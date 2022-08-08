سلم رواتب أرامكو 1444 في المملكة وفقأ لكل تخصص ومكان العمل وماهى تخصصات خريجي الثانوية

تعمل شركة أرامكو السعودية على تحديد رواتب خريجي الثانوية العامة على أساس التخصصات ويتقاضى كل عامل أجرًا عن الوظيفة التي يعملها فيها على حسب التخصصات داخل الشركة وفي معظم الحالات يكون الحد الأدنى للأجور لخريجي الثانوية العامة في أرامكو 3 ملايين ريال سعودي ولهذا سوف نعمل على توضيح كافة الأمور التي تخص سلم رواتب أرامكو السعودية . بسم الله الرحمن الرحيم

رواتب أرامكو 1444 في السعودية

ومن الجدير بالإشارة إلى أن رواتب الموظفين في الشركة من خريجي الثانوية العامة يبدأ بمتوسط 3000 ريال سعودي مع خصم مبلغ 9 بالمئة من الراتب للتأمين الصحي بينما تأتي باقي الرواتب على النحو التالي :-

40 ألف ريال سعودي للموظف من حملة الدبلوم في علوم التربية

حامل الماجستير في الصحة يصل الراتب الخاص به من 30 ألف ريال سعودي

30.060 ريال سعودي لحامل ماجستير الصناعات الإنتاجية والتحويلية

40 ألف ريال سعودي لكل شخص يحمل دكتوراه في المعلومات

حاملي الدكتوراه في الهندسة المعمارية يصل رواتبهم إلى 33.375 ريال سعودي.

يصل راتب حاملي الدكتوراه في العلوم الفيزيائية إلى 56.353 ريال سعودي.

تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية 1444

وتتكون التخصصات الخاصة بشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية إلى عدد من التخصصات الفنية والمهنية وذلك على النحو الآتي :-

فني كهرباء.

لحام معادن.

فني صيانة أدوات.

فني معادن.

رجل الإطفاء.

الأمن الصناعي.

لأعمال المكتبية.

آلات النفط والغاز.

صيانة تكييف الهواء.

ميكانيكي حفر.

رواتب أرامكو حسب مكان العمل

وتختلف رواتب العاملين لدى شركة أرمكوا في المملكة العربية السعودية على حسب المكان الذي يعمل فيه الفرد العامل في الشركة وذلك على النحو الآتي :-