كم مبلغ حساب المواطن للزوجة 1444.. كم حساب المواطن للفرد المستقل

تم إطلاق حملة حساب المواطن من قبل حكومة المملكة العربية السعودية والموارد البشرية لتقديم المساعدة المالية للأسر والمواطنين المستحقين لهذا الدعم وذلك بسبب غلاء المعيشة وتحسين ظروف الحياة، حيث يسأل الكثير عن حساب المواطن للزوجة للذين لديهم دخل منخفض وللمطلقات والأرامل، وسوف نوضح لكم كم مبلغ حساب المواطن للزوجة.

كم حساب المواطن للزوجة

تم تخصيص مبلغ للزوجة لمن لديهم دخل منخفض من قبل الموارد البشرية ووزارة التنمية الإجتماعية وهو : ٣٦٠ ريال سعودي شهرياً، وتم إطلاق هذا الدعم للزوجة لأنها فرد من فراد الأسرة ويتم صرف المبلغ عن طريق برنامج حساب المواطن، وفي حالة كانت الزوجة لها راتب شهري وزوجها له راتب شهري فأنها تمنع من هذا الدعم من قبل حساب المواطن، أما إذا كان الدخل الشهري هو ٢٠٠ ريال سعودي شهرياً فلها هذا الدعم من حساب المواطن.

كم حساب المواطن للمرأة المطلقة

تم تخصيص مبلغ للمطلقة شهرياً وهو : ٧٢٠ ريال سعودي في حالة كان لديها أولاد أو لا.

وتعتبر المرأة المطلقة هى تعيل نفسها وأولادها وهى رب الأسرة.

وتم فتح باب التقديم لبعض الحالات في حساب المواطن ومنها المطلقة بشروط ومنها : إحضار صك الولاية، إحضار ورق عقد الإيجار.

وتم فتح التسجيل في حساب المواطن للأرملة بشروط : إحضار صورة حصر الوراثة للحصول على الدعم الشهري.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل

يوجد بعض الشروط للمواطن المستقل للتقديم في حساب المواطن للفرد ومن هذه الشروط :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم في حساب المواطن لا يقل عمره عن ثماني عشر عام.

ألا يكون له سكن حكومي، ويكون له سكن مستقل.

يجب أن يكون الفرد المستقل يحصل على راتب شهري ٢٠٠ ريال سعودي وهو الحد الأدنى.

يجب أن يتم تقديم جميع الأوراق والبيانات والراتب الشهري بدقة.

كم حساب الفرد للمواطن

كم حساب الفرد للمواطن