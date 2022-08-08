نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيرة مضيف 2022 شروط وطريقة استخراج التأشيرة في أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة مضيف 2022 من منصة أبشر، حيث أعلنت مديرية الجوازات أنها بصدد الإعلان عن تفعيل استخراج التأشيرة عبر منصة أبشر، وإتاحتها أمام المواطن للمقيم، ولكن مع توافر شروط استخراج التأشيرة، التي تعطي مميزات عدّة لحاملها، أبرزها حرية التنقل داخل المملكة، طوال مدة صَلاحِيَة التأشيرة، التي تصل إلى 90 يوم، بالإضافة إلى حرية حضور الفعاليات السُّعُودية، وذلك انطلقًا من حرص وزارة الداخلية في تيسير الأمور على المواطنين، وتنفيذ الخِدْمَات بشكل إلكتروني في دقائق معدودة من طريق التسجيل في منصة أبشر، وفيما سنتعرف إلى حقيقة استخراج تأشيرة مضيف وهل تم تفعيلها.

تأشيرة مضيف 2022

أعلنت الجوازات السُّعُودية أنها بصدد توفير استخراج تأشيرة مضيف 2022 عبر منصة أبشر بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة؛ حيث تسمح للمواطن استقدام من يرغب على السجل المدني، وكذلك تسمح للمقيم استقدام الأهل من الدرجة الأولى على الإقامة، بمعنى آخر على كفالتهم الشخصية، ويتولى كلا منهم خدمة الزائرين طوال مدة الإقامة، وقد حددت رسوم تأشيرة مضيف الذي يقدر بحوالي 500 ريال للفرد، ويحق له التجديد ثلاث مرات خلال العام الواحد.

استخراج تأشيرة مضيف

تعد استخراج تأشيرة مضيف 2022 أحدث خِدْمَات وزارة الداخلية للمواطنين، وعند تفعيلها رسميًا ستكون متاحة عبر أبشر بالخطوات الآتية:

التوجه إلى منصة أبشر. النقر على تسجيل دخول أبشر. الحرص على كتابة بيانات الحساب المسجل في أبشر بشكل صحيح. الانتقال إلى تبويب خدماتي ثم اختيار خِدْمَات الجوازات. الضغط على استخراج تأشيرة مضيف. العمل على تسجيل بيانات الزائر بشكل صحيح. سداد رسوم التأشيرة.

شروط استخراج التأشيرة

من بينها أكدت وزارة الداخلية على أن يلزم استخراج تأشيرة مضيف 2022 توافر الشروط الآتية:

ألا يكون عمر الزائر أقل من 18 عام، ولكن في هذه الحالة يشترط أن يكون برفقة ولي الأمر.

أن يلتزم بكافة الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية خلال مدة الزيارة.

أن يكون من أقارب المقيم من الدرجة الأولى، ولكن المواطن يستضيف من يرغب.

ألا يكون الزائر ممنوع من دخول الأراضي السُّعُودية لأسباب أمنية أو غيرها من الأسباب.

هل تم تفعيل تأشيرة مضيف

أكدت الجوزات أنها تبحث تفعيل تأشيرة مضيف 2022 مع وزارة الحج والعمرة، وأنها ليست متاحة الآن، وهي إلى ذلك ليست مفعلة عبر منصة أبشر، وأن الراغبين في الاستعلام عنها يكون بواسطة القنوات الرسمية للوزارة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي من شأنها أن تضلل المواطنين، وأكدت على أن استخراج تأشيرة مضيف تخضع لمعايير والشروط المنظمة لها، ولا يتم العمل بها الآن، والاستفسار يكون عبر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة.