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عمر شويل - جدة كم نسبة قبول جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز والذي تم وضع جدول زمني للتسجيل والمراجعة والإعلان عن النتائج، وقد أعلنت عمادة عن شروط القبول والتسجيل الإلكتروني لقبول الجامعات السعودية 1444 عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في جميع الجامعات في بداية يوليو 2022، وقامت كل جامعة بالإعلان عن الجدول الزمني الخاص بالتسجيل فيها، ويتم الإعلان عن نتائج القبول فيها حسب نسب الإقبال عليها بين الطلاب من الأقسام العلمية والأدبية.

[كم نسبة قبول جامعة الأمير سطام] موعد نتائج القبول الإلحاقي Add.psau.Edu.sa

في شهر محرم الحالي قامت جامعة الأمير سطام بالإعلان عن الجدول الزمني للقبول والتسجيل الإلكتروني فيها، وذلك موعد إغلاق باب التسجيل والموعد المقرر للقبول الإلحاقي، بالتوافق مع مواعيد مركز عمادة القبول والتسجيل الموحد بالمملكة العربية السعودية.

قبول جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز مضاعفة أعداد المقبولين بالكليات النوعية وفق سوق العمل

تعتبر الجامعة من الجامعات العريقة في المملكة العربية السعودية، وتستقبل سنويا آلاف الطلبات للالتحاق بها في كافة الأقسام، وتتيح الكلية للجامعات التسجيل لدخول الجامعات كما تفتح باب القبول الإلحاقي للقبول بعد انتهاء موعد التسجيل، وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل أن الأحد الماضي هو موعد التأكيد على القبول الأول وبداية تسجيل القبول الإلحاقي بينما أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عم الموعد المقرر للإعلان عن نتائج القبول الإلحاقي وفق الجدول الزمني الذي أعلنت عنه.

الجدول الزمني لبوابة القبول الإلحاقي بالجامعة (قبول جديد – تعديل رغبات)

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، عن فتح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كلية التربية للبنات بالدلم، وكليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، للعام الجامعي 1444.

يتم فتح باب القبول الإلحاقي وتعديل الرغبات: الثلاثاء 11 محرم 1444.

تقوم البوابة بإغلاق بوابة تعديل الرغبات: 18 محرم 1444.

موعد الإعلان عن نتائج الرغبات للطلبة المقبولين سابقا: الخميس 20 محرم 1444.

يتم إغلاق بوابة القبول الإلحاقي: الثلاثاء 25 محرم 1444.

تويتر جامعة الأمير سطام.

شروط القبول في جامعة سطام بن عبد العزيز

وجاء على منصة تويتر الخاصة بالكلية:

ويكون الطلاب على موعد بالدخول للتسجيل في الكلية للتعرف على الأماكن الشاغرة فيها والتي لم يقم المقبولين فيها بتأكيد القبول من قبل في عمادة القبول والتسجيل الخاصة بالكلية.

يبدأ التسجيل في القبول الإلحاقي في كلية الأمير سطام: الثلاثاء 10 محرم 1444.

ينتهي التسجيل في بوابة القبول في 25 محرم 1444.

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كم نسبة قبول جامعة الأمير سطام (بالخرج)

يكون وزن النسبة التراكمية لنتائج الثانوية العامة 50 %

وزن درجة اختبار القدرات العامة 50 %

تحسب النسبة المكافئة كما يلي: النسبة المكافئة = (النسبة التراكمية للثانوية العامة ×0.50) + (درجة القدرات العامة ×0.50 )

كم نسبة الحرمان في جامعة سطام

# يحرم الطالب من دخول الاختبار النهائي للمقرر إذا زادت نسبة غيابه عن (25%) من الساعات الفعلية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويرصد للطالب في خانة التقدير محروم (ح)، ويعيد دراسة المقرر في الفصل الذي يليه

رابط تسجيل القبول الإلحاقي