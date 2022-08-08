نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd رابط وشروط تسجيل جديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد 1444 المُعلن عن سريانه رسمياً بالمملكة في استقبال طلبات التسجيل في برنامج الضمان المطور بمعاييره الجديدة عبر منصة الدعم المخصصة لذلك، وذلك بغرض تحقيق الاستقرار بتوفير التدابير اللازمة لتقديم الدعم الملائم للأفراد والأسر الأشد احتياجاً للدعم المالي لتوفير ما يغطي ويلبي احتياجات المستحقين الأساسية لمواجهة الأعباء المعيشية التي قد تتعرض الأسرة.

فمتى ما كان الدخل الشهري للمتقدم وأسرته المقيمين في نفس المسكن أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي، فسوف يحصل على إعانة الضمان الاجتماعي، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، والتعرف أيضاً على الحد المانع للضمان الاجتماعي المحتسب بناءً على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن.

نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي من شأنه أن يعمل على تحقيق مزيداً من الاستقرار للفئات المجتمعية الأكثر والأشد حاجة لتغطية احتياجاتهم الأساسية وتوفير معيشة كريمة لهم منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي، وأوضحت بأنه يستهدف الأسر والأفراد الأكثر حاجة بالمجتمع دون النظر إلى حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية لصرف الدعم المالي المناسب لهم لتحسين الحالة المعيشية لهم.

إلى جانب تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي للتحول من فرد محتاج إلى مواطن قادر على الإنتاج بعد أن يتم تأهيله وتدريبه بشكل كافي، كما يهدف النظام المطور للضمان الاجتماعي إلى تحقيق حد أدنى من الدخل للفئات الأكثر احتياجاً للمال، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع الأخذ في الاعتبار مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعددٍ من البرامج المماثلة بالدول الأخرى.

ويتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد أمام جميع الأفراد المستقلة والأسر ممن ينطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد دون النظر للحالة الاجتماعية أو السن أو الجنس سواء ذكراً أم أنثى لطالما توافرت معايير الاستحقاق، وسيتم دراسة الاستحقاق لاحقاً، وعن طريق منصة الدعم الاجتماعي يتم استقبال طلبات التسجيل واستعلام حالة الضمان بالسجل المدني من خلال النقر على برامج الدعم الخاصة بي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تتيح منصة الدعم إمكانية التقديم على برنامج الضمان المطور من خلال إنشاء مستخدم جديد أولاً، وبعد الانتهاء من تعبئة المعلومات الشخصية يتم استلام رسالة تفيد بإكمال عملية التسجيل بنجاح، ثم يبدأ المتقدم في تعبئة البيانات بشكل كامل حتى تكون نسبة الاكتمال 100%، ويتاح أمام المتقدم فرصة إكمال البيانات في أي وقت، فليس من الواجب إكمال كافة البيانات المطلوبة في نفس الوقت.

وبعد الانتهاء من التقديم على برنامج الضمان الجديد، يتم الانتظار حتى يتم إشعار المتقدم بنتيجة القبول أو الرفض، حيث يرسل البرنامج رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام الإلكتروني تتضمن نتيجة الأهلية والاستحقاق، كما يمكن من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وكلمة المرور.

وذلك من خلال النقر على الطلبات، ثم الإطلاع على حالة الطلب، وستظهر الحالة “تحت التدقيق”، وهذا يعني أنه قيد الدراسة حالياً من جانب الجهة المختصة للتحقق من البيانات المسجلة وإجراء زيارة المسكن، وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور على ضرورة وجود حساب بنكي للمتقدم وأن يكون مطابقاً لاسمه، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد (http://sbis.hrsd.gov.sa/).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

تم التأكيد على أنه قد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمستحقين ليشمل فئات أكثر مما سبق، وصرحت بأن التسجيل في النظام المطور للضمان الاجتماعي يمر بعدد من المراحل يمكن الإطلاع عليهم من خلال التالي:

المرحلة الأولى: تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، ثم النقر على تسجيل جديد، ومن ثم تعبئة البيانات الشخصية للمتقدم (الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد بالهجري – رقم الجوال – كلمة المرور).

ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على “تسجيل”، وسيتم إرسال رسالة نصية SMS على الجوال المسجل تتضمن رمز التحقق لتفعيل الجوال، عليك كتابة الرمز ثم أنقر على زر “توثيق”، وبعد ذلك تعبئة الهوية وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

المرحلة الثانية: تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل حتى يكتمل الملف الموحد بنسبة 100%.

حيث يقوم المتقدم بإكمال البيانات الشخصية الثابتة التي لا يمكن تعديلها مثل الهوية وتاريخ الميلاد، والمسترجعة المسجلة من جانب الجهات ذات العلاقة ويمكن التعديل عليها بالإضافة أو الحذف، والجديدة التي يتطلب تسجيلها لإكمال الملف، ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي هل أنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي أم من ذوي الإعاقة وحالتك الاجتماعية.

ثم تعبئة رقم الحساب البنكي باسم المتقدم، وهنا يجب على المتقدم التأكد من صحة الرقم، وبعد الانتهاء قم بالنقر على حفظ البيانات المسجلة، وسيتم الانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة بيانات السكن، ثم الدخل والتعليم والعمالة والترخيص والممتلكات والتابعين، وأخيراً تأكيد المعلومات.

المرحلة الثالثة: تكوين المنازل، وهنا يرجى تكوين منزل لكي تتمكن من إكمال عملية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن إنشاء أكثر من منزل ثم إضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه، ولك بالنقر على أيقونة تكوين منزل.

وأخيراً يقوم المتقدم بالنقر على البرامج لاختيار البرنامج الذي سيتم التقديم عليه، ثم النقر على أيقونة “تقديم”، ويمكنكم الإطلاع على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من خلال الفيديو التوضيحي المرفق بالتالي:

عاجل الضمان الاجتماعي المطور اليوم

صدر أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بناءً على ما رفعه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله ورعاهما- يوم الاثنين بتاريخ الرابع من شهر يوليو لعام 2022م الموافق لتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ بصرف وتخصيص مبلغ 20 مليار ريال للضمان الاجتماعي وحساب المواطن وصغار مربي الماشية.

وذلك لمجابهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وقد خُصص منها مبلغ 10 مليارات لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والجديد وبرنامج حساب المواطن 1444، أما عن المبلغ المقرر صرفه لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي فقد بلغ ملياري ريال سعودي، وذلك بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ومن المقرر أن يحصل كافة المؤهلين بالدورة السابعة لشهر يونيه من الضمان الاجتماعي المطور والمستحقين بالضمان القديم على مبالغ الدعم الموجه بصرفه بأمر ملكي، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية على أن المبالغ المستحقة سيتم تحويلها إلى الحسابات البنكية خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكن استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من خلال منصة الدعم الآن.

أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تم البدء في إصدار نتائج الأهلية والاستحقاق بشكل تدريجي للمتقدمين، حيث تغيرت حالة الطلب اليوم من تحت التدقيق إلى (مؤهل – غير مؤهل – تم التحقق من رقم الحساب البنكي بنجاح – عدم التحقق من الحساب)، ويرجع عدم التحقق من الحساب لوجود خطأ في الرقم أو لأنه ليس باسم المتقدم، لذلك ننوه دائماً بضرورة التأكد من صحة رقم الحساب المصرفي عند تعبئة بيانات الآيبان.

وقد أرفقت الوزارة عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور بملف المتقدم، حيث هناك بعض الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى رفض الطلب وعدم تحقق الأهلة في الضمان المطور حال وجدت، ولا يتم تحقق الأهلية للحصول على المعاش بناءً على عدد من الأسباب أوضحتها الوزارة وفق البيانات الواردة من المصدر أو الجهة الحكومية وهي كالتالي:

زيادة عدد المركبات التي يمتلكها المتقدم عن مركبة أو سيارة واحدة.

حالة السجن.

التواجد خارج المملكة ما يزيد عن 12 شهر قبل تاريخ التقدم.

توفر عدد العمالة المهنية 1 أو أكثر.

زيادة عدد العمالة المنزلية لدى المتقدم عن 2.

تجاوز الدخل الشهري لأفراد الأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1444

صدر الضمان الاجتماعي الجديد بعدد من التعديلات والمنافع التي تعمل على تطوير البرنامج حتى يشمل فئات أكثر مما كان في السابق، فقد أصبح يعمل على تزويد الأفراد والأسر بالدعم المالي المناسب والملائم لهم، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لديهم بما ينعكس على اقتصادهم على المستوى الشخصي.

كما يراعى حالة بعض الفئات بحيث يكون الدخل هو المعيار الأساسي للقبول في البرنامج، فمتى ما كان الدخل الشهري أقل من احتياجات الأسرة، فيتم شمولهم بمعاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، حيث تم بناء استحقاق الضمان المطور على أساس الحالة الاقتصادية للأسرة.

وقد اعتمدت الموارد البشرية احتساب نصف الراتب الشهري أو الدخل المكتسب، ثم مقارنته بالحد المانع للضمان الاجتماعي المطور المحدد بـ1100 للفرد المستقل أو عائل الأسرة، و550 ريال لكل تابع من التابعين المشمولين بالملف الموحد، وفي حال عدم تجاوز الدخل الشهري المحتسب للحد الأدنى للضمان، فبذلك يكون المتقدم مستحقاً لمعاش الضمان الاجتماعي.

أما في حال تجاوز الدخل الشهري للحد المانع، فيصدر القرار النهائي بعدم القبول في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهنا يتاح إمكانية تقديم اعتراض ورفع تعريف بالراتب، وسيتم النظر في الاعتراض من جانب لجنة التظلمات.

التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

يتوجب العلم أنه حال صدور قرار الرفض أو عدم التأهل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فيمكن إعادة التقديم مرة أخرى على البرنامج، فعندما تكون الأهلية “غير مؤهل”، فيجب معرفة أنه لن تتم إعادة التقييم لمطابقة الضوابط الخاصة بالأهلية مستقبلاً، ولكن يتاح التقديم على الضمان مرة أخرى من خلال النقر على إعادة التقديم المتوفرة في الصفحة أمامك.

ولكن يجب القيام أولاً بتصحيح وتفادي أسباب الرفض التي أوضحتها الجهة المختصة بالحساب، وبعد تعديل كافة البيانات اللازمة وتصحيحها، يمكنك التقديم على الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى، وعلى سبيل المثال؛ في حال كان سبب عدم الأهلية عدم وجود عقد إلكتروني نشط على منصة إيجار، فيجب تسجيل عقد جديد، وعند التسجيل قم بتعبئة رقم عقد الإيجار، وبذلك تكون قد تفاديت سبب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

علماً بأن الموارد البشرية تقوم بمراجعة الاستحقاق والأهلية للمؤهلين شهرياً، ويتم الصرف بعد استيفاء المتطلبات، وفي حال ظهر أي اختلاف عن الحالة سواء صدرت الأهلية “غير مؤهل” أو تغير مبلغ الدعم بالنقصان أو الزيادة، فالسبب في ذلك هو إما وجود مصدر دخل جديد أدى إلى ارتفاع الدخل للأسرة بما يتجاوز الحد المانع للضمان أو ارتفاع مصدر الدخل أو نقصانه، كما قد يرجع إلى نقص أو زيادة عدد أفراد الأسرة.

كيف أعرف إني مقبول في الضمان الاجتماعي الجديد؟

يمكن الإطلاع على حالة الأهلية من خلال النقر على أيقونة العين الموجودة أسفل الإجراء بعد النقر على الطلبات من القائمة الرئيسية، وعند صدور قرار الجهة المختصة بأن المتقدم مؤهل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد التحقق من انطباق معايير الاستحقاق عليه، فيقوم بالنقر على كلمة مؤهل واستعراض الدفعات المالية المستحقة للتعرف على القيمة التي سيحصل عليها من معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

وعند صدور القرار بعدم الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444، فيجب مراجعة سبب عدم الأهلية المرفق بالحساب لديك، فقد يكون سبب عدم التأهل لعدم وجود عقد إيجار نشط في سجلات منصة إيجار أو لتجاوز الدخل الشهري للحد المانع من الضمان المطور، أو لديك ممتلكات وأصول وثروات تحول بينك وبين الحصول عل المعاش الضماني، لذلك يجب تلاشي مثل هذه الأمور عند التقديم على البرنامج.

ففي حال اختيار وتحديد نوع السكن مستأجر فيجب تعبئة رقم عقد الإيجار ساري الصلاحية والمفعول المسجل على منصة إيجار، حيث يتم التحقق من سجلات منصة إيجار للتأكد من وجود عقد نشط أم لا، كما يمكن تفادي بعض الأسباب المؤدية لعدم الأهلية أو تصحيحها والتقديم مرة أخرى على الضمان المطور من خلال النقر على الخيارات المتوفرة (إعادة التقديم – تعديل بيانات الطلب – إلغاء الطب).

حساب الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم التصريح من جانب وكيل الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بشأن احتساب دعم حساب المواطن ضمن الدخل المحتسب للأسرة، بأنه لن يتم احتساب مبالغ الدعم المقدمة من هذه البرامج ضمن الدخل الشهري المحتسب، وبذلك لا يدخل البرنامج في عملية حساب الضمان الاجتماعي، فعند الحصول على راتب شهري مقداره 4000 ريال، ومبلغ دعم حساب المواطن 1100 ريال، فيتم احتساب نصف الراتب فقط.

هام: أكد حساب العناية بالعملاء تويتر في تصريح حديث بتاريخ 27 يونيو 2022م على أن إعانة حساب المواطن لن يتم احتسابها من ضمن دخل المستفيد الشهري، ولكن يجب إضافته كمصدر دعم عند تعبئة بيانات الدخل.

بينما أكد الضمان الاجتماعي تويتر “العناية بالعملاء” في وقتٍ سابق على أنه لابد من إضافة جميع أنواع الدخل لكافة أفراد الأسرة بشكل كامل، ويعد برنامج حساب المواطن من الدخل غير المكتسب، وهذا يعني أن الدعم من البرنامج يدخل في عملية الاحتساب، وهذا ما تم التأكيد عليه، ويمكن الإطلاع على التصريح الرسمي لاحتسابه في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd من خلال الصورة التالية:

ملاحظة: تم إيضاح الحالات التي يتم فيها وقف صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين، حيث يمكنكم التعرف على إجابة سؤال متى يتوقف صرف المعاش من الضمان الاجتماعي، إلى جانب التعرف على كيفية حساب الضمان الاجتماعي الجديد الآن.

استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

عملية التحقق من رقم الحساب البنكي آيبان قد تستغرق بعض الوقت، لذلك قد تتأخر الجهة المختصة في إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين، حيث تعمل الوزارة على إطلاقها تدريجياً على دفعات، وفي حال تم الدخول إلى حساب الضمان الاجتماعي وكانت الحالة تم التحقق بنجاح، فبذلك تكون الجهة المختصة قد تحققت من صحة الرقم البنكي أو الآيبان.

ولكن متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الدفعات القادمة؟ يعتبر هذا السؤال من أهم الأسئلة التي يرغب جميع المتقدمين في التعرف على إجابته، حيث لم تحدد الوزارة موعداً حتى الآن لصرف مستحقات المقبولين ضمن الدفعات القادمة، وكان قد صرح وكيل الضمان الاجتماعي بأن الوزارة ستقوم بإيداع مستحقات المقبولين في النظام المطور مع بداية كل شهر ميلادي.

وفي انتظار إعلان موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور رسمياً من الوزارة، ومن يرغب في الإطلاع على الحد المانع للضمان والحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة القيمة المستحقة وكم راتب الضمان حال القبول، يمكنه ذلك الآن.

