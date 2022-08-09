نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تسجيل برنامج دعم ريف reef.gov.sa أسر منتجة “بوابة أنعام” صغار مربي الماشية mewa.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط تسجيل برنامج دعم ريف reef.gov.sa للأسر المنتجة الحكومي للعاطلين والأسر المنتجة وتطبيق الريف، وبوابة أنعام لدعم صغار مربي المواشي، حيث تُعتبر تسجيل الدخول لموقع البوابة الإلكترونية لمنصة ريف للدعم الريفي للأسر المنتجة reef وبوابة مربي الماشية “أنعام” من المنصات السعودية التي تحظى باهتمام بالغ لدى فئات عديدة من مواطني المملكة السعودية، وذلك للاستعلام عن برنامج ريف، هذا ويُعتبر برنامج ريف من أهم لبرامج التي تعني بالأسر بالريف السعودي في كافة المناطق السعودية، وذلك كوسيلة لدعم الأسر المنتجة بالريف السعودي في قطاعات منتجة عديدة، وذلك بهدف رفع المستوى المعيشي لتلك الفئات التي كانت مُهمشة فيما مضى،ويتنوع تقديم الدعم في المجال الزراعي وتربية الماشية والدواجن والمناحل وما تنتجه من عسل، وغيرة من مجالات الإنتاج الريفية الأخرى.
شروط تسجيل برنامج دعم ريف reef.gov.sa أسر منتجة “بوابة أنعام” صغار مربي الماشية mewa.gov.sa
وبناء على ما سبق فإن برنامج ريف استطاع خلال فترة وجيزة أن ينال ثقة المتعاملين مع البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تنمية شاملة للمجتمع الريفي السعودية، وذلك كتنمية مستدامة، وذلك عن طريق توفير أحدث النظم المتطورة في مجال الزراعة باستخدام التقنيات الحديثة، ونظم الري الحديثة، ولم يقتصر الأمر على قطاع الزراعة فقط، بل امتد الاهتمام بمربي الماشية والدواجن، وقطاع صيد الأسماك،وتم صُنع مجتمع منتج يتسم بالكمال، لذلك سنتناول معكم كيفية وطريقة التقديم والتسجيل على برنامج دعم الريف، وكذلك شروط الدعم الريفي للعاطلين.
كيفية وطريقة التقديم والتسجيل في برنامج دعم ريف الحكومي
يتم التقديم والتسجيل غلى برنامج دعم ريف الحكومي عن طريق تسجيل دخول رابط منصة برنامج دعم ريف الرسمية الإلكترونية، حيث يتم الدخول على رابط المنصة، ثم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، وفي حال الاستفسار يمكن التواصل مع برنامج دعم الريف من خلال الرقم المختصر “19930”.
تسجيل دخول دعم ريف وطريقة تقديم طلب الحصول على الدعم للأسر المنتجة
- زيارة رابط بوابة منصة دعم ريف الإلكترونية.
- النقر على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”.
- إنشاء حساب جديد على البوابة الإلكترونية لدعم ريف.
- إدخال البيانات الخاصة بك والتأكد من صحة تلك البيانات.
- في حال تمكنت بنجاح من إنشاء حسابك يمكنك التسجيل كمستحق لبرامج التنمية الريفية.
- سيتم تفعيل حسابك بطريقة ألية.
- يجب إدخال رقم حسابك المصرفي.
- ستصلك رسالة على هاتفك الذي قمت بتسجيله، وهذه الرسالة تحتوي على رمز التحقق.
- قم بإدخال رمز التحقق على المنصة الخاصة برنامج والتي قمت بالتسجيل عليها، وذلك حتى تتمكن من تفعيل حسابك ومتابعة طلبك.
- يجب الانتباه إلى أنه لا يمكنك التسجيل في أكثر من 3 برامج.
متى ينزل دعم ريف ومدة دراسة طلب دعم الريف الحكومي
ومن الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي تتبع وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، وهي المنوط بها تنظيم الحصول على الدعم، وذلك للنهوض بقطاع بالقطاع الزراعي والحيواني والداجن والمنتجات الريفية الأخرى، ويتواصل التقديم في خدمة برنامج ريف للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، وذلك من خلال منصة ريف الإلكترونية، حيث سيتم دراسة طلبك خلال فترة لا تزيد عن 60 يوم، وفي حال ثبوت استحقاقك للدعم بعد دراسة طلبك، سيتم إدراجك في قائمة المستفيدين من برنامج دعم ريف الحكومي.
الأنشطة المستفيدة من برنامج دعم ريف الحكومي
ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك أن يكون لديك حساب مصرفي بأحد البنوك، كما يجب عليك إدخال حسابك المصرفي عند قيامك بالتسجيل على برنامج دعم ريف كمستفيد،بعدها يمكنك التقدم بدراسة مبدئية لمشروعاك في صورة دراسة جدوى، ويُضل أن تكون لك خبرة سابقة في مجال مشروعك الذي تريد لحصول على دعم له.
شروط التسجيل للحصول على دعم ريف والاستفادة بالبرامج المتاحة
- أن يكون المواطن المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.
- ألا يكون الشخص المتقدم مشترك في أكثر من 3 برامج للدعم.
- وألا يزيد الدعم عن 54 ألف ريال سعودي شهرياً.
- ألا يكون يعمل في القطاع الخاص أو العام .
- أن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة.
الحالات التي يتم أيقاف صرف دعم ريفي لها
- في حال توفي المستفيد من برنامج دعم ريف الحكومي.
- حال كانت البيانات التي قمت بإدخالها غير صحيحة.
- انتفاء أحد الشروط والضوابط التي أقرها البرنامج.
- إدا عجز المستفيد عن مواصلة نشاطه في مشروعه.
المحاصيل الزراعية التي يقوم برنامج دعم ريف reef.gov.sa بدعمها
بمناسبة قرب الشتاء ومواسم الأمطار نذكركم بأن أحد أهم القطاعات اللي نهتم فيها وندعمها، قطاع المحاصيل البعلية أو المطرية pic.twitter.com/ohTdYvf0kD
— برنامج ريف (@ReefSaudi)
بمناسبة قرب الشتاء ومواسم الأمطار نذكركم بأن أحد أهم القطاعات اللي نهتم فيها وندعمها، قطاع المحاصيل البعلية أو المطرية pic.twitter.com/ohTdYvf0kD— برنامج ريف (@ReefSaudi) November 14, 2021
المحاصيل الزراعية البعلية التي تعتمد على مياه الأمطار التي يدعمها برنامج دعم ريف
- الفول.الثوم.
- البصل.
- القمح.
- الشوفان.
- الطماطم.
- الحمص.
- البازلاء.
- الذرة.
- الفراولة.
- الليمون.
- العنب.
- البن العربي.
- الفل الجيزاني.
- الورد الطائفي.
- منتجات النحل من العسل.
من #المحاصيل_البعلية الذرة الرفيعة ولها سبع أنواع
الحمراء والزيدية والصميماء والشهلا والبيضاء والقريني والبجيدة. pic.twitter.com/kPgnSoqLIO
— برنامج ريف (@ReefSaudi)
من #المحاصيل_البعلية الذرة الرفيعة ولها سبع أنواع— برنامج ريف (@ReefSaudi) November 15, 2021
الحمراء والزيدية والصميماء والشهلا والبيضاء والقريني والبجيدة. pic.twitter.com/kPgnSoqLIO
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج دعم ريف ساهم بصورة إيجابية في زيادة الإنتاج في مجالات عديدة بالمملكة، كما ارتفعت جودة المنتجات الريفية بفضل التسجيل في برنامج دعم الريف السعودي، لذلك يتعاظم البحث على رابط تسجيل دخول دعم ريف الحكومي reef.gov.sa خاصة للسؤال عن متى ينزل دعم ريف الحكومي.
بوابة دعم ريف وأثرها في الإنتاج الزراعي
ويأتي الاهتمام بقطاع الزراعة وما يتعلق به من أنشطه في ظل التغيير المناخي الذي أثر سلبيا على معدلات إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مما أدى لموجة من التضخم وزيادة أسعار السلع الزراعية عالمياً، مما استوجب معه اعتماد الدول على ما تنتجه من محاصيل استراتيجية، لذلك زادت أهمية الاهتمام بدعم المواطن الحريص على زيادة منتجاته من تلك السلع.
بوابة دعم صغار مربي الماشية أنعام طريقة التسجيل
تعتبر بوابة دعم صغار الماشية من برامج الدعم الموجهة للأسر الريفية المُشتغلة بتربية الماشية، وذلك في إطار السعي إلى التنمية المستدامة للمناطق الريفية، أما عن طريقة التسجيل للاستفادة من دعم مربي المواشي على بوابة أنعام فتتم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على رابط التسجيل التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
- النقر على أيقونة طلب الخدمة.
- الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد في أسفل الصفحة.
- إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- أكد كلمة المرور التي اختارتها سابقاً.
- قم بإدخال تاريخ الميلاد.
- إضافة رقم الهاتف الجوال.
- أُنقر على أيقونة تأكيد.
- سيتم فتح صفحة جديدة أدخل بها جميع البيانات المطلوبة.
- الصور ستشرح تفاصيل التقديم على منصة دعم صغار مربي الماشية.
وبذلك نكون فد استعرضنا مع أهل الريف السعودي كيفية الاستفادة من موقع بوابة دعم ريف الحكومي السعودي، والشروط الواجب توافرها للحصول للتقديم والتسجيل من أجل الحصول على الدعم الريفي سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الصناعة القائمة على منتجات الريف السعودي، شروط الحصول على دعم ريف والاستفادة بالبرامج المتاحة، الحالات التي يتم أيقاف صرف دعم ريفي لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تسجيل برنامج دعم ريف reef.gov.sa أسر منتجة “بوابة أنعام” صغار مربي الماشية mewa.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.