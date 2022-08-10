نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن قيد الانتظار ومعنى حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع إيداع حساب المواطن اليوم، ظهرت الحالة لبعض المستفيدين قيد الانتظار، وظهر لدى البعض الآخر حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف، فماذا يعني ذلك، وهل يؤثر على الإيداع وصرف حساب المواطن في الموعد الرسمي، خاصةً وأن الدعم بشكل أهمية كبيرة لذلك الأسر؛ حيث يساعد على تحمل الأعباء الإضافية التي سببتها الأزمات الاقتصادية، وساعد بعض الفئات على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نتجت من ارتفاع الأسعار، وهذا ما استهدفته الحكومة السُّعُودية متمثلة في الموارد البشرية من تنظيم برنامَج حساب المواطن.

حساب المواطن قيد الانتظار

اشتكى بعض المستفيدين اليوم من ظهور حالة الدفعة المستحقة من حساب المواطن قيد الانتظار، والبعض الآخر ظهرت عنده حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف، فماذا تعني تلك العبارات؛ وهنا أوضحت خدمة العملاء أنه يقصد بذلك أنه جاري إيداع حساب المواطن، حيث إن الإيداع مستمر بنهاية يوم الأربعاء لدفعة أغسطس 2022، ولكن من ظهرت له حالة الدفعة لا يوجد، فإنها تعني أنه غير مستحِقّ حساب المواطن، ولن يصرف الدعم اليوم، وذلك للعديد من الأسباب، أبرزها تجاوز إجمالي الدخل الشهري الحد المانع لصرف حساب المواطن، إلى غيره من أسباب عدم نزول حساب المواطن التي سنتناولها بالتفصيل فيما يلي.

أسباب عدم نزول حساب المواطن

لم يتمكن بعض المواطنين من صرف حساب المواطن اليوم، وظهرت حالة الدفعة لا يوجد بعكس حالة قيد الانتظار، وهنا أكد البرنامَج أن سبب ذلك يرجع لأحد العوامل الآتية:

إجمالي الدخل الشهري والدخل الإضافي، بالإضافة إلى دخل التابعين قد تجاوز الحد المانع لصرف حساب المواطن.

اختلاف أحد ضوابط وشروط حساب المواطن، سواء معايير الأهلية أو الاستحقاق.

عدم تحديث حساب المواطن برقم الهوية أو عن طريق أبشر وعن طريق نفاذ في خلال مدّة السماح، أيًا كانت الطريقة كما كان يحذر البرنامَج.

عدم الإفصاح عن الدخل بأنواعه ومصادره المختلفة التي حددها البرنامَج، وهنا توقع العقوبة الواردة في المادة 20 على المستفيد.

المستندات منتهية الصَّلاحِيَة أو غير معترف بها، أو أنها غير حقيقية.

عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن عقوبة عدم الإفصاح عن الدخل في حساب المواطن، أو كتابة الدخل غير صحيح؛ لأغراض التضليل والحصول على الدعم بغير حق، نذكرها فيما يلي:

توقف حساب المواطن لمدة تصل حتى عامين ولكن لا تتجاوز تلك المدة.

استرداد مبلغ الدعم طوال مدة الصرف بغير حق.

قد تصل العقوبة إلى تطبيق العقوبتين السابقتين.

كذلك تطبق العقوبات التي نصت عليها المادة 20 عند تسجيل بيانات خاطئة عند تعبئة نموذج التقديم في حساب المواطن، أو قصد إخفاء معلومات أساسية تتطلبها ضوابط حساب المواطن بقصد التضليل، وكذلك حالات التحايل على الدعم.

في النهاية نكون قدمنا تفسير حالة الدفعة حساب المواطن قيد الانتظار، وكذلك حالة الدفعة تحت الإجراء.