبات في 25 ذي الحجة 1443 وحتى الثاني من محرم 1444، وقد تحدد موعد ظهور نتيجة النقل الداخلي على النظام، في 13 محرم أي اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس، على أن تكون فترة تقديم الاعتراض من المعلمين والمعلمات على تلك النتائج في المدة من تاريخ 12 وحتى 15 محرم 1444، على ان يكون تقديم اعتراضات المعلمين والمعلمات على النقل الداخلي إلكترونياً فقط.

تعتمد نتيجة حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات في 16 محرم القادم، وتكون المشارة للمنقولين داخلياً أو خارجياً اعتباراً من تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للمدارس، على حسب ما قامت وزارة التعليم بتحديده بعد الانتهاء من كل تلك الأعمال، وننتظر ان تقوم الوزارة بالإعلان عن التفاصيل الكاملة حو نسبة المقبولين في الحركة وعددهم، من بين الإجمالي

نظام نور الاستعلام عن النقل الداخلي 1444

في حالة تم فتح الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي 1444، فسيكون رابط نظام نور من حساب المعلم أو المعلمة، أو من خلال أي رابط أخر سوف تقوم الوزارة بالكشف عنه، لتسهيل عملية التعرف على نتيجة الترشيح وقبول طلب النقل لاستكمال ما تبقى من إجراءات.