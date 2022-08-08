كيف اعرف قبولي في شركة البلاد للتوظيف التعليمي، حيث توفر منصة البلاد بوابة الطفولة الكثير من الوظائف التعليمية لمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية في السعودية وفقًا لاحتياجات سوق العمل من الذكور والإناث، ومن أبرز الخدمات المقدمة في شركة البلاد ربط القطاعي العام والخاص في المملكة من أجل تراكم الخبرات بالمجال التعليمي وفقًا لما تقضيه رؤية 2030 الإصلاحية في البلاد.

كيف اعرف قبولي في شركة البلاد

بإمكانك الاستعلام عن القبول في شركة البلاد إلكترونيًا بالخطوات الآتية:

زيارة موقع البلاد للاستشارات والحلول.

النقر على أيقونة تواصل معنا.

ابدأ في إضافة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة بدقة.

والنقر على الإرسال ثم يتم الرد عليك عبر البريد الإلكتروني لاحقًا.

كيفية التسجيل في شركة البلاد

يمكن التسجيل في شركة البلاد للتوظيف التعليمي بالخطوات الآتية:

قم بزيارة موقع البلاد.

ثم النقر على إنشاء حساب جديد.

ابدأ في إضافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

النقر على حفظ البيانات.

من ثم إذا تم القبول سيتم إرسال رسالة على رقم الجوال والإيميل المسجل على المنصة.

شروط التسجيل في شركة البلاد 1444

يكون المتقدم سعودي الجنسية .

حسن السير والسلوك.

خلو سجل المتقدم من الأحكام الجنائية.

يمتلك شهادة الثانوية العامة بالحد الأدنى.

أن تحقيق في المتقدم كافة شروط الوظيفة المطلوبة.

النجاح في الكشف الطبي واجتياز المقابلة الشخصية.

والتقيد بضوابط الوظيفة والمهام والمسؤوليات.

وليس من المهم توافر خبرة لأن المنصة تقدم تدريبات للمتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في شركة البلاد

الهوية الوطنية الأصل.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

أصل المؤهل التعليمي.

العنوان الوطني.

طريقة إنشاء حساب في شركة البلاد

قم بزيارة بوابة البلاد للتوظيف التعليمي.

انقر على تبويب ” إنشاء حساب مستخدم”.

ثم إضافة البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل دقيق.

ثم أكد بياناتك المدخلة.

ثم حفظ الطلب.

يسعدنا تلقي استفساراتكم عن توظيف الطفولة المبكره بالاتصال على الرقم 920033247 أو إرسال إيميل إلى [email protected] كما يمكنك استخدام خاصية الدردشة من خلال حسابك في منصة الطفولة المبكرة. pic.twitter.com/VYJgRQKVi4 — شركة البلاد للإستشارات والحلول (@albiladsolution) يسعدنا تلقي استفساراتكم عن توظيف الطفولة المبكره بالاتصال على الرقم 920033247 أو إرسال إيميل إلى [email protected]



كما يمكنك استخدام خاصية الدردشة من خلال حسابك في منصة الطفولة المبكرة. pic.twitter.com/VYJgRQKVi4 — شركة البلاد للإستشارات والحلول (@albiladsolution) August 7, 2022

طرق التواصل مع شركة البلاد

زيارة المقر الرئيس: السعودية، حي السليمانية، شارع الأمير ممدوح، مركز الصفوة التجاري.

السعودية، حي السليمانية، شارع الأمير ممدوح، مركز الصفوة التجاري. الهاتف : 920023471

920023471 البريد الإلكتروني: [email protected]

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