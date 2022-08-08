نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية القبول المبدئي وكم رسوم الجامعة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية التي تم الإعلان عنها رسميا والتصريح بكافة التفاصيل للطلاب المقبولين . نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية تم الإعلان عن الدفعة الأولي . بالقبول المبدئي وذلك لكل من تقدم بعمل اختبار الجامعة الإلكترونية . التي كانت في الشهر الماضي كما أن كافة التفاصيل المرتبطة في نتائج قبول الجامعة السعودية الإلكترونية . تم رفعها علي بوابة القبول الموحد مع العديد من الجامعات الأخري داخل المملكة العربية السعودية . كذلك بجانب أن الجامعة الإلكترونية وضحت الموعد الخاص بسداد الرسوم المستحقة للجامعة الإلكترونية . ووضحت قيمة الساعة الدراسية أيضاً وعبر السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية والتفاصيل الأخري الخاصة بها .

نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية

نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية التي تم الفصح عنها بجانب الرسوم الخاصة بالساعة الدراسية داخل الجامعة الإلكترونية . حيث جاءت الرسوم قيمتها 265 ريال سعودي للساعة الأكاديمية الواحدة . كما أن تلك الرسوم محددة للفصل الاعتيادي كذلك أيضاً وضحت الجامعة الإلكترونية أن هناك وسائل متعددة متاحة . لتسديد الرسوم المعلنة وتم توضيح تفاصيل رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية . علي الموقع الرسمي لبوابة القبول الموحد أما عن الرسوم الخاصة بالدورات والورش داخل الجامعة الإلكترونية السعودية . يتم تحديدها لاحقاً وفقاً للبرامج المتعددة في الجامعة الإلكترونية . وفيما يخص الطريقة التي يتم بها سداد رسوم الجامعة الإلكترونية نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية وتسديد الرسوم الخاصة بالجامعة

تسديد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بالدخول علي موقع الجامعة الإلكترونية الرسمي . كما يتم اختيار قائمة “طلبات التسجيل” من الصفحة الرئيسية . كذلك من الضروري تسجيل البيانات المطلوبة بجانب رقم هاتف خاص بك . أضغط علي تسجيل الطلب وانتظر رسالة التأكيد التي ستصلك علي هاتفك . كما يجب عليك تسجيل رسالة التأكيد وتظهر بعدها صفحة سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية . قم باختيار نوع البطاقة الخاصة بسداد الرسوم وتسجيل كافة البيانات . بعد الخطوة السابقة والتأكد من البيانات المسجلة قم بالضغط علي “تسديد” . تلك هي خطوات سداد الرسوم للجامعة الإلكترونية عبر سطور مقال “موقع ثقفني” .

الجامعة السعودية الإلكترونية والكليات المتاحة بها

يتاح داخل الجامعة الإلكترونية العديد من الكليات منها الآتي :-

داخل الجامعة الإلكترونية كلية الحاسبات والمعلومات .

كلية العلوم الإدارية والمالية .

كما داخل الجامعة الإلكترونية كلية العلوم الصحية .

كلية العلوم الصحية . هناك أيضاً يتاح التقديم علي كلية العلوم والدراسات النظرية .

كذلك بجانب العديد من الكليات داخل الجامعة الإلكترونية .

أما عن تفاصيل شروط الإعفاء من رسوم الجامعة الإلكترونية نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

ما هي شروط الإعفاء من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

بعد أن تم التصريح عن نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية يبحث العديد عن الشروط الخاصة بالإعفاء من رسوم . الجامعة الإلكترونية ونتعرف عليها كالتالي :-

أذأ ما كان الطالب مستفيداً من برنامج الضمان الاجتماعي يتم الإعفاء من الرسوم . كما أنه أذأ كان الطالب مشاركاً في أحدي برامج إعادة الأمل . كل من يستفيد من من الجمعيات الخيرية مثال جميعة البر وهي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية يتم أعفاءه . كذلك بجانب أذأ ما ثبت أن المتقدم إلي الجامعة الإلكترونية عسكرياً أو في أحدي وظائف القطاع العسكري يتم الأعفاء من الرسوم كما أن كل ما سبق يتم تقديم الأوراق التي تثبت الحالة لكي ما يتم الإعفاء من رسوم الجامعة الإلكترونية . أما عن شروط القبول في الجامعة الإلكترونية نعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

شروط القبول في الجامعة الإلكترونية

الحصول علي شهادة الثانوية العامة شرط الالتحاق بالجامعة الإلكترونية .

كما يجب أن يتم عمل اختبار القدرات الخاص بالجامعة الإلكترونية .

يجب علي الطالب أن يتجاوز الامتحان التحصيلي الاستثنائي .

كذلك من الضروري أن يكون أحد الوالدين سعودي الجنسية .

الطالب يجب أن يكون حسن السير والسلوك كشرط أساسي .

كما من الضروري أن لا يكون الطالب ملتحقاً بأي كلية أخري .

نتائج الجامعة السعودية الإلكترونية التي تم التصريح عنها للقبول المبدئي للدفعة الأولي يجب علي كافة الطلاب المقبولين . في الجامعة الإلكترونية سداد الرسوم الخاصة بالجامعة وذلك ما تم عرض تفاصيله في مقال اليوم “بموقع ثقفني” . كما تم توضيح الخطوات الخاصة بمعرفة كافة التفاصيل لنتائج الجامعة الإلكترونية السعودية والتي يتم تنفيذها . علي الموقع الرسمي للجامعة بجانب أنه تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بالجماعة لكي ما يتسنى . التعرف علي كافة التفاصيل المرغوبة المتعلقة بشأن نتائج القبول المبدئي للجامعة الإلكترونية وأذأ ما . تم التصريح عن أي جديد بالجامعة الإلكترونية سنوافيكم به بمقال جديد “بموقع ثقفني” .