معهد الإدارة العامة تسجيل دخول برامج المعهد ipa.edu.sa

معهد الإدارة العامة، فقد تم الإعلان من جانب معهد الإدارة العامة عن بداية التقديم في برامجها المختلفة، فقد حدد معهد الإدارة العامة مُمثلاً في مركز الأعمال عن البدء في فتح التسجيل لعدد من برامج الدبلوم والتقديم أيضاً في اللغة الإنجليزية، علي أن يتم التقديم في المعهد لكلا من الجنسين من الرجال والنساء، ويتم التقديم بعدد من المدن السعودية مثل (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية)، علي أن يتم التقديم في برامج المعهد وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر منصة المعهد الإلكترونية، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في معهد الإدارة العامة.

معهد الإدارة العامة

أوضح معهد الإدارة العامة عن توفيرها لعدد من البرامج المتوفر التقديم بها لجميع الأفراد، ومن برامج المعهد ما يلي:

دبلوم السكرتير التنفيذي: ويتم التقديم به لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ومتاح التقديم به في المنطقة الشرقية وبمنطقة مكة المكرمة للرجال.

دبلوم إدارة موارد بشرية: يتم التقديم في هذه الدبلوم بمدينة الرياض (رجال أو نساء) والتقديم في منطقة مكة المكرمة (للرجال).

دبلوم شبكات حاسب آلي: متاح التقديم به في مدينة الرياض لكل من الرجال والنساء.

برنامج اللغة الإنجليزية العام (شرط الحضور): متاح التقديم في البرنامج بمدينة جدة (للرجال والنساء).

برنامج اللغة الإنجليزية (الحضور عن بُعد): متاح التقديم به لكلا الجنسين.

برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (شرط الحضور): ويتم التقديم به للرجال والنساء بمدينة الرياض ومدينة الدمام.

تسجيل دخول معهد الإدارة العامة

يتم تسجيل دخول معهد الإدارة العامة بشكل إلكتروني من أجل التقديم في البرامج التدريبية وبرامج اللغة الإنجليزية والبرامج الإعدادية، ويتم تسجيل دخول المعهد بهذه الخطوات: