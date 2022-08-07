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عمر شويل - جدة كم حساب المواطن للزوجة 1444 .. يتساءل المواطنين عن ما هو قيمة حساب الزوجة في حساب المواطن 1444 حيث يقدم برنامج حساب المواطن الدعم المادي لكل المواطنين وذلك للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا في المملكة العربية السعودية وظل في ظل شروط معينة تنطبق على هؤلاء الأفراد من أجل منحهم الدعم المادي وفقًا لوزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية السعودية ومؤخرًا أتاحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية للمرأة المتزوجة أو الزوجة التقديم والتسجيل في برنامج حساب المواطن من أجل منحها الدعم المادي اللازم لها ولأسرتها من أجل مساعدتها في شتى مجالات الحياة المادية والمعنوية إلا أن ذلك وفق شروط معينة ويستفسر العديد منهم عن قيمة الدعم المقدم لها .

كم حساب المواطن للزوجة 1444

ووفق الحسابات الجديدة التي نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

فإن المبلغ الخاص بحساب الزوجة يصل إلى 360 ريال سعودي تقريبًا فهي فرد من أفراد الأسرة.

ويجب سداد مستحقاتها من خلال برنامج حساب الجنسية ما لم تكون الزوجة تحصل على راتب شهري ثابت .

بالإضافة إلى راتب زوجها ولا يحق لها سحب أي مبلغ من نظام المواطنين وفق الآليات الجديدة.

وإنما يحق لها الإعالة إذا كان الدخل أقل من 200 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في حساب المواطنة للمرأة المتزوجة 1444

كيفية التسجيل في حساب المواطن للمرأة المتزوجة كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت .

والضغط على كلمة تسجيل جديد وبعدها تقوم بإدخال البيانات المطلوبة أمامك وبعدها سجل رقم الهاتف.

وبعدها تقوم بكتابة الرقم الخاص بالسجل الوطني وبعدها مكان العمل الخاص بالمرأة .

والضغط فوق الشروط وقراءتها والموافقة عليها وإرفاق كافة البيانات والمستندات المطلوبة وبعد أن تنتهي من التحميل تضغط تسجيل.

كم مبلغ حساب المواطن والتابع

الأفراد المعالون في الأسرة والذين تزيد أعمارهم على 18 سنة لديهم إعالة شهرية قيمتها 360 ريال سعودي ويتم دعم الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة بـ 206 ريال سعودي طالما ما زالوا داخل الأٍسرة