رابط نتائج قبول جامعة القصيم 1444 للعام الجامعي الجديد بوابة القبول الموحد

يبحث الآلاف من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط نتائج قبول جامعة القصيم لدراسة البكالوريوس للعام الجامعي الجديد على محرك البحث “جوجل”، وقد انتهى الطلاب من التسجيل والتقديم إلى الجامعة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لها منذ عدة أيام حيث كان آخر يوم للتقديم يوم الخميس 4 أغسطس والآن في إنتظار الإعلان عن نتائج الترشيح والتي من المقرر أن تظهر اليوم الثلاثاء التاسع من أغسطس خلال الساعات القادمة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج ترشيح جامعة القصيم كما وضحنا لكم في مقال سابق رابط نتائج قبول جامعة الحدود الشمالية، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة القصيم

ينتظر الطلاب الحاصلين على مؤهل المرحلة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية إعلان نتائج الترشيح للدراسة بجامعة القصيم لبرنامج البكالوريوس خلال الساعات القادمة حيث أعلنت عمادة التسجيل والقبول للجامعة أن نتائج قبول الطلاب ستظهر يوم الثلاثاء 9 أغسطس، ويُمكنكم الإستعلام عن نتائج الترشيح من خلال النقر على الرابط المظلل لينقلكم إلى صفحة الإستعلام بالموقع الإلكتروني للجامعة، وينبغى على الطلاب المقبولين الإسراع في تأكيد القبول لإستكمال إجراءات التسجيل وتأكيد حجز المقعد الشاغر بالجامعة.

شروط التقديم في جامعة القصيم

حددت جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية عدة شروط لقبول الطلاب المتقدمين إليها نوضحها لكم جميعاً كالتالي:

أولاً لابد من الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو مايعادلها كحد أدنى.

ثانياً اجتياز اختبار القدرات العامة والتحصيلي وكافة المقابلات الشخصية.

ثالثاً ألا يكون قد مر أكثر من أعوام على تخرجك من الثانوية العامة.

رابعاً ألا يكون الطالب قد فُصل من جامعة أخرى من قبل.

خامساً في حالة العمل بقطاع حكومي لابد من موافقة جهة العمل.

سادساً أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

وأخيراً وصلنا إلى نهاية هذا المقال الهام والذي تحدثنا فيه معكم عن كافة الشروط المطلوبة للتقديم إلى جامعة القصيم وكيفية الإستعلام عن النتائج إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ونسعد بالتواصل معكم وتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بالتعليقات بالأسفل، وسنطلع على جميع أسئلتكم ونرد عليها فوراً