نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول إيداع حافز العاطلين الباحثين عن عمل “taqat.sa” رقم دعم حافز المجاني الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول إيداع راتب حافز العاطلين الباحثين عن عمل والبالغ قيمته “2000 ريال سعودي”، ورقم حافز المجاني الموحد، وذلك لمن يجدوا صعوبة في الحصول على فرصة عمل، وطريقة تحديث حافز طاقات taqat.sa وتقديم على برنامج حافز “تسجيل جديد”، هي من أهم الموضوعات للعاطلين الباحثين عن عمل، لذلك سنستعرض في هذا التقرير نزول وصرف راتب برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل، وكذلك رقم هاتف حافز للتواصل، كما سنتناول أيضاً شروط التسجيل في إعانة الباحث عن عمل “حافز صعوبة الحصول على عمل”، ويعتبر برنامج حافز للعاطل الباحث عن عمل من البرامج المعنية بتوفير فرص عمل وليس تقديم الدعم المالي فقط للعاطلين، وذلك من خلال منظومة تجمع بين إعداد الباحث عن عمل من خلال تدريبه تدريباً جيداً حتى يتمكن من إيجاد فرصة عمل تناسب مهاراته وإمكانيته.

موعد نزول إيداع حافز العاطلين الباحثين عن عمل “taqat.sa” رقم دعم حافز المجاني الموحد

تم صرف ونزول إيداع راتب حافز للعاطلين والباحثين عن عمل يوم الأحد 7 أغسطس 2022، وهو الموافق 5 من شهر المحرم 1444، وبذلك يكون موعد إيداع الراتب لهذا الشهر قد تحدد، فمن المتوقع موعد صرف راتب حافز للشهر القادم ليكون نهاية الأسبوع الأول من شهر المحرم 1444.

برنامج دروب حافز “حل الدورات في طاقات” تجنب الحصول على إندارات

ومن الجدير بالذكر دور صندوق تنمية الموارد البشرية هو البوابة السعودية لتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال ما يقدمه من برامج تساهم في إحداث نقلة نوعية غي مجال التمنية البشرية في جميع المجالات، ويجب على الباحث عن عمل ويجد صعوبة، يجب عليه الاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية.

رقم هاتف برنامج حافز طاقات المجاني الموحد

أتاح برنامج حافز للعاطلين الباحثين عن عمل أرقام هواتف يمكن من خلالها تقديم المشورة والإجابة على استفسارات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، حيث يعتبر هاتف حافو الموحد المجاني إحدى المصادر المعلوماتية الموثوق بها، ومصدر رسمي لأي مستجدات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني لخدمة عملاء برنامج حافز: 920020301 أو رقم 920011559.

رابط تقديم إعانة الباحث عن العمل “برنامج حافز لدعم التوظيف”

تسجيل الدخول بوابة طاقات البحث عن العمل. اختيار البرنامج الذي تريده. اختيار الخطوات التأهيلية التي ترغب فيها. إدخال البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها.

تحديث حافز “طاقات” وحل الدورات التدريبية 1444 وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية البشرية بالتعاون دروب doroob.sa طاقات كمستخدم جديد، ينظمان إعداد دورات تدريبية بهدف تنمية مهارات الراغبين في إيجاد فرصة عمل، وتُعد منصة دروب من المنصات التخصصية المعنية بتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات، وتشمل تنمية المهارات هذه مجالات عديدة، وتعتبر منصة دروب إحدى بوابات إيجاد فرصة عمل تتناسب مع متلقي التدريب عن طريق المنصة، أما عن الدورات التي توفرها منصة دروب فتشمل التالي: دورات الحاسب الآلي.

اللغة الإنجليزية.

السكرتارية، المحاسبة.

التسويق.

وغيرها من المجالات الأخرى. تسجيل إعانة الباحث عن العمل “برنامج دعم التوظيف”

زيارة رابط صندوق الموارد البشرية. يتم التوجه إلى بوابة طاقات البحث عن العمل. اختيار البرنامج الذي تريده. اختيار الخطوات التأهيلية التي ترغب فيها. إدخال البيانات المطلوبة والإقرار بصحتها. قيمة ما يتم صرفة كإعانة للباحث عن عمل “رواتب الإعانة” مبلغ الإعانة للباحث عن عمل مدة صرف الإعانة للباحث عن عمل 2000 ريال سعودي 1500 ريال سعودي 1000 ريال سعودي 750 ريال سعودي من تاريخ الموافقة على الطلب. يتم صرفها بعد الموافقة خلال الفترة الأولى للحصول على العمل. تصرف بدا من الموافقة بالفترة الثانية للبحث عن العمل. يتم صرفها في خلال 3 اشهر في الفترة الثالثة للبحث عن العمل شروط وقواعد التقديم في إعانة برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أما عن التقديم والتسجيل في برنامج حافز للعاطلين الذين يجدون صعوبة الحصول على عمل، فقد أعلن برنامج حافز عن قواعد وشروط منظمه للراغبين في التسجيل، وذلك وفق شروط بيانها كالتالي: إتاحة التسجيل للراغبين من المواطنين أصحاب الجنسية السعودية فقط.

شرط السن مفتوح ليشمل أكبر شريحة عمرية تبدأ من عمر 18 عام وحتى سن 60 عاماً.

يمتنع على الطلاب المسجلين على قواعد بيانات وزارة التعليم، فلا يحق لهم التقديم والتسجيل على برنامج حافز.

لن يتم قبول من يعمل موظفاً حكومياً أو يكون من أصحاب الأعمال.

عدم تجاوز المدة المسموحة للدعم البالغة 24 شهر، وذلك في أي من برامج دعم التوظيف.

تسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية بدأ منذ الأول من يوليو 2019.

على الراعب غي التقديم أن يكون غير مسجل في أي منشأة أخرى بالتأمينات الاجتماعية.

يُشترط أن يكون المتقدم أن يكون قام بالتسجيل أولاً في برنامج طاقات.

الحد الأدنى للراتب والأجر 3200 ريال كجد أدني

أما عن الحد الأقصى فلا يتجاوز 15000 ريال كحد أعلى.

الأجر بالتأمينات مساوي أو أعلى من الراتب المسجل في طلب الدعم. جهود حكومة المملكة والوزارات المعنية بدعم الفئات الأشد حاجة في حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص برنامج حافز للعلطلية والذين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، وشروط الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات ، وذلك بطرح أسئلتكم واستفساراتكم، وسنعل جاهدين في الرد بمعلومات صادرة من مصادر رسمية على جميع الاستفسارات والتساؤلات التي تصلنا من خلال قائمة التعليقات.