كيفية حساب الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم إيضاح آلية احتساب الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد، حيث يتم حساب القيمة المُستحقة عن طريق جمع إجمالي الدخل المكتسب لأفراد الأسرة “الدخل الشهري”، ثم خصم نسبة 50% من إجمالي الدخل، وهذا يعني أنه يتم احتساب واعتماد نصف الراتب المكتسب فقط، والدخل الشهري هنا يقصد به العائد من نشاط تجاري أو نشاط حر أو من وظيفة قطاع عام أو خاص أو عوائد الممتلكات.

ثم يُضاف نصف الدخل إلى إجمالي الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي، وقد استثنت الوزارة (الأشخاص ذوي الإعاقة – دعم البرامج المساندة)، ويقصد بالدخل غير المكتسب هي العوائد التي يحصل عليها المتقدم من برامج الدعم الحكومية، وتدخل بشكل كامل عند احتساب الضمان الاجتماعي المطور 1444.

وبعد ذلك تتم مقارنة إجمالي الدخل المحتسب (نصف الدخل المكتسب + الدخل غير المكتسب) بالحد الأدنى المحتسب المعتمد على عدد أفراد الأسرة وهو الحد المانع للضمان الاجتماعي، وحددت الوزارة مبلغ 1100 لعائل الأسرة كحد أدنى ومبلغ 550 لكل تابع، وهذه المبالغ يتم جمعها لمعرفة القيمة المستحقة بناءً على عدد أفراد الأسرة.

ففي حال الرغبة في معرفة القيمة المستحقة من الضمان الاجتماعي المطور بعد صدور قرار القبول النهائي للأسرة المتقدمة بناءً على نتائج الأهلية والاستحقاق الموضحة بحالة الطلب عبر موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني، فيتم جمع المبلغ المخصص لعائل الأسرة، ثم إضافة مبلغ 550 ريال لكل تابع من التابعين، ويعتبر الناتج هو الحد الأقصى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي المحتسب.

التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

تم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من يوم السبت بتاريخ العشرون من شهر نوفمبر لعام 2021م الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الأخر 1443هـ، وأكدت الوزارة على أنها لم تعد تستقبل أي طلبات خاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال البوابة القديمة، والتقديم يتم فقط من خلال المنصة المطورة.

كما أكدت على الانتهاء من التطويرات اللازمة على البوابة لكي تتناسب مع النظام المطور للضمان الاجتماعي، ومن المقرر أن تستمر المنصة في استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444 من المتقدمين الجدد دون تحديد نهاية لتسجيلهم، حيث تستمر منصة الدعم في استقبال طلباتهم بشكل دائم دون توقف.

وقد أصبحت منصة الضمان المطور هي المنفذ الوحيد للتقديم على الضمان الاجتماعي لتختص هي بشق التنمية الاجتماعية، بينما يختص موقع قوي بكل ما يتعلق بالعمل، ويجب العلم أن هناك موعد لانتهاء التسجيل في الضمان المطور بالنسبة للمستفيدين الحاليين، حيث حددت الوزارة تاريخ 30 أكتوبر 2022م موعداً لإغلاق باب التسجيل في الضمان المطور للمسجلين في البرنامج القديم.

برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

يجب العلم أن قيمة الضمان الاجتماعي متغيرة وليست ثابتة، حيث تتغير القيمة من شخص لأخر أو من أسرة لأخرى، حيث تم بناء الاستحقاق على أساس عدد أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد، ومجموع إجمالي الدخل لهم جميعاً، وتقوم الوزارة بدراسة الحالة المتقدمة من حيث صحة البيانات المسجلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إلى جانب ضرورة عدم تجاوز مجموع إجمالي الدخل الشهري من رواتب وعوائد تجارية وغيرهم للحد المانع من الضمان الاجتماعي، كما يؤخذ في الاعتبار النفقات والأصول والثروات التي يملكها المتقدم عند حساب الضمان، وتعتبر هذه العوامل هي التي تؤثر في استحقاق المعاش وقيمته، لذلك يجب تعبئة كافة البيانات الخاصة بالتابعين والدخل والثروات المملوكة والنفقات بشكل صحيح ودقيق بالملف الموحد.

وبعد انتهاء المتقدم من تعبئة جميع بيانات الملف الموحد عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، يتم إشعار المتقدم بأنه قد تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور بنجاح من خلال رسالة نصية على الجوال وعبر شاشة الموقع الرئيسية، ويرجى الانتظار حتى الانتهاء من دراسة الحالة للتعرف على مدى الاستحقاق من عدمه، وقد تستمر هذه الفترة لمدة خمسة وعشرون يوماً أو قد تتأخر قليلاً، ويكون الطلب في هذه الأثناء “تحت التدقيق”.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1444

يجب التحقق من شروط الضمان الاجتماعي المعلنة أولاً قبل البدء في تعبئة ملف المتقدم عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الإلكتروني، حيث يستفيد من النظام المطور المستحقين المقيمين إقامة دائمة في المملكة، ويجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية وهم:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين بشرط إقامة المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية الصلاحية.

أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، إلى جانب توفر إقامة سارية الصلاحية وإثبات الزواج بمستند رسمي.

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية.

كما يجب أن يقل دخل المتقدم أو المتقدمة المحتسب سواء كان فرداً مستقلاً أو للأسرة عن الحد الأدنى المحتسب وهو 1100 ريال للعائل و 550 ريال للتابع أو لكل فرد بالأسرة، ويجب العلم أنه يتم احتساب الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة “عائل ومعالين” عند حساب الضمان المطور.

إلى جانب ضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، والالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة مثل التطعيمات، ومتطلبات التعليم بإدخال أبناء المتقدم للمدارس، وخطط التوظيف والتأهيل، وعدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة، وألا يكون مالكاً لأصول عالية القيمة.

الضمان الاجتماعي المطور الشروط

في حال كان للعائل أكثر من أسرة “زوجتان أو أكثر”، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وعند تكوين المنزل في الملف الموحد عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور يقوم العائل بإضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه، حيث يتاح له إنشاء أكثر من منزل.

ويجب العلم أن البرنامج ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحد، ولكن هناك حالة واحدة تم استثناءها من هذا الشرط، حيث لا يؤثر في الاستحقاق المخصص للأسرة من الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd إن كان أحد أفرادها مقيماً لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم الأسرة بها بشرط أن يكون عمره ما بين ثمانية عشر إلى خمسة وعشرون عاماً.

كيفية إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل البعض حول كيف أضيف تابع في الضمان الاجتماعي الجديد للاستفادة من المبلغ المقرر له ضمن أفراد الأسرة، لذلك قمنا بتوضيح خطوات إضافة تابع في الضمان من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي باتباع الرابط المرفق. الدخول إلى خانة التابعين، ثم الضغط على إضافة تابع جديد واختيار نوعه (قريب – موصى عليه – شريك سكن). بعد اختيار “قريب”، عليك اختيار صلة القرابة وتعبئة الهوية وتاريخ الميلاد والجوال، ثم النقر على إضافة. عند التحقق من صحة بيانات التابع المسجلة، يقوم النظام بإدراج التابع ضمن القائمة، لذلك يجب إكمال البيانات لتصبح النسبة 100%، ثم أنقر على إكمال البيانات.

أما في حال كان نوع التابع “موصى عليه”، فيتاح إضافة التابع الموكل تحت رعايتك، بشرط أن يكون ضمن الفئات المستهدفة والمخصصة بالدعم (مواطن – ابن مواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة مواطن -أم مواطن)، وسيقوم الضمان المطور بالتأكد من الوكالة الشرعية، وتتم إضافته من خلال تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري، ثم اختيار نوع الصك، وكتابة رقمه وتاريخ انتهاءه.

ثم إدخال رقم الجوال ورفع المرفق من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل من خلال النقر على أيقونة “تحميل وثيقة”، وبعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “إضافة”، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة، فيدرج التابع ضمن قائمة التابعين لك في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

وفي حال كان نوع التابع المرغوب في إضافته “شريك سكن“، فيمكن إضافته في الملف الموحد بشرط أن يكون من أحد الفئات المستهدفة وهم (المواطن – ابن المواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة المواطن – أم المواطن)، وتتم الإضافة بواسطة تعبئة الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم التأشير في المربع بجانب سؤال هل توجد صلة قرابة مع رب الأسرة، وهل مسجل كمستأجر فرعي في عقد الإيجار، ثم الضغط على “إضافة”، وسوف يتم التحقق من دقة وصحة البيانات.

الضمان الاجتماعي المطور القبول والتأهل

يتم التصنيف بعد صدور الموافقة أو القبول في الضمان المطور 1444 إلى مستحق غير قابل للتأهيل ويشمل الأفراد كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا يستطيع صاحبها العمل، وهذه الفئة تحصل على الدعم النقدي المحدد بالحد الأعلى للمعاش، ومستحق قابل للتأهيل ويشمل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها حتى يصبح قادراً على العمل.

وأخيراً مستحق قادر على العمل، وهذه الفئة يتم تقديم خدمات البحث عن عمل لها لإعدادها وتأهيلها وتوظيفها في الوظيفة المناسبة، حيث أكدت الوزارة على توفير وظائف مناسبة للمستحقين عبر منصات التوظيف المعتمدة من جانبها، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ومن يرغب في إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي، ومعرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة القادمة، يمكنه ذلك الآن.

ويجب العلم أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور يتميز بالاعتماد على منهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة والمال العام إلى مستحقيه الفعليين، والمرونة العالية في تفهم الاحتياجات ومتغيرات المستحقين والمستحقات، والمتابعة المستمرة لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444 التي أنشأ من أجلها.

نظام الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة

يجب العلم أن الضمان الاجتماعي المطور ينظر للأفراد في المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، وبناءً على ذلك يتم تعبئة الملف الموحد من جانب العائل وإضافة البقية من أفراد الأسرة كتابعين له، وهنا يجب العلم أن العائل يتم تعيينه عند تعبئة الملف، فقد يكون العائل رجلاً أو امرأة، حيث من الممكن أن يكون عائل الأسرة هي الزوجة، ويُضاف الزوج والأبناء تابعين لها.

وفي حال سكن المطلقة أو الأرملة مع أفراد أسرتها، فيتم إضافتها كتابع لعائل الأسرة، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd كفرد مستقل في حال أثبتت استقلاليتها، وأكد البرنامج على وجود فارق بين المطلقة التي لديها أبناء والتي ليس لديها أبناء، حيث أعطى حق التسجيل كأسرة مستقلة للمطلقة التي لديها ابن أو أكثر، بينما المطلقة التي ليس لديها أبناء فيتم تسجيلها كتابع كما هو موضح بالنقاط التالية:

يتاح تسجيل المطلقة التي تسكن مع أسرتها أو غيرها كعائل أسرة أو كأسرة مستقلة بشرط وجود أبناء لديها، ويضاف أبنائها كتابعين لها من خلال دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية ثم الملف الموحد، ثم تعبئة بيانات التابعين بشكل صحيح، ولا يشترط إثبات استقلاليتها، وإنما يكتفي البرنامج بوجود أبناء لديها فقط.

المطلقة التي ليس لديها أبناء يتم تسجيلها كتابع لعائل الأسرة التي تسكن معها، وسيتم دراسة الاستحقاق لها مع الأسرة التي تسكن معها، ويجب عليها قبول الإضافة كتابع في برنامج الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd بعد إضافتها من قبل ولي الأمر أو عائل الأسرة.

وعند صدور قرار الأهلية والاستحقاق للمطلقة التي لديها ابن أو أكثر، فتحصل على المبلغ المحدد للعائل، بالإضافة إلى احتساب كل ابن تابع لها ليحصل على المبلغ المحدد للتابع، أما المطلقة التي ليس لديها أبناء فتخضع للدراسة مع أفراد الأسرة المقيمة معها.

التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1444

في حال وجود دخلاً شهرياً لأحد التابعين سواء الزوجة أو أحد الأبناء، فيجب إضافة دخلهم ضمن الدخل الشهري المحتسب للأسرة، وعند إغفال إضافة التابعين في الملف الموحد، فلا يجب رفع تذكرة لإضافة التابعين المقيمين في ذات المسكن، وإنما يتم سحب الطلب المقدم، وتسجيل ضمان اجتماعي جديد بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب لإسناد التابعين.

ووفقاً لآلية الضمان الاجتماعي المطور، فسوف يتم الإعلان عن الأهلية والاستحقاق بالتدريج على دفعات متتالية، وقد تم الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور لبعض المتقدمين، وجاري العمل الآن للإعلان عن نتائج أهلية باقي الفئات المتقدمة حسب تاريخ التقديم على الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444.

حيث يترقب كافة المواطنين المتقدمين بطلبات في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي إعلان التأهل في الضمان الاجتماعي، فبعد الانتهاء من دراسة الطلبات سيتم إعلان نتائج الأهلية في البرنامج، علماً بأنه عندما تكون حالة الأهلية للمتقدم “غير مؤهل”، فلن تتم إعادة تقييم مطابقته لضوابط الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى.

وفي حال الرغبة في إعادة التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، فيجب النقر على زر “إعادة التقديم” بعد تصحيح وتفادي كافة الأسباب المؤدية إلى عدم التأهل.

خطوات استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يتاح الإطلاع على حالة الأهلية للطلب المقدم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، والتعرف على تفاصيل الدفعات عن طريق دخول الخاص بك في منصة الدعم، ثم الدخول برامج الدعم الخاصة بي، ثم الضغط على حالة الحساب البنكي، سيظهر أمامك حالة الطلب “مؤهل – غير مؤهل)، والدفعات المالية التي تشتمل على قيمة المبلغ المستحق من المعاش حال التأهل.

كما يتاح أمامك إمكانية الإطلاع على الاعتراضات على حالة الأهلية، والشكاوى المالية الخاصة بالدفعات، وقد أكد وكيل الضمان الاجتماعي رسمياً على أن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي هو في تاريخ الأول من كل شهر ميلادي، حيث يتم صرف المستحقات وإيداعها مباشرة في بداية كل شهر ميلادي.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

أطلقت الموارد البشرية الضمان الاجتماعي بنسخته المطورة للإسهام في تمكين المستحقين وتأهيلهم لتوفير الدعم المناسب لهم عن طريق وضع آليات تضمن وصول المعاش للفئات الأكثر حاجة، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة على عدم توقف المعاش عن المستفيدين الحاليين في حال تم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور 1444.

ويتاح الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع رابط موقع الضمان المطور المرفق، ثم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على الطلبات، وسيتم عرض كافة تفاصيل الطلب من حيث تاريخ التقديم وحالته، وفي حال تم صدور القرار النهائي بعدم الأهلية والسبب هو أن سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري للعائل تفوق الحد الأدنى، فيجب عليك تقديم اعتراض وإرفاق المستند “حديث” الذي يثبت دفع الضريبة المقررة عليك.

وقد استقبل بعض المتقدمين رسالة من الموارد البشرية تفيد بتعذر قبول الطلب المقدم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور لعدم مطابقته لشروط الاستحقاق، ولمزيد من المعلومات حول أسباب الرفض أو لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، فيرجى الدخول إلى منصة الدعم، ثم تعبئة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الرسمي المرفق.

شروط وأحكام التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور

يقر المتقدم عند التسجيل في منصة الدعم بأنه يتعهد ويلتزم بأن جميع المعلومات المسجلة المفصح عنها أو التي قمت بإدخالها صحيحة وكاملة وتعكس الواقع حتى تاريخ التقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وكذلك الوثائق والمستندات المرفوعة على الموقع، إلى جانب تجنب إخفاء أي معلومة يتطلب الإفصاح عنها في أي وقت، ويتحمل المتقدم المسؤولية القانونية كاملة في حال إخفاء أي معلومة.

ويجب عند حدوث أي تغيير على حالة المستفيد أن يقوم بإجراء تحديث الضمان الاجتماعي الجديد للبيانات الخاصة به، ويعد هذا التزام على المتقدم، حيث يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ عن أي تغيير في الحالة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، فإن كان متزوجاً وأصبح مطلقاً أو العكس، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا التغيير، وكذلك في حال الحصول على دخل شهري إضافي من أي مصدر من مصادر الدخل المتنوعة.

كما يلتزم المتقدم بعلمه التام بأن للوزارة الحق في استبعاد طلب الضمان الخاص بك واسترداد جميع ما تم نزوله وصرفه لك من معاش الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقك في حال تبين للجهة المختصة أنك قمت بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو قمت بإخفاء بعض المعلومات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444، لذلك يجب إدخال بيانات صحيحة ودقيقة حتى لا يتم توقيع العقوبة عليك.

ويجب العلم أنه في حال تزويد الوزارة بمعلومات أو مستندات أو وثائق ليست صحيحة أو تخالف الواقع أو عند الامتناع عن إدخال المعلومات والمستندات المطلوبة أو إخفاء أياً منهما، فهذا يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه وفقاً للنظام الجزائي، وهنا قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 500.000 ريال، لذلك يجب تفادي هذه الأمور عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور أحكام التسجيل وشروطه

بموافقتك على الشروط والأحكام بالتأشير في المربع بجانب التعهد بالموافقة عليها عند تسجيل جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فبهذا تكون قد فوضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإطلاع على كافة المعلومات الائتمانية والحسابات البنكية والاستثمارية وحسابات كافة الجهات والشركات والمؤسسات التابعة لي أو التي أملك حصص فيها أو أي استحقاقات عامة أو خاصة بي لدى أي جهة.

والهدف من ذلك هو التحقق من مدى استحقاق المتقدم للمعاش أو الإعانة، وتفويض الموارد البشرية بالإفصاح عن أي معلومات تنص أنظمة المملكة على جواز الإفصاح عنها، واستخدام كافة البيانات والمستندات أو الوثائق لأغراض إحصائية دون الكشف عن هويتي أو أي معلومات شخصية، ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تقضي به الأنظمة السارية، ويجب تحري الدقة من جانب المتقدم عند تعبئة البيانات.

كما يقر بأنه لا يعني إكمال تقديمه بنجاح على برنامج دعم الضمان الاجتماعي الجديد أنه مستحق للحصل على معاش الضمان المطور، كما للوزارة الحق الكامل في دراسة الطلب المقدم من جانبك وإصدار القرار التي تراه مناسباً تجاه الطلب المقدم، وذلك وفق آليات العمل والصرف المنصوص عليها بلائحة النظام المطور.

وقد تم التأكيد على أحقية الوزارة الكاملة في تعديل شروط وأحكام نظام الضمان الاجتماعي المطور أو استبدالها بشروط جديدة كلياً دون إشعار المستفيد بذلك، وفي حال تم إجراء أي تعديل على الشروط من قبل الوزارة، فتصبح هذه التغييرات نافذة فور نشرها على منصة الضمان الاجتماعي الجديد ما لم يظهر أو يتضح خلاف ذلك، ويعتبر استمرار المستفيد في دخول موقع الضمان المطور بمثابة موافقة منه على التغييرات التي تجريها على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول 1444

أكدت الوزارة على أن استحقاق معاش الضمان المطور يتأثر بوجود العمالة المنزلية، وذلك في حال كان لدى الأسرة ثلاثة فأكثر، وقد تم استثناء العمالة الطبية من هذا القرار، فعند وجود سائق خاص لدى الأسرة المتقدمة وعمالة منزلية أخرى لم يتعدى عددهم اثنان، فهذا لن يؤثر على الاستحقاق من الضمان الاجتماعي المطور، وهذا يعد ذلك الحد الأقصى للعمالة “2”.

وقد تقدم أحد متابعي حساب الضمان الاجتماعي تويتر باستفسار حول أنه من مستفيدي النظام القديم، وتم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، وأصدرت اللجنة المختصة بدراسة الطلبات قرار القبول في البرنامج الجديد، وبناءً على ذلك نزلت له المستحقات ضمن الدفعة الأولى، ولكن لم تصدر له نتائج أهلية الدفعة الثانية ولم يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd له فأين المشكلة؟

وهنا أجاب حساب العناية بالعملاء المختص بالرد على استفسارات المستفيدين بأنه يتم التحقق من أهلية المستفيدين شهرياً، فعند الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية ووجدت حالة الطلب الخاص بك غير مؤهل أو لم تتم دراسة الأهلية مُسبقاً فهذا يعني أن طلبك قيد الدراسة أو خضع للدراسة مرة أخرى لمعرفة هل تستحق المعاش أم لا، ويصرف لهم الضمان الاجتماعي المطور بناءً على استيفاء معايير الاستحقاق لديهم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للزوجة

تم الإعلان عن إتاحة تسجيل الزوجة في نظام الضمان الاجتماعي المطور كعائل لأسرتها حتى وإن كان زوجها موجوداً بالمنزل، ولكن يجب أن تقوم بإضافة زوجها وأبنائها تابعين لها، وهذا من منطلق النظر لأفراد المنزل الواحد على أنهم أسرة واحدة يمكن لأحدهم التقديم على البرنامج بشرط أن يتعدى عمره سن الثمانية عشر عام، وأن يقوم بإضافة كافة المتواجدين معه بالمنزل في الملف الموحد.

وبذلك يتاح للزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كعائل وإضافة البقية تابعين له، وتتضح هذه الحالة جليةً عند وجود إيقاف خدمات للزوج على سبيل المثال، وقد اشترطت الوزارة ضرورة إضافة جميع التابعين في الملف الموحد عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1444، وعند عدم إضافة أحد أفراد الأسرة لوجود دخل شهري لديه قد يمنع من استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

فيعتبر هذا مخالفاً لنظام الضمان المطور ولائحته التنفيذية، فعند حال إغفال إضافة أحد التابعين ممن لهم دخلاً شهرياً كنوع من التهرب للحصول على أموال المعاش، فهذا يعرض القائم به إلى المسائلة القانونية باعتباره حاصلاً على أموال الزكاة دون وجه حق، والعقوبة المقررة لهذه الحالة هي الغرامة التي تصل إلى عشرة ألاف ريال أو السجن لمدة سنة أو بهما معاً، لذلك يجب تفادي مثل هذه المخالفات عند التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور دخول

وجه أحد متابعي حساب الضمان الاجتماعي على تويتر سؤالاً يتعلق بمدى تأثير معاش الضمان الاجتماعي بدخل وثيقة العمل الحر، حيث يتأثر المعاش أم لا يتأثر بوجود دخل من الوثيقة، وهنا أوضحت الوزارة بأنه لا تؤثر الاستفادة من وثيقة العمل الحر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وقد أوجبت على المتقدم ضرورة الإفصاح عنها ضمن بيانات الترخيص.

وفي حال تم التقديم بنجاح على برنامج الضمان الاجتماعي المطور وصدر قرار اللجنة المختصة بدراسة الطلب بعدم التأهل أو كان المبلغ المودع في حساب المستفيد أقل من المبلغ المستحق وفق جدول الضمان الاجتماعي، فيتاح أمامه إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بالنتيجة.

وعند تقديم أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي على اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، فيجب اختيار وسيلة الدفع “الضمان الاجتماعي” لسداد المقابل المالي لاختبارات مركز قياس الوطني، وذلك عن طريق الدخول إلى أيقونة تسديد، وهنا يتم إعفاء المتقدم في حال كان من مستحقي الضمان الاجتماعي بأنظمة الموارد البشرية، ويتم الحصول على هذه الخدمة أربع مرات لاختبار القدرات العامة ومرتان لاختبار قياس التحصيلي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أوضحت الموارد البشرية أن منصة الضمان الاجتماعي المطور تستقبل طلبات التسجيل في الضمان المطور من قبل زوجة المواطن غير السعودية، حيث يمكن لزوجة المواطن أو مطلقته أو أرملته رفع طلب استثناء عن طريق الاتصال برقم الضمان الاجتماعي الموحد أو التوجه لأقرب مكتب ضمان اجتماعي لك لرفع طلب استثناء للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444، ويشترط أن تكون مطلقته وأرملته لديهم أبناء سعوديين.

وقد ورد إلى الوزارة سؤال “مستحق لدفعة مالية وما زالت الدفعة معلقة من الدفعة الأولى، لماذا؟” وهنا أوضحت أنه في حال تم تعليق مبلغ المعاش فيرجع ذلك إلى عدم صحة رقم الآيبان المسجل من قبل المستفيد من الضمان الاجتماعي، أو لعدم اكتمال التحقق ن الرقم من خلال البنك وربطه بالهوية الوطنية للمستفيد، فمن يجد دفعاته المالية معلقة أو صدرت الأهلية وتم القبول في الضمان الاجتماعي المطور.

وأرفقت الموارد البشرية المبلغ المستحق له بالدفعات المالية ولم يجد أي مبالغ مودعة في حسابه البنكي، فيجب عليه التأكد من صحة رقم الحساب المصرفي، وعند وجود خطأ في الرقم وتم تعديله، فسوف يتم نزول الضمان الاجتماعي في حسابه مباشرةً دون حدوث تعليق للدفعات.

وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة على تسريع عملية التحقق من الآيبان مع البنوك، ويتاح الإطلاع على حالة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة الاستحقاق والأهلية أو الإطلاع على حالة الاعتراض في حال كان المتقدم غير مؤهلاً في برنامج الضمان من خلال منصة الدعم.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

في حال تم استلام مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد صدور قرار الأهلية للمتقدم، وقد أخفى بعض المعلومات التي من شأنها أن جعلت منه مستحقاً، وهو في الواقع لا يستحق الضمان الاجتماعي الجديد لوجود مانع للاستحقاق أو عدم توافر بعض المعايير، ويرغب في استرجاع المبلغ غير المستحق، فما هو الإجراء المتبع لاسترجاع المبالغ التي استولى عليها دون وجه حق حتى لا يتم توقيع العقوبة عليه؟

هنا أوضحت الموارد البشرية أنه عند الحصول على أموال الزكاة بدون وجه حق، فيتم توقيع العقوبة الموضحة بالمقال، وعند الرغبة في استرجاع المبلغ حتى لا يتم توقيع العقوبة على القائم بها، فيتم ذلك من خلال تحويل الأموال الخاصة بالضمان على حساب المعاشات الضمانية في بنك الراجحي، ومن ثم قيام المستفيد بإبلاغ الوزارة بذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected])، مع إرسال الإيصال لذلك.

وفي حال صدر قرار الأهلية وكان المبلغ الموجود بالدفعات المالية أقل من المستحق بناءً على عدد أفراد الأسرة أو صدر القرار بالرفض لعدم توفر أحد شروط الاستحقاق، فيمكن تقديم اعتراض على الحالة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثون يوماً، وستقوم الوزارة بالفصل في الاعتراض ودراسته خلال ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض على الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd 1444.

تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد تقديم طلب الضمان الاجتماعي المطور للانضمام إلى برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وصدور قرار اللجنة المختصة بدراسة الطلبات بعدم القبول في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، فيتاح إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية عن طريق الضغط على زر “تقديم اعتراض”، ومن ثم تعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، كما يجب إرفاق المستندات اللازمة عند تقديم الاعتراض حتى يتم القبول.

ويجب أن يتم تقديم اعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بنتيجة التأهل والاستحقاق الصادرة عن اللجنة المختصة بدراسة الطلب، ويتوجب على المتقدم عدم تجاوز هذه المدة لتقديم التظلم، وسوف تقوم اللجنة المختصة بدراسة الاعتراض المقدم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.

وهنا يتوجب على المتقدم الانتظار حتى يتم الفصل في التظلم المقدم من جانبه، وألا يقوم بسحب الطلب من الضمان الاجتماعي والتقديم مرة أخرى، حيث هناك بعض الحالات قامت بسحب الطلب المقدم خلال فترة دراسة الاعتراض، ومن ثم التقديم على الضمان المطور من جديد، وهنا يجب العلم أنه سيتم الانتظار حتى يتم دراسة الطلب الجديد.

ولم يعد للاعتراض المقدم أي أهمية نظراً لسحب الطلب محل الاعتراض، كما يجب معرفة أن الاعتراض يمر بمراحل ثلاث وهم (تقديم الاعتراض > قبول > قبول نهائي)، فعندما تتغير حالة الاعتراض إلى قبول نهائي فهذا يعني أن المتقدم قد تم تأهله ليحصل على معاش الضمان المطور، وسيتم إدراجه ضمن المؤهلين في البرنامج.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd

تم الإعلان من جانب وزارة التنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم، حيث كان من المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل بعد مرور ستة أشهر فقط من تاريخ إطلاق النظام المطور أي في تاريخ الثالث والعشرون من شهر مايو 2022م.

ولكنها أعلنت فيما بعد عن تمديد فترة التسجيل للمستفيدين الحاليين المسجلين في الضمان الاجتماعي القديم ليصبح موعد انتهاء التسجيل في الضمان الاجتماعي يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م، ومن تعذر تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور، فسوف تقوم بمتابعتهم لتقديم المساعدة لهم.

ويتوجب العلم أن الوزارة لن تقوم بنقل أي مستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور بشكل تلقائي، والسبب في عدم وجود انتقال آلي هو اختلاف البيانات والمعلومات المطلوب تسجيلها في منصة الضمان الاجتماعي المطور عن النظام السابق، ومن جانبها أكدت على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتم إيقافه أو نقصانه لأي مستفيد مسجل بالضمان الاجتماعي القديم.

وذلك في حال ثبتت حاجته خلال فترة دراسة الطلب أو بعد الانتقال إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، وبذلك يستمر البرنامج في نزول المستحقات للمستفيدين حتى تاريخ انتهاء التسجيل، ومن يرغب في تقديم الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي.

إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443

تم التوجيه من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- يوم الاثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر أبريل لعام 2022م الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر رمضان لعام 1443هـ بصرف معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لهذا العام، وذلك بعد الترقب من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي منذ بداية شهر رمضان.

وعند تسجيل الدخول إلى منصة الدعم من جانب المستفيد للاستعلام عن مكرمة الضمان الاجتماعي بالدفعات المالية، ولم تظهر المبالغ المستحقة في حساب الضمان الاجتماعي الخاص بالمستفيد، فهنا أوضحت الوزارة أنه ستودع معونة شهر رمضان المبارك بصورة تدريجية لمن صدر له الأهلية “مؤهل” بالدفعة الخامسة لشهر أبريل 2022م.

وقد تم التوجيه بصرف ما يزيد عن 2 مليار ريال سعودي لكافة المستحقين ممن صدر لهم القبول ضمن الدفعة الخامسة، وقد بلغت قيمة المكرمة الملكية التي تم البدء في إيداعها بالحسابات البنكية للمستفيدين 1000 ريال لعائل الأسرة و500 لكل تابع من التابعين، أما بالنسبة للغير مؤهلين بالدفعة الخامسة وتقدموا باعتراض على نتيجة الأهلية والاستحقاق.

وتم قبول الاعتراض بعد دراسته من قبل لجنة التظلمات، وأصبحت حالته مقبول نهائي أو “منتهية”، بالإضافة إلى المؤهلين بالدورة الخامسة ولم يتم التحقق من حسابهم المصرفي أثناء نزول الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية لشهر أبريل، لم تنزل مستحقات معونة رمضان في حسابهم البنكي ضمن الدفعة السادسة، ولكن الوزارة قد أكدت على نزولها بالدفعة القادمة.

طريقة تعديل آيبان الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم التأكيد من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكد من صحة الآيبان المسجل في الملف الموحد، كما يجب أن يكون باسم المتقدم وفق ما نصت عليه اللائحة، وعند رغبة المستفيد في تغيير أو تعديل رقم الآيبان بالضمان الاجتماعي المطور، فيتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديد. من خلال الملف الموحد قم باختيار البيانات الشخصية، ثم النقر على تعديل. الإقرار ثم إدخال رقم الحساب البنكي الجديد وتأكيده، ثم النقر على حفظ.

ملاحظة: لكي يتم تعديل الآيبان أو الحساب البنكي، فيشترط أن تكون عملية التحقق من الرقم قد تمت بنجاح بشكل مسبق، حيث لا تتاح إمكانية التعديل على رقم الحساب البنكي في حال كانت حالته “جاري التحقق”، ويمكن دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd للتسجيل أو استعلام حالة الطلب من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

ويجب العلم أنه في حال حدوث تعليق للدفعات المالية وعدم نزولها في الحساب البنكي المسجل بالملف الموحد، فهذا يرجع إلى عدم صحة رقم الحساب المصرفي المدخل في الملف من جانب المستفيد، وقد يرجع إلى عدم اكتمال عملية التحقق من الآيبان من خلال البنك وربطه بالهوية الوطنية للمستفيد، وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة على تسريع عملية التحقق من الآيبان لأن هذه العملية تستغرق بعض الوقت.

متى يتم تحديث الضمان الاجتماعي المطور 1443

تقدم العديد من المستفيدين باستفسار يتعلق بعملية التحديث لبيانات الضمان الاجتماعي الجديد هل تتم بشكل شهري أو سنوي أم يتم تحديث الضمان الاجتماعي للبيانات فقط عند حدوث تغيير في الحالة، وهنا يجب العلم أنه يتم تحديث الضمان حال حدث أي تغيير على الحالة فقط بإضافة مولود جديد أو حدوث تغييراً في الحالة الاجتماعية أو الحصول على دخل شهري إضافي جديد أو نقصان الدخل الشهري أو تغيير المنزل إلى ملك أو إيجار أو سيارة أو عقار.

ويستطيع المتقدم تحديث الضمان الاجتماعي المطور من خلال رفع تذكرة على منصة الضمان المطور من خلال النقر على أيقونة التذاكر، ثم تحديد التصنيف الرئيسي، ثم التصنيف الفرعي، ثم كتابة وصف المشكلة أو الطلب المراد تقديمه، حيث يجب إبلاغ الوزارة بالتغيير الذي حدث على حالة المتقدم وأسرته المقيمين معه في نفس المسكن خلال المدة الزمنية التي حددها نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.

ويجب العلم أنه في حال تم تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية عند رفض المتقدم “غير مؤهل”، فيتم دراسة طلب الاعتراض من جانب لجنة التظلمات، وذلك بعد رفع المستندات الداعمة للاعتراض مثل التعريف بالراتب أو عقد الإيجار الإلكتروني، فسوف يتم الفصل في الاعتراض، وعندما تكون النتيجة “مقبول نهائي”، فيتم تعويض المستفيد عن كامل الدفعات المستحقة له اعتباراً من تاريخ الدفعة محل الاعتراض المقبول نهائياً.

كم استحقاق الضمان الاجتماعي المطور؟

أكد نظام الضمان الاجتماعي الجديد على أن استحقاق الفرد المستقل من الضمان الاجتماعي المطور هو 1100 ريال، أما بالنسبة للأسرة المتقدمة على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وتم صدور القرار لها بالأهلية فتستحق 1100 ريال لعائل الأسرة، بينما يستحق كل فرد من التابعين 5500 ريال، وهذا هو الحد الأقصى للاستحقاق أو الحد الأعلى لقيمة المعاش المحتسب.

أما عن المبلغ الظاهر في خانة “الدفعات المالية” فهو المبلغ المستحق للأسرة وفقاً للدراسة التي أجرتها اللجنة المختصة بدراسة الطلبات، حيث رأت اللجنة أن هذه الأسرة المكونة من 5 أفراد تستحق 2200 ريال فقط، بينما الحد الأعلى لها هو 3300 ريال، وهنا يتساءل العديد من المؤهلين عن قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور لماذا تنخفض القيمة المودعة عن المستحقة وفق ما تم الإعلان رسمياً.

ولتوضيح الحالة نقوم بطرح مثال أسرة مكونة من 5 أفراد، وفقاً للحد الأعلى فمن المقرر حصولها على 3300 ريال، ولكن تم إيداع 1500 ريال فقط، وهنا يجب العلم أن هذا المبلغ هو المستحق لهذه الأسرة، وأن مبلغ 3300 هو الحد الأقصى لمعاش الضمان الذي لا يجوز تجاوزه، ولكن يمكن أن يكون أقل من ذلك، ويحدد ذلك بناءً الدراسة التي أجرتها اللجنة.

رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول

تم التأكيد على أن دعم النحال يؤثر على القيمة المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث يدخل دعم النحال ضمن الدخل الشهري غير المكتسب، وبذلك يتم إضافة كامل الدعم إلى مجموع الدخل الشهري لصاحب الطلب، وعند تعبئة الملف الموحد يجب الإفصاح عن الدعم بشكل كامل دون نقصان.

وفي حال تم الإسقاط من نظام الضمان الاجتماعي القديم ولم تنته اللجنة من دراسة الأهلية في الضمان المطور لمدة تجاوزت 3 أو 4 أشهر، فيتم دراسة الأهلية لكافة المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم إعلان نتائج الضمان تدريجياً، وقد أكدت الوزارة على انتهائها من دراسة أهلية جميع المستفيدين المسقطين من الضمان السابق ممن أتموا التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

وسيتم إعلان نتائجهم تدريجياً عند اكتمالها، ويجب على كافة المتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور بعد تحديث المعايير الخاصة بالاستحقاق والأهلية أن يكونوا على دراية كاملة بأن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يختلف اختلافاً كبيراً عن البرنامج القديم، فلم يعد ينظر لحالة المتقدم الاجتماعية أو عمره أو غيره من هذه الأمور، ولكنه ينظر للحالة المادية أو الاقتصادية مقارنةً بعدد الأفراد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظف

تم إيضاح الحالة التي يحصل فيها المتقدم العاطل على معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم يلتحق هذا المستفيد بوظيفة أثناء الحصول على الدعم من الضمان الاجتماعي، ففي حال تم توظيف المستفيد من الضمان الاجتماعي بأي وظيفة سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي، هل يتم تمكينه لمدة عام وهل يوجد حد مانع للراتب الذي يتقاضاه؟

وهنا تم إيضاح أنه يوجد حداً مانعاً للاستحقاق يجب عدم تجاوزه، وفقاً للائحة ونظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويتم الاعتماد عند الاحتساب على عدد أفراد الأسرة، وفيما يتعلق بالتمكين، فبمجرد الالتحاق بوظيفة جديدة يرتفع بها الدخل الشهري له عن الحد المانع للضمان، فبذلك تنتقل الأسرة من مستحقة إلى غير مستحقة للدعم، ويكون سبب عدم التأهل هو “تشير السجلات بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع للضمان الاجتماعي المطور”.

وأكدت الوزارة على أنه لا يتطلب الأمر إعادة التمكين وهو لا يزال على رأس العمل، علماً بأنه في حال انخفض الدخل الشهري المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي وفق المعايير الجديدة، فإنه يتم تمكين الأسرة لإعادة تقديم الطلب مرة أخرى الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd بصورة مباشرة، ومن ثم تتم دراسة الأهلية من جانب اللجنة لمعرفة مدى انطباق شروط الاستحقاق والأهلية من عدمه، وفي حال انطباقها، يحصل المتقدم على معاش الضمان المطور.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول 1443

في حال تم تجديد عقد الإيجار السكني، فما هي آلية تعديل البيانات المسجلة وإرفاق عقد الإيجار الإلكتروني المسجل في منصة إيجار الإلكترونية عبر بوابة الدعم والحماية الاجتماعية؟ أكدت الوزارة على أنه يتم التحقق من عقد الإيجار الإلكتروني شهرياً، وليس هناك حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور.

وقد أوضحت التنمية الاجتماعية أنه يحق للمستفيد تقديم اعتراض مرة واحدة فقط عن كل دورة أهلية، وبعد مرور الفترة الخاصة بتقديم الاعتراض أو رفض الاعتراض المقدم بشكل نهائي، فيتاح أمام المستفيد إعادة تقديم الطب خلال مدة لا تتجاوز الإثني عشر شهراً، وبعد مضي هذه المدة، لا يمكن للمستفيد سوى إعادة تسجيل ضمان اجتماعي جديد.

ما سبب التأخر في معالجة الاعتراضات المقدمة على الأهلية لتتجاوز مدة الستون يوماً؟

أوضحت الوزارة سبب تأخير مدة دراسة الاعتراضات المقدمة على نتائج الأهلية، حيث تتطلب دراسة عدد من الاعتراضات المزيد من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى، وتعمل في الوقت الحالي على الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تسعى إلى تقليص مدة الدراسة لأقصى حد، حتى يستفيد المستحق من مبالغ الدعم التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd الجديد.

أهلية الضمان الاجتماعي الجديد الدفعة السابعة

تم إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة الخاصة بالشهر الميلادي الجاري يوم الأحد بتاريخ السادس والعشرون من شهر يونيه لعام 2022م، وأكدت الوزارة على إرسال نتائج الأهلية والاستحقاق في رسائل نصية SMS على الجوالات المسجلة في النظام الإلكتروني للمؤهلين، وقد تم الإعلان النتائج بشكل تدريجي لكافة المتقدمين والمؤهلين بالدفعات السابقة.

علما بأنه في حال تم تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور ووجدت الحالة “لم تتم دراسة الأهلية مُسبقاً” وكنت مؤهلاً بالدفعات السابقة، فهذا يعني أن الطلب خضع للدراسة مرة أخرى، حيث أكدت الموارد البشرية على إجراء دراسة الأهلية للجميع بشكل شهري.

ويتم الصرف للمستفيدين بعد استيفاء معايير الاستحقاق المعلنة، كما ظهر المبلغ المستحق بخانة الدفعات المالية، ويمكن الإطلاع عليه من خلال تسجيل الدخول منصة الدعم باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ويجب العلم أن المبلغ المستحق قد يكون أقل من الحد الأقصى للمعاش المعتمد على عدد الأفراد.

الضمان الاجتماعي المطور للزوجة 1443

يجب العلم أنه قد تم سحب الطلبات المقدمة من جانب الزوج بدون إضافة زوجته والزوجة المسجلة في الضمان المطور دون إضافة الزوج بشكل آلي، حيث من الممكن الدخول إلى حسابك في الضمان الاجتماعي المطور وتجد أن حالة الطلب “منسحب”، فهنا يجب التسجيل في الضمان المطور مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب.

ومن ثم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور مرة أخرى وإضافة كافة التابعين في الملف الموحد، إلى جانب الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري لكافة الأفراد المقيمين بذات المسكن، وعند دخول منصة الضمان الاجتماعي ووجدت رسالة تفيد بأنه قد تم إيقاف طلبكم في الضمان الاجتماعي المطور لعدم اكتمال البيانات والمعلومات وتسجيل بيانات الزوج أو الزوجة.

فهذه الرسائل لمن تم سحب طلبهم من الضمان الاجتماعي الجديد، لذلك يجب على كافة المتقدمين التأكد من إضافة كافة التابعين المقيمين في المسكن عند تقديم جديد في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وعند تعدي أي تابع من التابعين سن الثمانية عشر عام، فيجب عليه الموافقة على الارتباط كتابع لعائل الأسرة المقيم معه في ذات المسكن، ويتم قبول الارتباط كتابع وتعبئة وإكمال البيانات اللازمة عن طريق منصة الضمان الاجتماعي الجديد.

الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد أن تم الإعلان من جانب الضمان الاجتماعي تويتر عن دخول دعم حساب المواطن في عملية الاحتساب للضمان المطور، وبعد إجراء التطويرات على نظام الضمان الاجتماعي 1443، فقد تم التأكيد من جانب حساب “العناية بالعملاء” المختص بالرد على الاستفسارات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على التالي:

دعم برنامج حساب المواطن لن يدخل في الاحتساب عند حساب الدخل الشهري لأفراد الأسرة، ولكن ينبغي على المستفيد الإفصاح عن مبلغ الدعم عند استكمال معلومات الدخل.

وبناءً على ذلك، فعند حصول أسرةٍ ما على دخل شهري مجموعه 6000 ريال كراتب شهري، إلى جانب الحصول على دعم من برنامج حساب المواطن يصل إلى 1700 ريال، فهنا يتم الإفصاح عن كامل الدخل الشهري المكتسب عند تعبئة بيانات الدخل، وسوف تعتمد الوزارة 50% من هذا الراتب، كما يجب إدخال قيمة الدعم من حساب المواطن ضمن الدخل غير المكتسب، علماً بانه لن يدخل في عملية حساب الضمان المطور.

كيف أعرف إني مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يتاح أمام المتقدم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور إمكانية التعرف على نتيجة الأهلية أو معرفة هل هو مقبولاً في برنامج الضمان الاجتماعي أم لا، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الضمان عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان المطور برقم السجل وكلمة المرور.

أو تسجيل دخول المنصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بتعبئة بيانات حساب أبشر للمستفيد الرئيسي، ومن ثم الذهاب إلى برامج الدعم الخاصة بي من الطلبات، ثم اختيار برنامج الضمان الاجتماعي، وسيتم عرض كافة تفاصيل الطلب، ومن هنا يمكن التعرف على حالة الضمان الاجتماعي المطور هل صاحب الطلب مؤهل أو غير مؤهل أو لم تتم دراسة الأهلية مُسبقاً.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

تم التأكيد على أنه تتم الموافقة من أفراد الأسرة البالغين سن الثمانية عشرة عام فأكثر على إضافتهم بالملف الموحد كتابعين من خلال تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن طريق النقر على رابط الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال بيانات أبشر الشخصية، وهذا من أجل مراجعة البيانات المسجلة من جانب رب الأسرة والتأكد من صحتها، ثم الموافقة عليها.

ويعتبر هذا الأمر ضرورياً لشمول التابع بالطلب المقدم، فقد تتأخر دراسة الأهلية للأسرة بكاملها بسبب عدم قبول الفرد المُضاف بالملف الموحد على الارتباط كتابع، لذلك يجب على كافة المتقدمين التأكد من أن حالة التابعين تم التحقق منها، ولا يوجد أي تابع يظهر بجانبه تحت التدقيق، وفي حال وجود تحت التدقيق بجانب أحد التابعين، فيجب عليه قبول الارتباط كتابع والموافقة عليها من حسابه في الضمان.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق

أصدرت الموارد البشرية يوم الخميس بتاريخ 28 يوليو لعام 2022م الموافق لتاريخ 29 ذي الحجة 1443هـ نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثامنة، فمن يرغب في استعلام نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور، يمكنه ذلك الآن من خلال تسجيل الدخول إلى منصة الدعم، كما يمكن الإطلاع على المبلغ المستحق عن طريق الذهاب إلى إلى خانة الدفعات المالية.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية رسمياً عن توحيد موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث يتم صرف مستحقات المؤهلين في الأول من كل شهر ميلادي، ووفقاً لذلك، فمن المقرر إيداع معاش الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية التي تم التحقق منها بنجاح من صدر لهم “مؤهل” مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الموضح بالتالي:

صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الـ8 يوم الاثنين بتاريخ 1 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 3 محرم 1444هـ.

ويجب العلم أنه في حال صدر قرار اللجنة بعدم الأهلية، وتم تقديم اعتراض على الحالة وتغيرت حالة الاعتراض إلى “منتهية” ولم يتم تغيير حالة الأهلية، فهذا يعني أنه يتطلب تقديم مستندات من قبل المستفيد عند الاعتراض على الحالة، وتم تجاوز المدة المحددة لتقديم الوثائق “ثلاثون يوماً”، لذلك أصبحت حالة الاعتراض منتهية، لذا يجب الالتزام بالمواعيد المحددة من جانب الوزارة.