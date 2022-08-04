قوات أمن المنشآت تعلن فتح باب التقديم للنساء 1444

أعلنت قوات أمن المنشآت والتي تتمثل في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتقديم للنساء ممن يحملون شهادة الثانوية العامة على رتبة جندي، وسنقدم لكم اليوم شروط القبول موعد وطريقة التقديم خلال منصة أبشر للتوظيف.

شروط القبول على وظائف قوات أمن المنشآت للنساء

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية باستثاء من نشأت مع والدها أثناء عمله خارج المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

إذا كان المؤهل أو الشهادة من خارج المملكة فيجب أن تتم المصادقة عليها من قبل وزارة التعليم.

يجب أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية عند التقديم.

يجب ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو عملت من قبل في أحد المراكز أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

يجب ألا تكون المتقدمة موظفة في أي جهة حكومية.

يجب ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

يجب أن تجتاز المتقدمة جميع إجراءات واختبارات القبول والمقابلات الشخصية.

يشترط أن تكون المتقدمة لائقة طبيا.

موعد التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت

ستكون بداية التقديم من يوم السبت المقبل الموافق 6 من أغسطس 2022، ويستمر لمدة خمسة أيام حيث ينتهي يوم الخميس الموافق 11 من أغسطس 2022، ويتم ملأ جميع الحقول المطلوبة بطريقة صحيحة وبدقة، ويتم استبعاد كل من يوجد لديها اختلاف في البيانات الشخصية التي تم إدخالها وفقا للشروط المعتمدة.

طريقة التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت