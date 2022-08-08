نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب أرامكو 1444 في المملكة وفقأ لكل تخصص ومكان العمل وماهى تخصصات خريجي الثانوية في المقال التالي
تعمل شركة أرامكو السعودية على تحديد رواتب خريجي الثانوية العامة على أساس التخصصات ويتقاضى كل عامل أجرًا عن الوظيفة التي يعملها فيها على حسب التخصصات داخل الشركة وفي معظم الحالات يكون الحد الأدنى للأجور لخريجي الثانوية العامة في أرامكو 3 ملايين ريال سعودي ولهذا سوف نعمل على توضيح كافة الأمور التي تخص سلم رواتب أرامكو السعودية . بسم الله الرحمن الرحيم
رواتب أرامكو 1444 في السعودية
ومن الجدير بالإشارة إلى أن رواتب الموظفين في الشركة من خريجي الثانوية العامة يبدأ بمتوسط 3000 ريال سعودي مع خصم مبلغ 9 بالمئة من الراتب للتأمين الصحي بينما تأتي باقي الرواتب على النحو التالي :-
- 40 ألف ريال سعودي للموظف من حملة الدبلوم في علوم التربية
- حامل الماجستير في الصحة يصل الراتب الخاص به من 30 ألف ريال سعودي
- 30.060 ريال سعودي لحامل ماجستير الصناعات الإنتاجية والتحويلية
- 40 ألف ريال سعودي لكل شخص يحمل دكتوراه في المعلومات
- حاملي الدكتوراه في الهندسة المعمارية يصل رواتبهم إلى 33.375 ريال سعودي.
- يصل راتب حاملي الدكتوراه في العلوم الفيزيائية إلى 56.353 ريال سعودي.
تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية 1444
وتتكون التخصصات الخاصة بشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية إلى عدد من التخصصات الفنية والمهنية وذلك على النحو الآتي :-
- فني كهرباء.
- لحام معادن.
- فني صيانة أدوات.
- فني معادن.
- رجل الإطفاء.
- الأمن الصناعي.
- لأعمال المكتبية.
- آلات النفط والغاز.
- صيانة تكييف الهواء.
- ميكانيكي حفر.
رواتب أرامكو حسب مكان العمل
وتختلف رواتب العاملين لدى شركة أرمكوا في المملكة العربية السعودية على حسب المكان الذي يعمل فيه الفرد العامل في الشركة وذلك على النحو الآتي :-
- تصل رواتب العاملين في مدينة الحريضة إلى 22.453 ريال سعودي.
- العاملين في مدينة تبوك تصل رواتبهم إلى 28.956 ريال سعودي.
- بينما العاملين في مدينة الشقيري يصل إلى 32 ألف ريال سعودي.
- ويصل راتب العاملين في مدينة حوطة بني تميم إلى 47 ألف ريال سعودي.
- بينما العاملين في مدينة بريدة يصل راتبهم إلى 39 ألف ريال سعودي.
- يصل رواتب العاملين من الذكور في مكان العمل التسويق إلى 16 ألف ريال سعودي.
- تصل رواتب العاملين في الأبحاث والتطوير يبلغ إلى 19.594 ريال سعودي.
- بينما يصل راتب العاملين في إدارة المخاطر يبلغ إلى 20.683 ريال سعودي.
- هذا ويصل العاملين في قطاع الاستشارات إلى 17.839 ريال سعودي.
- بينما يحصل العامل في التخزين والتوريد على 14.953 ريال سعودي.
- تصل رواتب العاملين في قطاع التخطيط إلى 18.166 ريال سعودي.
- كما يصل راتب العاملين في قطاع التصميم إلى 14.053 ريال سعودي.
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