نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ موقع قياس هيئة تقويم التعليم.. خطوات إصدار رخصة معلم qiyas.sa ببساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث تم الإعلان عن موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ لتبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 بعد أيام قليلة مع انتهاء اختبارات الرخصة المهنية والتي بدأت خلال الفترة الماضية، وقد خصصت الهيئة رابط نتائج الرخصة المهنية والذي سنرفقه لكم أدناه، ويود الجميع الآن ممن أتموا عمليات التسجيل في الاختبارات والانتهاء من أداء الاختبارات عن رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ ، وذلك من أجل الحصول على الرخصة المهنية والبدء في مزاولة وظيفة التعليم في المملكة العربية السعودية.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، وقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب. أن عدد من تقدموا لاختبارات الرخصة المهنية قد تجاوز أكثر من 35 ألف متقدم ومتقدمة موضحة أن التسجيل في اختبار الرخصة المهنية انتهى منذ الفترة الأخيرة، وسوف نستعرض عليكم أدناه رابط نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.

وفي ذات الصدد، أوضحت قناة الإخبارية السعودية أن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ سيتم إعلانها للاختبار الأول لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة السعودية، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي تم إعلانه الفترة الماضية عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب على الإنترنت بخصوص مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين

ويتكون اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين 38​​ تخصّصًا.، وفيما يخص المعايير والمسارات المهنية للمعلمين فهي كل ما يجب على شاغلي الوظائف التعليمية معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة.​​

وجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب أوضحت سابقاً أن الهدف من اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات هو الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع كفاءة وجودة التعليم بالمملكة السعودية، مُشيرة أن تلك الرخص المهنية تكون بمثابة وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

للاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ يكون من خلال دخول عبر رابط موقع قياس، ثم كتابة السجل المدني و الرقم السري، ومن ثم اختيار أيقونة النتائج ثم اختيار نوع الاختبار معلمين، هذا وسنتابع معكم المزيد فيما يخص إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية.

يشهد موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب إقبال من المعلمين والمعلمات اليوم الأحد بغرض الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ، نود أن نُذكركم متابعينا الكرام أن الرابط المرفق أعلاه سيتم تفعيله بشكل تلقائي في الوقت المحدد من وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لإتاحة سهولة عملية الدخول والاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.

موقع نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

ونود أن ننوه على حضراتكم أنه في حالة عدم فتح رابط نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين يُمكنكم الاتصال عبر الرقم الموحد (920033555)، والاستفسار عن النتيجة، ومعرفة طريقة إصدار الرخصة المهنية للمعلمين وكانت هيئة تقويم التعليم، أكدت أنها ستعمل على تزويد جميع الجهات بإصدار نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني، وأكدت أنه لا يشترط تقديم نتيجة الاختبار في شهادة ورقية لتلك الجهات، ونود أن نذكركم أنه في حالة عدم فتح رابط نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين

تحديث: يشهد موقع قياس هيئة تقويم التعليم والتدريب إقبال كبير وشديد من قِبل الزوار، مما أدى إلى حدوث عدم فتح رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين، وقد يُسبب ذلك أيضاً عدم فتح الرابط لبعض من الوقت دقائق معدودة لذلك نود أن نُطالعكم أن رابط موقع نتائج الرخصة المهنية يعمل حسبما أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث يُمكنكم معرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسجل المدني.

نتائج الرخصة المهنية

تحديث جديد: تتوالى عبر تعليقات موقعنا الكثير من التساؤلات حول عدم إمكانية فتح رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بعدما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنها ستعلن صباح اليوم الأحد عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ، وذلك من خلال تفعيل رابط موقع قياس للاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية ١٤٤٤ ، مما أدى إلى حالة من الاستياء الكبيرة بين الكثير من الراغبين في الحصول على إصدار رخصة معلم ممارس ومتقدم وخبير، ولكن قد وضعت هيئة تقويم التعليم حل أخر لهذه المشكلة وهو ما قُمنا بذكره أعلاه أنه يُمكنكم الاتصال عبر الرقم الموحد 920033555، وطرح أي استفسار أو تساؤلات فيما يخص ذات الشأن، بالإضافة أنه يُمكنكم معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

تحديث ومتابعة مستمرة- اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021: بدأت اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين أمس السبت الموافق 13 نوفمبر 2021 ، علماً أن اختبار الرخصة المهنية يستمر لمدة ثلاثة أيام من تاريخه ، وقالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 ، بعد انتهاء عمليات التصحيح من خلال المصحح الآلي ومن ثم مرحلة المراجعة وتصحيح في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويعدها سيتمكن الجميع من الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية ١٤٤٤ ، وذلك من خلال الدخول على نظام الرخصة المهنية للمعلمين.

إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

ما زالت عمليات البحث تتزايد من قبل جميع المعلمين والمعلمات ممن أدوا اختبار الرخصة المهنية رغبة في الوصول إلى رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 ، وقد انتهت يوم الإثنين المنقضي الموافق 15 نوفمبر 2021 اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وتجري حاليا عمليات الفرز والمراجعة لكافة الإجابات الخاصة باختبار الرخصة المهنية ، وذلك من أجل الاستعداد والتمهيد لإعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.

يشهد موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب إقبال كبير من قبل جميع الراغبين في الحصول على نتائج اختبار الرخصة المهنية 1444 ، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444 خلال الفترة الحالية ، وقد وضعنا لكم بعاليه الرابط الخاص بالدخول والاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية ١٤٤٤ ، والذي يتطلب الدخول عبر النظام ، وكانت اختبارات الرخصة المهنية قد انتهت في نوفمبر الماضي وبدأت عمليات المراجعة والتدقيق تمهيداً للإعلان عن النتيجة.

والجدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أوضحت شروط الرخصة المهنية للمعلمين 2022 ، والتي تضمنت أربعة شروط مهمه يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات. وهي كالتالي:

يُشترط الحصول على مؤهل مناسب للعمل في وزارة التعليم، خاص بالمادة التي يتم تدريسها. كما يُشترط استيفاء سنوات الخبرة الضرورية لمستويات الرخصة المهنية للحصول عليها. كما يُشترط اجتياز الاختبارات المهنية مثل الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي في مادة التدريس. كما يُشترط مرور سنة على الأقل قبل التدريب بعد تقديم الطلب وعند إعلان النتيجة الأحدث لاختبارات الرخصة المهنية.