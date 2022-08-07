نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إزالة حي ام السلم والكيلو 14 الشمالي وتعديل مواعيد الازالة حي العدل والفضل والمتنزهات وقويزة في المقال التالي

موعد إزالة حي ام السلم والكيلو 14 الشمالي وتعديل مواعيد الازالة حي العدل والفضل والمتنزهات وقويزة تلك الاحياء التي صدر لها قرار إزالة فى جدة وتم الانتهاء من غالبية الاحياء التي صدر لها قرارات الهدم فى جدة ويتبقى تلك الاحياء حيث تم اصدار تعديلات على مواعيد الازالة فى احياء ام السلم والكيلو 14 الشمالي وكذلك تعديل موعد إزالة حي العدل والفضل وحي المتنزهات وحي قويزة وسيتم اشعار السكان بمواعيد الاخلاء فى احياء جدة العشوائية قبل الشروع فى فصل الخدمات من مياه وكهرباء ثم البدء فى عمليات الازالة فى احياء جدة العشوائية. مواعيد الازالة فى احياء جدة العشوائية 1444 أولا موعد الازالة فى حي ام السلم وكيلو 14 الشمالي حيث سيتم اشعار سكان ذلك الحي بالإخلاء فى السابع عشر من سبتمبر ثم يتم فصل الخدمات من كهرباء ومياه عن الحي يوم الأول من أكتوبر ليتثنى للأمانة فى جدة بدء الهدم فعليا فى حي ام السلم وكيلو 14 يوم الخامس عشر من أكتوبر ومقرر موعد الانتهاء من إزالة حي ام السلم وكيلو 14 يوم التاسع والعشرين من يناير 2023.

ثانيا موعد الازالة فى العدل والفضل وفق جدول الازالة فى احياء جدة سيتم اشعار سكان المنطقة بالإخلاء فى الرابع عشر من أغسطس وسيتم البدء فى فصل الخدمات عن الحي فى السابع والعشرين من أغسطس وسيكون موعد الهدم فى حي الفضل والعدل فى الرابع من سبتمبر وموعد الانتهاء من إزالة حي الفضل وحي العدل فى الثاني والعشرين من أكتوبر 2022 وسيتم الانتهاء من رفع الأنقاض فى الثاني والعشرين من يناير 2022. تعديل موعد إزالة حي قويزة فى جدة ثالثا موعد إزالة حي قويزة حيث يتم اشعار السكان فى الرابع عشر من أغسطس ثم يتم فصل الخدمات عن الحي فى الرابع من سبتمبر وتنتهي عمليات الازالة فى حي قويزة فى الرابع عشر من سبتمبر كذلك موعد رفع الأنقاض عن الحي فى الرابع عشر من سبتمبر 2022. موعد إزالة حي ام السلم والكيلو 14 الشمالي رابعا موعد إزالة حي المنتزهات حيث موعد اشعار السكان بالإخلاء فى تاريخ الثالث والعشرين من يوليو ايضا موعد فصل الخدمات سيكون بتاريخ السادس من أغسطس ليتم عمليات الازالة فى حي المتنزهات فى الثاني والعشرين من أغسطس وموعد انتهاء الازالة فى حي المنتزهات فى الثاني عشر من سبتمبر وموعد رفع الأنقاض من حي المنتزهات سيكون يوم الثاني عشر من ديسمبر 2022. عمر شويل - جدة موعد إزالة حي ام السلم والكيلو 14 الشمالي وتعديل مواعيد الازالة حي العدل والفضل والمتنزهات وقويزة - ثقفني

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