نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للنساء بكفيل بنك التسليف وطريقة التقديم ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للنساء بكفيل 1444؛ حيث يعد منتج تمويل العمل الحر من المنتجات التمويلية المهمة المقدمة من بنك التسليف أو المعروف حاليًا باسم بنك التنمية الاجتماعية إلى جميع أبناء المملكة ممن يحملون وثيقة العمل الحر ومنهم النساء أيضًا ، ولقد تم وضع شرط وجود كفيل أي موظف ضامن لصرف هذا القرض ، وسوف يتم فيما يلي توضيح أهم شروط الحصول على قرض العمل الحر بكفيل عبر بنك التسليف للنساء المتعطلات عن العمل داخل المملكة العربية السُّعُودية بالتفصيل.

شروط قرض العمل الحر للنساء بكفيل 1444

من الممكن لاي سيدة في المملكة العربية السعودية الحصول على قرض العمل الحر الذي قام بنك التنمية الاجتماعية بإتاحته وذلك يتم بمراعاة الشروط والأحكام التي تم وضعها وهذه الشروط قد تتمثل في الآتي:

لا بد من أن تكون سعودية الجنسية.

يكون عمرها بين 18 و 60 سنة.

الحد الأعلى للدخل الشهري 14 ألف ريال.

لا يوجد عليها اقساط لقروض سابقة من البنك.

مرور عام على الأقل عل تاريخ سداد آخر قسط من آخر قرض حصلت عليه من البنك.

مدة السداد كون على مدار 40 شهر على الأكثر.

وجود ضام هو شرط أساسي للحصول على اقرض.

في حالة كان العمر 24 عام أو أقل، فإن أقصى مبلغ تمويل هو 32 أف ريال.

حد الأقصى للتمويل هو 60 ألف ريا.

إصدار وثيقة العمل احر وإثبات طبيعة النشاط المهني او التجاري.

اجتياز الفحص الائتماني من خلال بنك التسليف بنجاح.

شرط الكفيل قرض العمل الحر للنساء العاطلات عن العمل

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

على رأس عمل.

غير ضامن أو كفيل لأي قرض آخر لدى بنك التسليف.

لا يوجد عليه أقساط لأي قرض خاص به لدى البنك.

تقديم مفردات الراتب معتمدة من جهة العمل.

طريقة تقديم تمويل العمل الحر للنساء

لقد تم وضع بعض الخطوات التي من خلالها تستطيع النساء في المملكة العربية السعودية الحصول على قرض العمل الحر الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بـِ بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر.

اختيار (التقديم الإلكتروني).

تسجيل الدخول عن طريقة بوابة النفاذ الوطني، والنقر على طب جديد.

انقر على مربع تقدي بجوار عبارة العمل الحر.

ثم الضغط على زر تقديم.

الموافقة على كافة الحكام والشروط للخدمة.

تحديد فرع بنك التسليف المراد صرف القرض من خلاله

إدخال كل من: بيانات العمل الحر، بيانات المهنة، البيانات الشخصية.

توضيح كل ما يخص بيانات الكفيل (الضامن)؟

تحديد الشريحة المناسبة

إتمام عملية التقديم.

إرفاق المستندات المطلوبة كاملة واعتمادها على الموقع.

وأخيراً ، وبعد القيام بالخطوات السابقة يكون هنا قد تم بنجاح قديم طلب الحصول على قرض العمل الحر للنساء وسوف تحصل المرأة على رقم هذا الطب ن وسوف يتم موافاتها خلال مدة زمنية قصيرة بالنتيجة.

متطلبات قرض العمل الحر للسيدات 2022

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على قرض العمل الحر للنساء المقدمة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وقد جاءت هذه الأوراق على النحو التالي:

وجود بطاقة الهوية سارية.

رقم الجوال المسجل اسم المرأة على أبشر.

رقم الآبيان البنكي لها.

عنوان الإقامة الوطني

إحضار وثيقة العمل الحر باسم صاحبة الطلب

وفي ختام مقالنا نكون قد تعرفنا على شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات بكفيل وشروط الموافقة على هذا الكفيل كما أننا تعرفنا على طريقة التقديم على قرض العمل الحر بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على القرض بسهولة.