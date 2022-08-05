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كم راتب العمل الحر 1444 في السعودية ، الكثير من المواطنين اصبحوا يبحثون عن كيفية الحصول على راتب العمل الحر وما هي الشروط التي قامت بوضعها الحكومة في المملكة العربية السعودية وأهم ما يخص ويتعلق بالراتب اليومي أو الشهري الذي يحصل عليه العامل، واليوم سوف نتعرف إلى الكثير من المعلومات الهامة عنه عن طريق موقع ثقفني.
كم راتب العمل الحر
تقدم وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية مبادرة من اهم المبادرات التي يحتاج إليها الكثير من الفئات المستهدفة المستحقة لها بالسعودية وتهدف هذه المبادرة إلى الوقوف بجانب أبناء المملكة برفع مستوى العمل في هذا المجال وتقدم الكثير من فرص العمل لكل الشباب المتعطلين عن العمل ولا يوجد لهم أي مصدر رزق يعينهم على صعوبات الحياة المعيشية والمادية لهم.
ومن هنا تقوم الجهة المسؤولة بتقديم خدمات وثيقة العمل الحر بمنح كل من يحمل هذه الوثيقة مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف 3000 ريال سعودي في الشهر وذلك من خلال خدمة العمل الحر في الكثير من برامج العمل الكثيرة والمختلفة التي تقدمها لهم وزارة الموارد البشرية من هذه المبادرة.
خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر
- يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالعمل الحر وزارة الموارد البشرية.
- اختيار صفحة العمل الحر والدخول عليها.
- اختيار أيقونة إصدار وثيقتك من أسفل الصفحة الموجودة أمام الشخص على الشاشة أمامه.
- على الشخص اختيار أيقونة إنشاء حساب جديد والضغط عليها.
- إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به.
- إدخال كلمة المرور الخاصة به.
- من خلال تسجيل كلمة المرور يتم الدخول المباشر على الحساب والذي لا بد وأن يكون مكون من ثمانية أرقام.
شروط الحصول على وثيقة العمل الحر
من اهم الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية هي خدمة الحصول على وثيقة العمل الحر حيث تم تحديد عددا من الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليها وفي ذلك السياق قامت حكومة المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من الشروط لكل من يريد الحصول على هذه الوثيقة بأن تكون متوفرة فيه جميع الشروط التي تم وضعها لذلك، ومن تلك الشروط المطلوبة ما يلي:
- يتم حصول المستفيد على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف 3000 ريال سعودي مدة لا تزيد عن شهرين متتاليين.
- أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.
- يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة طوال مدّة الحصول عليها
- على الشخص الذي يريد الحصول على هذه الوثيقة القيام باستخراجها من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة العمل الحر.
- أن يكون المتقدم بالطلب قد بلغ من العمر ثمانية عشر 18 عاماً كامله.
- ألا يتعدى عمره عن ستون 60 عاما.
- لا يحق لمن يشغل أي وظيفة في القطاعين العام والخاص الحصول على هذه الوثيقة.
- أن تكون وثيقة العمل الحر الحاصل عليها سارية المفعول.
- أن يكون حاصل على أي مهنة حرة (عمل حر) خاصه به.
- أن يقبل بأي من الأعمال المقدمة من برامج العمل التي يقدمها برنامج العمل الحر.
- على كل من يرغب في الحصول على مبلغ وثيقة العمل الحر والخدمات التي تقدم من خلالها ولم يمتلك هذه الوثيقة عليه التقديم للحصول عليها.
- لكل من يمتهن مهنة توصيل الطلبات بسيارات يحق له الحصول على هذه الوثيقة والاستفادة منها.
- قيام الشخص باختيار الفئة التي يريدها عن طريق عدة اختيارات من الموجودة أمامه على الشاشة.
- بعد التأكيد على صحة جميع البيانات المطلوبة وإتباع الخطوات المطلوبة صحيحة عليه اختيار أيقونة (موافق) والنقر عليها.
- وأخيراً يتم الضغط على أيقونة إنشاء حساب حتى يتمكن من الحصول على وثيقة العمل الحر
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