نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 1444 عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج حركة النقل الداخلي عبر نظام نور على محرك البحث “جوجل”، وقد ازدادت عمليات البحث بصورة كبيرة خلال الساعات الحالية مع قرب إعلان إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة عن نتائج النقل الداخلي، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعلان النتائج اليوم الخميس 13 محرم 1444ه الموافق 11 أغسطس 2022م، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بعمليات النقل الداخلي بين المعلمين بهدف الحفاظ على الإستقرار الوظيفي للمعلمين وتوفير البيئة المناسبة لهم مما يساعدهم على الإبداع والتميز، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية، فتابعونا.

نتائج حركة النقل الداخلي

أتاح الموقع الرسمي لنظام نور إمكانية الإستعلام عن نتائج حركة النقل للمعلمين إلكترونياً في إطار حرص المملكة العربية السعودية على المضي قدماً فيتنفيذ محاور رؤية 2030م والتي تُعد التقنية الحديثة والإعتماد على الرقمنة أبرز محاورها، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن نتائج النقل إلكترونياً كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لنظام نور على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياُ قم بتسجيل دخولك إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ثالثاً قم بالنقر على أيقونة خدمات شئون المعلمين.

رابعاً اضغط على خيار “استعلام نتائج حركة النقل الداخلي”.

خامساً إذا كنت ممن تم اختيارهم للنقل ستجد رسالة تفيدك بذلك.

ونرفق لكم الفيديو الموضح ليشرح لكم كافة الخطوات الإلكترونية اللازمة للإستعلام عن النتائج الخاصة بنقل المعلمين خطوة بخطوة بالإضافة إلى كيفية وخطوات الإعتراض عليها بأبسط الطرق

موعد إعلان نتائج النقل

يسأل الآلاف من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة موقع تويتر عن موعد ظهور نتائج النقل الداخلي، وقد صرحت وزارة التعليم السعودية منذ أيام عن أن يوم الخميس الحادي عشر من أغسطس الموافق الثالث عشر من شهر محرم ستُعلن فيه نتائج نقل المعلمين إلكترونياً على موقع نظام نور بالإضافة إلى إمكانية الإعتراض على النتائج ابتداءاً من الخميس وحتى السبت 15 محرم.

تحرص وزارة التعليم السعودية على تهيئة الجو المناسب للمعلم وتحقيق استقراره الوظئيفي والمهني لمساعدته في تأدية رسالته التعليمية السامية بما يحقق مصلحة التعليم بالمملكة بشكل عام، ولهذا حرصت الوزارة على إعلان حركة للنقل لشاغلي الوظائف التعليمية والتي قد وصلت إلى 33900 معلم خلال عام 1443ه.

نرجو أن نكون وضحنا كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع الهام والذي يشغل بال آلاف المعلمين والمعلمات هذه الساعات، ولأي استفسار أو سؤال لديكم خاص بهذا الموضوع الهام من فضلك قم بترك سؤالك بالأسفل وسنرد عليك فوراً