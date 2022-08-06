نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تأشيرة مضيف السعودية 2022 عبر أبشر وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة مضيف تحتل أهمية كبيرة في هذه الفترات في السعودية؛ نظرًا لما تقدمه لحاملها من مميزات كثيرة؛ أهمها حرية التحرك داخل البلاد لمدة ثلاث أشهر، حيث سمحت وزارة الداخلية في بعض الفترات إمكانية التقديم على تأشيرة مضيف 2022 عن طريق خِدْمَات الجوازات في أبشر، وبناءًا عليه يسمح له باستقدام الأهل من الدرجة الأولى ومن يرغبون على كفالتهم الشخصية، لمدة 90 يوم، وفيما يلي سنتعرف إلى تفاصيل أكثر حول تفعيل تأشيرة مضيف، وشروط الحصول عليها.

استخراج تأشيرة مضيف السعودية

أعلنت وزارة الداخلية المدّة الماضية عن استخراج تأشيرة مضيف السعودية للمواطن والمقيم، وأشارت إلى أن رسوم تأشيرة عمرة مضيف 2022 تقدر بحوالي 500 ريال سعودي للفرد، كما أكدت على أنه متاح للفرد تكرار الحصول على التأشيرة لمدة ثلاث مرات في السنة الواحدة، وذلك بواسطة منصة أبشر، حيث يسجل المستخدم دخول منصة أبشر، ثم ينتقل إلى تبويب خدماتي، ومنها خِدْمَات الجوازات، ثم يضغط على تأشيرة مضيف من الخِدْمَات المتاحة، ثم يسجل بيانات المضيف

وزارة الداخلية تأشيرة مضيف

سمحت وزارة الداخلية السعودية استخراج تأشيرة مضيف في منصة أبشر، حيث يستقدم المقيم الأهل من الدرجة الأولى على الإقامة، وللمواطن يستقدم من يشاء على السجل المدني، وأكدت على أنها تعطي صلاحيات عدّة لحاملها، نذكر منها:

حرية الحركة والتنقل داخل المملكة العربية السعودية.

إمكانية تجديد تأشيرة مضيف لمدة ثلاث مرات في العام الواحد.

استضافة من ثلاث إلى خمس أشخاص معتمرين لذلك.

تصل مدة الاستضافة حتى 90 يوم.

حضور الفعاليات السياحية لذلك.

تصل رسوم تأشيرة مضيف 2022 حوال 500 ريال للواحد.

هل تم تفعيل تأشيرة مضيف

تسائل البعض حول إمكانية استخراج تأشيرة مضيف السعودية من أبشر، وهل تم تفعيلها بعد أعلنت وزارة الداخلية عن توقفها لمدة من الوقت، ولكن ردت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن تأشيرة عمرة مضيف 2022 تم إلغائها فعلًا، ولا يوجد أي مستجدات بشأنها في الوقت الحالي، وفي حالة صدور قرارات جديدة في هذا الشأن سيتم الإعلان رسميًا عبر المنصات الرسمية للوزارة.

تجد الإشارة إلى أن الحكومة السُّعُودية فعلت خدمة التأشيرات السياحية للأشخاص الذين تجاوزا سن 18 عام، حيث يحصل عليها بواسطة المنصة أو عند الوصول إلى المملكة، بتكلفة 440 ريال، ولكن إذا كان العمر أقل من 18 عام يشترط أن يكون مع الوالد، لذلك تتميز التأشيرة السياحية بأنها سارية لمدة عام يحصل فيها على إقامة داخل المملكة لمدة ثلاث أشهر من تاريخ الإصدار.