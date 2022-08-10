نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارسال صيغة مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد (تواصل عبر المؤسسة) في المقال التالي
عمر شويل - جدة ارسال صيغة مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد وطلب الدعم المادي، حيث أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هي من المؤسسات التي لها صيت كبير جدًا في السعودية واستطاعت بنجاح مساعدة مئات الأشخاص المتقدمة للحصول على المساعدة، كما ساهمت بشكل كبير جدًا في تحسين مستوى حياتهم المعيشية حتى يشعروا بالأمان والأمن داخل وطنهم الحبيب السعودية بكل أريحية.
كيفية تقديم طلب مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد 1444هـ
- قم بزيارة موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية الإلكتروني من خلال رابط الموقع الأساسي.
- بعد ذلك قم بتسجيل دخولك على الموقع إلى حسابك الخاص بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بالحساب.
- وإذا لم يكن لديك حساب قم بعمل حساب جديد لك بالنقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد”.
- على واجهة الموقع الرئيسية ستجد أمامك خيار “الخدمات الإلكترونية” قم بالنقر عليه ومنه قم باختيار “المساعدات المالية”.
- انقر على زر “طلب المساعدة” ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل كامل وراجعها أكثر من مرة حتى تتأكد من صحتها.
- بعد مراجعة البيانات قم بالنقر على “تقديم الطلب” وسيتم التواصل معك من خلال رقم هاتفك المحمول بإرسال رسالة هاتفية sms تفيد قبول الطلب.
الفئات المستفادة من مساعدات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
- المرأة السعودية أو غير السعودية الأرملة والمطلقة التي لديها أبناء من أب سعودي الجنسية.
- الأشخاص التي لديها ديون ليس في قدرتهم سداد باقي أقساطها تتكفل المؤسسة بسداد الأقساط المستحقة.
- الفئات العاطلة عن العمل بسبب ظروف صحية مثل الأمراض المزمنة تعجزهم عن العمل أو بسبب وجود أي نوع من أنواع العجز الكلي أو الجزئي.
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من أي إعاقة سواء جسدية أو ذهنية وكبار السن أيضًا السعوديين أو الذين لديهم بطاقة تنقل داخل السعودية.
- الأسر التي هجرها العائل الأساسي لها فجأة بدون سابق إنذار وليس لديها أي مصدر لكسب الرزق المادي.
- وأيضًا الأسر التي منازلها بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء وميزانيتهم المادية لا تسمح بذلك.
ارسال صيغة مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي صاحب السمو الأمير/ عبد العزيز بن فهد آل سعود
حفظك الله ورعاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد:
الموضوع/ طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسمو حضرتكم على مساعدتكم الفقراء والمحتاجين، وجبر خواطر المكسورين وتفريج كربة المكروبين، وسداد يون المتعثرين ومساعد الأرامل والأيتام وعوائل السجناء بسخاء، فجزاكم الله الخير عنا وعن المسلمين .
سمو الأمير:
(شرح الحاجة وطلب المساعدة المالية أو طلب المساعدة لسداد قرض متعثر أو غيره بإيجاز واختصار مع إرفاق المستندات التي تثبت الحاجة مع الطلب.
الخاتمة / استجدي فيكم النخوة العربية الأصيلة المتجذرة من أجدادكم لقبول طلبي برحابة صدر وفرج كربتي، وكلي أمل بوقوفكم معي في محنتي والمساهمة في زوال همي وغمي وفقكم الله ورزقكم من أوسع أبوابه.
اسم مقدم الطلب/…………
الرقم الوطني لمقدم الطلب/…………..
مكان الإقامة/………..
رقم الجوال الشخصي/………….
التوقيع/……………..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارسال صيغة مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد (تواصل عبر المؤسسة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.