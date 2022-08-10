ارسال صيغة مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد (تواصل عبر المؤسسة)

عمر شويل - جدة ارسال صيغة مساعدة لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد وطلب الدعم المادي، حيث أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هي من المؤسسات التي لها صيت كبير جدًا في السعودية واستطاعت بنجاح مساعدة مئات الأشخاص المتقدمة للحصول على المساعدة، كما ساهمت بشكل كبير جدًا في تحسين مستوى حياتهم المعيشية حتى يشعروا بالأمان والأمن داخل وطنهم الحبيب السعودية بكل أريحية.

بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي صاحب السمو الأمير/ عبد العزيز بن فهد آل سعود

حفظك الله ورعاك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد:

الموضوع/ طلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسمو حضرتكم على مساعدتكم الفقراء والمحتاجين، وجبر خواطر المكسورين وتفريج كربة المكروبين، وسداد يون المتعثرين ومساعد الأرامل والأيتام وعوائل السجناء بسخاء، فجزاكم الله الخير عنا وعن المسلمين .

سمو الأمير:

(شرح الحاجة وطلب المساعدة المالية أو طلب المساعدة لسداد قرض متعثر أو غيره بإيجاز واختصار مع إرفاق المستندات التي تثبت الحاجة مع الطلب.

الخاتمة / استجدي فيكم النخوة العربية الأصيلة المتجذرة من أجدادكم لقبول طلبي برحابة صدر وفرج كربتي، وكلي أمل بوقوفكم معي في محنتي والمساهمة في زوال همي وغمي وفقكم الله ورزقكم من أوسع أبوابه.

اسم مقدم الطلب/…………

الرقم الوطني لمقدم الطلب/…………..

مكان الإقامة/………..

رقم الجوال الشخصي/………….

التوقيع/……………..