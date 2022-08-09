نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول جامعة تبوك 1444 للعام الجامعي الجديد بوابة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة بحث طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج قبول جامعة تبوك للعام الجامعي الجديد على محرك البحث الشهير “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن ظهور نتائج ترشيح الطلاب لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم المتوسط على موقعها الإلكتروني، ونبهت الطلاب بضرورة الإسراع في تأكيد القبول الخاص بهم في أسرع وقت في الفترة من اليوم الثلاثاء التاسع من شهر أغسطس إلى الأثنين 15 أغسطس الجاري، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج قبول الجامعة كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتائج قبول جامعة القصيم، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة تبوك

صرحت جامعة تبوك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إتاحة نتائج الترشيح الخاصة بالطلاب المتقدمين للدراسة ببرناج البكالوريوس والدبلوم المتوسط عبر موقعها الإلكتروني، ويُمكنكم معرفة نتائج القبول بالجامعة من خلال النقر على الرابط المظلل ليتم نقلك إلى الموقع الإلكتروني للجامعة.

بوابة القبول الموحد

حرصت جامعة تبوك على التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور بشكل فعال من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بالإضافة إلى تقديم معظم الخدمات الطلابية بشكل إلكتروني للتسهيل على الطلاب، وقد أعلنت الجامعة عن إتاحة نتائج الطلاب إلكترونياً على موقعها الرسمي في إطار رؤية السعودية 2030م بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة بدلاً من المعاملات الورقية.

شروط التقديم

يجب أن تتوفر عدة شروط في الطالب المتقدم إلى الجامعة أبرزها أن يكون سعودي الجنسية وحاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى اجتياز اختيار القدرات العامة والتحصيلي والمقابلات الشخصية، وألا يكون قد مر على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من 5 أعوام وفي حالة عمله بالقطاع الحكومي لابد من موافقة جهة العمل.

وفي نهاية مقالنا نود أن نكون كتبنا كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع الهام، ويُمكنكم التواصل معنا لأي سؤال أو استفسار فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنرد عليكم فوراً