نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول جامعة الحدود الشمالية 1444 للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات عن رابط نتائج قبول جامعة الحدود الشمالية للعام الدراسي الجديد على محرك البحث “جوجل”، وقد أعلنت عمادة التسجيل والقبول بجامعة الحدود الشمالية عن ظهور نتائج الترشيح للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة، ومن الجدير بالذكر أن معظم جامعات المملكة العربية السعودية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن نتائج الترشيح للدفعات الأولى من الطلاب المقبولين للدراسة بالعام الجامعي الجديد، ويجب على الطلاب المقبولين بجامعة الحدود الشمالية والذين قد تم ترشيحهم للدراسية ببرنامجي الدبلوم والبكالوريوس بها تأكيد القبول خلال ال 48 ساعة القادمة وعدم التأخير عن ذلك حتى يتم تأكيد حجز المقعد الشاغر لهم، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتائج الترشيح لجامعة الحدود الشمالية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن نتائج قبول جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، فتابعونا.

نتائج قبول جامعة الحدود الشمالية

أتاحت جامعة الحدود الشمالية خدمة الإستعلام عن نتيجة الترشيح للطلاب إلكترونياً في إطار حرص وزارة التعليم العالي السعودية على تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم كافة الخدمات الطلابية للتسهيل على الطلاب وتوفير وقتهم طبقاًَ لرؤية السعودية 2030م، وكل ما يتطلبه الأمر منكم هو الضغط على رابط الإستعلام عن نتائج الترشيح ليتم نقلكم إلى صفحة الإستعلام الخاصة بالموقع الإلكتروني للجامعة.

بوابة القبول الموحد

تحرص الجامعات السعودية على تقديم كافة الخدمات إلى الطلاب بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم بدلاً من الإضطرار إلى الذهاب إلى مقر الجامعة في إطار خطة وزارة التعليم العالي بالإعتماد على المعاملات الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية، وقد وضحنا لكم أعلى المقال كيفية الإستعلام عن النتيجة إلكترونياً.

نتمنى النجاح والتفوق لكل أبنائنا الطلاب وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن كتبنا لكم كافة التفاصيل عن هذا الموضوع الهام، نرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم وبه كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحثون عنها، ولأي استفسار أو سؤال فقط عليكم ترك أسئلتكم عبر التعليقات بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً