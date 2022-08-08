نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الضمان المطور 1444 رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم الضمان المطور 1444 لتعبئة بيانات الملف الموحد عن طريق النت إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال طلبات التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور المعلن عن تفعيله من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي، حيث أنشأت الوزارة منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لمن يتوفر به شروط الاستحقاق والأهلية، ومن جانبها أكدت على أن النظام المطور للضمان الاجتماعي أصبح يشتمل على فئات أكثر من البرنامج السابق، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منصة الضمان الاجتماعي الجديد للتسجيل واستعلام نتائج الأهلية والاستحقاق، بالإضافة إلى توضيح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444.

تقديم الضمان المطور 1444

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر للعام الميلادي الماضي، وذلك بعد تطوير البرنامج واستحداث عدد من الشروط والمعايير التي تختلف اختلافاً كبيراً عن الضمان الاجتماعي القديم، فلم يعد ينظر إلى سن المتقدم ولا إلى حالته الاجتماعية ولا جنسه سواء كان رجلاً أو امرأة كسبب رئيسي في الحصول على المعاش.

ولكن يعتمد بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية أو المادية للمتقدم مقارنةً بعدد أفراد أسرته، حيث يتم احتساب الدخل الشهري وفق معايير حساب الضمان الاجتماعي المطور وطريقته الجديدة، ومن ثم يتم مقارنة مجموع إجمالي الدخل الشهري المحتسب بالحد المانع للضمان الاجتماعي المعلن عنه من جانب الوزارة، وقد تم نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة المختصة باستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

إلى جانب متابعة حالة الطلب المقدم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444، كما يمكن من خلال موقع الضمان الجديد إصدار مشهد من الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الحكومية الطالبة له، وقد أكدت الوزارة على أن كافة الطلبات التي تتعلق ببرنامج دعم الضمان الاجتماعي يجب تقديمها عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية فقط.

رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444

نقلت الموارد البشرية كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان المطور أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وقد أقفت استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر موقع الضمان الاجتماعي القديم، فمن يرغب في تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور أو الإطلاع على حالة الطلب بالسجل المدني وكلمة المرور، فيمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول منصة الدعم عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمستحقين من الأفراد والأسر.

للتسجيل في النظام:https://t.co/XFimPe4LHa pic.twitter.com/OpsjH6Y6q9 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 20, 2021

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

بعد إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشروط الجديدة، فقد أصبح بإمكان فئات جديدة الالتحاق ببرنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد وفرت الوزارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو منصة الضمان الاجتماعي المطور لاستقبال طلبات التقديم على ضمان اجتماعي جديد لمن لم يتجاوز الحد المانع للضمان وفق الطريقة الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية. الضغط على تسجيل جديد لإنشاء حساب مستخدم جديد في المنصة. تعبئة رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاد المتقدم بالهجري، ورقم الجوال، وكلمة المرور. الإقرار بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل. إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة من النظام في رسالة sms على الجوال المسجل، ثم توثيق. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور. تعبئة بيانات الملف الموحد (المعلومات الشخصية – السكن – الدخل – التعليم – الترخيص – الممتلكات – التابعين)، ثم تأكيد المعلومات. تعبئة بيانات المسكن أو تكوين المنزل بشكل دقيق سواء منزل مملوك أو مستأجر. اختيار البرنامج المتقدم عليه وهو “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم تقديم.

يتبع.. طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

في صفحة المعلومات الشخصية ستجد في أسفلها ثلاث أسئلة يجب الإجابة عليهم بشكل كامل، حيث يُسأل المتقدم عن الحالة الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة أم لا، وبعد ذلك يُطلب تعبئة رقم الحساب المصرفي الآيبان، ويجب تعبئة هذه الخانة لأنه من المقرر في حال القبول في الضمان الاجتماعي أن يتم نزول الضمان في هذا الحساب بشكل تلقائي.

وسيتم مراجعة الطلب المقدم للحصول على معاش الضمان ضمن برنامج الضمان الاجتماعي المطور من قبل المختصين لمعرفة أهلية الاستحقاق، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة تقديم الضمان المطور 1444 عبر منصة الضمان الإلكترونية، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم الإعلان من جانب الوزارة عن تعديل شروط الضمان الاجتماعي وتطويرها لكي تتناسب مع البرنامج الجديد، فلم يعد الضمان يعتمد على حالة المتقدم الاجتماعية أو سنه أو غيره من الحالات الأخرى، ولكنه فقط أصبح يعتمد على الحالة المادية أو الاقتصادية للأسرة أو الفرد المستقل، لذلك أرفقنا شروط الضمان الاجتماعي لمعرفة ما يجب توفره بالمتقدم حتى يتم القبول في البرنامج من خلال التالي:

الإقامة الدائمة بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن أن تكون جنسية المتقدم “سعودي” باستثناء كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

الدخل الشهري المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة يجب أن يكون أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو (1100 ريال للعائل – 550 ريال للتابع).

استيفاء متطلبات الصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة.

ألا يكون مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

عدم امتلاك ثروات أو أصول عالية القيمة.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1444؟

في ظل زيادة البحث عن أفضل طريقة للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للالتحاق ببرنامج الضمان المطور أو الطريقة الصحيحة لتسجيل ضمان اجتماعي جديد لمواطن مستحق وفق الشروط الجديدة، فقد قمنا بتوفير طريقة تقديم الضمان المطور أو الخطوات الصحيحة لتعبئة ملف الضمان الموحد، علماً بأنه في حال وجود حساب على المنصة الإلكترونية، فيتم تسجيل الدخول مباشرةً دون تسجيل جديد أو إنشاء حساب جديد.

ويجب الحرص على الضغط على خيار “حفظ والتالي” بعد الانتهاء من تعبئة كل خانة من خانات الملف الموحد البالغ عددهم تسع خانات، حتى يتم حفظ المعلومات المسجلة من جانبك، كما يجب الالتزام بشروط تعيين كلمة المرور، ومن يرغب في معرفة موعد نزول أول دفعة للضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد، أو الحصول على رابط إصدار مشهد الضمان الاجتماعي للجامعات، يمكنه ذلك الآن.

كما يجب العلم أنه بعد تسجيل الدخول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور ستجد تنبيهاً من النظام بأن البيانات المعروضة قد تم توفيرها من قبل الجهات المعنية والمختصة، ويجب على المتقدم تعبئة البيانات والمعلومات الناقصة، وإدخال بيانات الدخل الخاصة به، وسيتم التحقق من مصادر الدخل لاحقاً من قبل الوزارة، ويمكن التعرف على طريقة تقديم الضمان المطور من خلال النقاط والفيديو المرفق أعلاه.

كيفية تسجيل الدخل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب على المتقدم عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أن يستكمل بيانات الدخل التي تعتبر أنها هي “المبالغ النقدية التي تم الحصول عليها من قبل المواطن المستقل أو أفراد الأسرة خلال العام الذي يسبق تقديم طلب المعاش الضماني من رواتب أو عوائد تجارية أو غيرها”.

وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أنه يجب إكمال كافة البيانات التي تتعلق بالدخل الشهري للمتقدم وكافة أفراد أسرته، حيث يتم تعبئة دخل العائل والزوجة والابن والابنة في حال وجد، وهذا يعني أن يتم إدخال إجمالي الدخل الشهري المكتسب لكافة أفراد الأسرة عند تعبئة الملف وفق طريقة التسجيل الموضحة، وسيتم اعتماد نصف الراتب أو الدخل الشهري فقط من جانب الوزارة.

ويجب العلم أن رسالة تم التسجيل بنجاح تعني إنشاء مستخدم جديد فقط يمكن من خلاله تقديم الضمان المطور ولا تعني اكتمال التسجيل، وعلى كل تابع تجاوز عمره الثمانية عشر عاماً أن يقوم بالتقديم بعد تسجيل رب الأسرة أو ولي الأمر، ومن ثم قبول الإضافة من جانبه لاكتمال التسجيل، كما يجب انتظار رقم التحقق حتى وإن انتهى الوقت المحدد، فلا تطلب رمز جديد وانتظر حتى وصوله برسالة نصية، ثم أدخل الرمز حتى بعد انتهاء الوقت، وسيتم قبوله من قبل النظام.

أنواع الدخل في الضمان الاجتماعي الجديد

أوضحت الوزارة أنواع الدخل الواجب الكشف عنها عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور، حيث تتمثل في الدخل الشهري للمستفيد وهي الأجور المالية والعينية وتشتمل على الأجور الإضافية والبدلات والمكافآت، والدعم الحكومي أي المساعدات المالية أو العينية من البرامج الحكومية، والمشاريع الخاصة وهي المشاريع داخل المنشآت التجارية والصناعية والزراعية والخدمية.

والأعمال الحرة وهي الأعمال التي ليس لها مكان ثابت مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة، والعقارات والأصول وهو الدخل من إيجارات الممتلكات العقارية من مبان وأراضي غير زراعية، والحوالات الدائمة وهي المساعدات من الأفراد والأقارب والنفقة الشرعية وسجل الزكاة.

ويجب العلم أن الوزارة تقوم باحتساب نسبة خمسون بالمائة من الدخل المكتسب فقط، حيث تعتمد نصف الراتب الشهري أو العائد من نشاط تجاري فقط، ففي حال حصول المتقدم على راتب شهري من قطاع خاص أو قطاع عام يبلغ 4000 ريال، فهنا يتم احتساب 2000 ريال فقط، أما الدخل الشهري الغير مكتسب، فيتم احتسابه بشكل كامل دون خصم أي نسبة، ولا يتم احتساب إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والمبالغ المقدمة لمستفيدي البرامج المساندة.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين

أتاحت منصة الضمان الاجتماعي المطور إمكانية التقديم على نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين الحاليين ممن يحصلون على دعم معاش الضمان الاجتماعي القديم، وقد منحتهم الوزارة مدة زمنية يجب خلالها التقديم في الضمان الاجتماعي، حيث أوضحت أن لهم الحق في التسجيل وتعبئة الملف الموحد على مدار ستة أشهر بدأت منذ سريان النظام الجديد بمنتصف شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقد أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أبريل الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر رمضان 1443هـ عن تمديد فترة التقديم على الضمان المطور ليصبح موعد انتهاء تقديم الضمان المطور للمستفيدين الحاليين هو يوم الأحد بتاريخ 5 ربيع الثاني 1444هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2022م.

وقد تم التأكيد على عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم إلى المطور، وذلك لوجود بيانات لم تكن موجودة بالنظام القديم، حيث يختلف نظام الضمان الاجتماعي المطور عن سابقه في العديد من الأمور مثل شروط الاستحقاق ومعاييره وغيرهم، ولذلك يجب على كافة المسجلين الضمان القديم ضرورة التسجيل في النظام المطور خلال الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة من خلال منصة الدعم.

إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي بأمر ملكي

تم الإعلان من قبل وكالة واس الأخبار الملكية يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2022م عن صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبد العزيز آل سعودي -حفظه الله- بإيداع معونة شهر رمضان أو المكرمة الملكية 144، وقد بلغ إجمالي مكرمة الضمان الاجتماعي الموجه بصرفها ما يزيد عن 2 مليار ريال سعودي لكافة مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقد تم الإيضاح من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور هل يحصلون على مبلغ المكرمة الملكية أم لا؟ حيث أكدت على حصول من صدر لهم قرار الأهلية “مؤهل” بالدفعة الخامسة الصادرة منذ أيام قليلة، ويجب العلم أنه في حال عدم نزول المستحقات أو كانت المبالغ معلقة، فيرجى التأكد من أن رقم الآيبان تم التحقق منه بنجاح، لأن الضمان الاجتماعي المطور يتم تعليقه في حال وجود مشكلة في رقم الحساب البنكي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة

هل ينظر برنامج الضمان الاجتماعي المطور للمرأة المطلقة أو الأرملة التي لديها ابن أو أكثر كالمرأة المطلقة التي ليس لديها أبناء؟ هنا يجب العلم أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد فرق عند احتساب الاستحقاق كأسرة مستقلة أو تابع لعائل الأسرة بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والتي ليس لديها أبناء، فإحداهما تحتسب أسرة مستقلة والأخرى تحتسب تابع لرب الأسرة.

حيث أوضح الضمان الاجتماعي الجديد أن المطلقة التي لديها ابن أو أكثر يعتبرها النظام “أسرة مستقلة” حتى وإن كانت تقيم في مسكن والدها أو غيره، ولا يشترط استقلالها في المسكن حتى تحتسب أسرة مستقلة، فعند التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يجب عليها أن تقوم بإضافة التابعين المقيمين معها في المسكن من خلال تعبئة الملف الموحد “بيانات التابعين”.

كما يجب عليها الإفصاح عن الدخل الشهري لها ولتابعيها في حال وجد، وفي حال كانت تحصل على نفقة أبوية من الوالد لأبنائها فيجب عليها أيضاً الإفصاح عنه، وهنا يتم احتساب الدخل الشهري ضمن المساعدات المنتظمة، حيث يمكنها اختيار نوع الدعم أثناء تعبئة الملف الموحد “مساعدة منتظمة”، وسيتم دراسة الأهلية والاستحقاق لها ولتابعيها لمعرفة هل تنطبق عليها معايير الاستحقاق أم لا.

أما المطلقة التي ليس لديها أبناء فينظر لها نظام الضمان الاجتماعي المطور على أنها تابع لولي الأمر أو لعائل الأسرة التي تقيم معه، وتقوم الجهة المختصة بدراسة استحقاقها ضمن الأسرة التي تعيش معها وفق معايير الاستحقاق لمعرفة هل تستحق الحصول على الدعم من عدمه فور إعلان نتائج الأهلية والقبول، ويتاح تقديم الضمان المطور لها كفرد مستقل عند اثبات استقلالية السكن بعقد إيجار نشط على منصة إيجار.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية دفعة مايو من الضمان الاجتماعي المطور يوم الاثنين بتاريخ 23 مايو 2022م الموافق 22 شوال 1443هـ، وبذلك فقد أصبح بإمكان المتقدمين الجدد والمتأهلين بالدفعات السابقة الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بهم لمعرفة هل هم مؤهلين أم غير مؤهلين أو لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة الدعم، ثم النقر على “الطلبات”.

كما أوضحت المبلغ المستحق للمستفيد الرئيسي وأسرته بخانة الدفعات المالية، حيث ظهرت قيمة معاش الضمان الاجتماعي الجديد الدفعة السادسة بخانة الدفعات المالية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمن يرغب في الإطلاع عليها، وهنا يجب العلم أن المبلغ الظاهر بالموقع الإلكتروني هو المبلغ المستحق لمقدم الطلب وأسرته بناءً على حالتهم الاقتصادية، وليس الحد الأعلى لقيمة المعاش.

حيث أوضحت الوزارة الحد الأقصى لقيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث من الممكن أن يجد المستفيد المبلغ الظاهر في الدفعات المالية أقل من المقرر عليه، وفي حال حدوث ذلك يجب الرجوع إلى تفاصيل الطلب والتأكد من إضافة كافة التابعين المشمولين بالطلب، وعند وجودهم قد اشتمالهم بالطلب المقدم، فيجب العلم أن هذا المبلغ هو المستحق وفقاً لحالة الأسرة الاقتصادية بعد أن تمت دراسة الحالة من جانب اللجنة.

تقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتاح تقديم الضمان المطور أمام كافة المواطنين ممن يرغبون في الانضمام إلى برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، وبعد انتهاء التسجيل وتعبئة الملف الموحد، تتم دراسة الطلب من جانب اللجنة المختصة للتعرف على أهلية المتقدم واستحقاقه للدعم، وفي حال كان القرار مؤهل، يتم الصرف للمستفيد بناءً على توافر معايير الاستحقاق، وفي حال صدر القرار بالرفض، فيتاح تقديم اعتراض على الأهلية.

وقد أصدرت الوزارة نتائج أهلية الدورة الثامنة من برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد اعتباراً من يوم الخميس الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، واستمرت في إعلان النتائج تدريجياً للمتقدمين ومستفيدي الدفعات السابقة، فمن يريد التعرف على نتيجة الاستحقاق وفق المعايير الجديدة، فيمكنه ذلك من خلال منصة الضمان المطور.

كما أودعت مستحقات المؤهلين في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بتاريخ 1 أغسطس 2022م الموافق لتاريخ 3 محرم 1444هـ، وأكدت الوزارة على توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين من البرنامج المطور والقديم، حيث سيتم صرف الدفعات المقبلة في الأول من كل شهر ميلادي.