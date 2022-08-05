نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وشروط الاستعلام عن البلاغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة والذي قامت بأصدراه السلطات في المملكة للحد من المخالفات التي يقوم بها الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية، وقد سهلت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية إمكانية الاستعلام عن بلاغ هروب رقم الإقامة عبر الإنترنت بعد تقديم العديد من الشكاوى بسبب وجود هروب من المملكة السعودية وبالتالي قامت السلطات بوضع حل لهذا الأمر وسهلت إمكانية الاستعلام عن وافد هارب من خلال استخدام رقم الإقامة، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة، كما ان السلطات السعودية والمتمثلة في وزارة العمل بتوضيح كيفية وخطوات إلغاء بلاغ هروب وافد لان في بعض الأحيان تكون بعض البلاغات غير صحيحه وكيدية.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من ابشر



خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية التي يوجد فيها العديد من الخدمات الهامة التي يستفيد بها الجميع وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة،

تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع أبشر الجوازات.

ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

سوف تظهر أمامك قائمة الاستعلامات تضغط على خدمة الجوازات.

تقوم بتحديد خدمات الجوازات المتاحة حاليا.

يتم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتبدأ بكتابة البيانات التي تتعلق برقم الإقامة والرمز المرئي.

والضغط على كلمة عرض وبعد ذلك سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالإقامة.

استعلام عن بلاغ هروب عبر موقع وزارة العمل



ويتم ذلك في إطار ما تسعى إليه حكومة المملكة العربية السعودية من إحكام الرقابة على سوق العمل ومكافحة المخالفات التي يقوم بها المقيم أو الوافد للنظم والقوانين واللوائح، وقد وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط ما إن توفرت يحق للمنشآت تقديم بلاغ تغيب أو هروب خلال ثلاثون يوم من تاريخ انتهاء إقامة العامل، وبذلك يتم وقف احتساب الوافد من التوطين بالسعودية، وتتم طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد والبشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار خدمة الاستعلام عن وافد. سوف تظهر أمامك خانة فارغة تقوم بكتابة رقم الإقامة. تقوم بالضغط على كلمة بحث وفي خلال ثواني سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالوافد الهارب.

شروط الاستعلام عن بلاغ هروب

يمكن الاستعلام عن بلاغ هروب بعد توافر الشروط التي تم تحديدها من قبل المديرية العامة للجوازات وتشمل الآتي:

يجب أن لا يكون حصل هذا العامل على تأشيرة خروج نهائي.

يتم تقديم البلاغ مرة واحدة فقط لنفس هذا العامل.

ينبغي أن تكون الهوية الخاصة بهذا الشخص سارية المفعول لكي تتمكن من الاستعلام عن بلاغ هروب.

يتم إلغاء البلاغ بالتغيب بعد 15 يوم من تقديمه.

شروط تقديم بلاغ هروب عبر وزارة العمل

وسبق وان تحثنا في مقال سابق عن شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة والتي تم اعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتي تكون اهم بنودها كما يلي: